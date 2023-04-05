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https://sputniknews.com.tr/20230405/avustralyada-belde-baskani-hakkinda-yaniltici-bilgi-veren-chatgptye-dava-acildi-1069214125.html
Avustralya'da belde başkanı hakkında yanıltıcı bilgi veren ChatGPT'ye dava açıldı
Avustralya'da belde başkanı hakkında yanıltıcı bilgi veren ChatGPT'ye dava açıldı
Avustralya'da Hepburn Belde Başkanı Brian Hood, kanuna aykırı uygulamaları yetkili makamlara ifşa ettiği davada 'rüşvet suçlamasıyla karşı karşıya olduğu'... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T13:27+0300
2023-04-05T13:27+0300
dünya
openai
yapay zeka
robot
chatgpt
avustralya
belde
başkan
dava
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Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un haberine göre, Avustralya'da Gordon Legal Hukuk Bürosu, ChatGPT'nin, hakkında yapılan sorgulamalarda Hepburn Belde Başkanı Brian Hood'un 1999 ve 2005 arasında Malezya, Endonezya ve Vietnamlı yetkililere rüşvet vermekle suçlandığı ve suçunu itiraf etmesinin ardından 30 ay hapis cezasına çarptırıldığı yanıtlarını verdiğini iddia etti.Gordon Legal'den James Naughton, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Kanuna aykırı uygulamaları yetkili makamlara ifşa ettiği davada Hood'un itibarı, yabancı görevlilere rüşvet vermekten sorumlu tutulan biri olarak gösterilmesi nedeniyle ChatGPT tarafından lekelenmiştir. Bu karalamadır" ifadelerini kullandı.Naughton, açıklamasında "Bu kritik hata ChatGPT'nin yol açabileceği itibar lekeleme örnekleri açısından ufuk açıcı olabilir. Yapay zeka giderek toplumumuza entegre oluyor. Bu sistemin verdiği bilgiler de yasal süreçlere tabi olacaktır. Bu dava Hood'un karalanan itibarını düzeltmek içindir" değerlendirmesinde bulundu.Gordon Legal, ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI'ye bildirimde bulunarak düzeltme talep etti.OpenAI'ya tepkilerABD'de kar amacı gütmeyen Yapay Zeka ve Dijital Politika Merkezi (CAIDP), Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) yaptığı başvuruda yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI'ın yapay zeka robotu ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4'ün kullanımının durdurulması talebinde bulunmuştu.Yapay zekanın toplum üzerinde oluşturduğu riskler hakkında 'Future of Life Institute' tarafından da açık mektup yayımlanmıştı.Aralarında Twitter'ın sahibi Elon Musk ve Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak gibi birçok ismin imza attığı mektupta CAIDP Başkanı Mark Rottenberg'in de imzası yer alıyor.Mektupta GPT-4'ten daha güçlü yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine en az 6 ay ara verilmesi talep edilmişti.OpenAi CEO'su Sam Altman ise daha önce yaptığı açıklamada, ChatGPT'nin 'insanlığın geliştirdiği en büyük teknoloji olduğunu' ve 'bilgi kirliliği' için kullanılabileceğinden endişelendiğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230404/esinin-intiharindan-yapay-zekayi-sorumlu-tuttu-1069142607.html
https://sputniknews.com.tr/20230405/kanada-yapay-zeka-sohbet-robotu-chatgpt-hakkinda-sorusturma-baslatti-1069206886.html
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openai, yapay zeka, robot, chatgpt, avustralya, belde, başkan, dava
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Avustralya'da belde başkanı hakkında yanıltıcı bilgi veren ChatGPT'ye dava açıldı

13:27 05.04.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYChatGPT
ChatGPT - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
Abone olTelegram
Avustralya'da Hepburn Belde Başkanı Brian Hood, kanuna aykırı uygulamaları yetkili makamlara ifşa ettiği davada 'rüşvet suçlamasıyla karşı karşıya olduğu' iddiasını paylaşan ChatGPT'ye dava açtı.
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un haberine göre, Avustralya'da Gordon Legal Hukuk Bürosu, ChatGPT'nin, hakkında yapılan sorgulamalarda Hepburn Belde Başkanı Brian Hood'un 1999 ve 2005 arasında Malezya, Endonezya ve Vietnamlı yetkililere rüşvet vermekle suçlandığı ve suçunu itiraf etmesinin ardından 30 ay hapis cezasına çarptırıldığı yanıtlarını verdiğini iddia etti.
Gordon Legal'den James Naughton, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Kanuna aykırı uygulamaları yetkili makamlara ifşa ettiği davada Hood'un itibarı, yabancı görevlilere rüşvet vermekten sorumlu tutulan biri olarak gösterilmesi nedeniyle ChatGPT tarafından lekelenmiştir. Bu karalamadır" ifadelerini kullandı.
Naughton, açıklamasında "Bu kritik hata ChatGPT'nin yol açabileceği itibar lekeleme örnekleri açısından ufuk açıcı olabilir. Yapay zeka giderek toplumumuza entegre oluyor. Bu sistemin verdiği bilgiler de yasal süreçlere tabi olacaktır. Bu dava Hood'un karalanan itibarını düzeltmek içindir" değerlendirmesinde bulundu.
Gordon Legal, ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI'ye bildirimde bulunarak düzeltme talep etti.
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OpenAI'ya tepkiler

ABD'de kar amacı gütmeyen Yapay Zeka ve Dijital Politika Merkezi (CAIDP), Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) yaptığı başvuruda yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI'ın yapay zeka robotu ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4'ün kullanımının durdurulması talebinde bulunmuştu.
Yapay zekanın toplum üzerinde oluşturduğu riskler hakkında 'Future of Life Institute' tarafından da açık mektup yayımlanmıştı.
Aralarında Twitter'ın sahibi Elon Musk ve Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak gibi birçok ismin imza attığı mektupta CAIDP Başkanı Mark Rottenberg'in de imzası yer alıyor.
Mektupta GPT-4'ten daha güçlü yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine en az 6 ay ara verilmesi talep edilmişti.
OpenAi CEO'su Sam Altman ise daha önce yaptığı açıklamada, ChatGPT'nin 'insanlığın geliştirdiği en büyük teknoloji olduğunu' ve 'bilgi kirliliği' için kullanılabileceğinden endişelendiğini vurgulamıştı.
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