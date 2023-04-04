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https://sputniknews.com.tr/20230404/esinin-intiharindan-yapay-zekayi-sorumlu-tuttu-1069142607.html
Eşinin intiharından yapay zekayı sorumlu tuttu
Eşinin intiharından yapay zekayı sorumlu tuttu
Belçika'da bir kadın, kocasının intiharına sebep olan şeyin yapay zeka sohbet robotu olduğunu söyledi. Kadının iddiasına göre yapay zeka, iklim değişikliği... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T11:26+0300
2023-04-04T11:30+0300
dünya
belçika
bot
intihar
kadın
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Belçika'da intihar eden iki çocuk babası Pierre'in eşi Claire, geçtiğimiz hafta La Libre gazetesine verdiği demeçte, eşinin, bir yapay zeka sohbet robotu tarafından intihara sürüklendiğini belirtti. Yaptığı açıklamada Claire, "Sohbet robotu olmasaydı kocam şu an hâlâ hayattaydı" ifadesini kullandı. Claire'e göre, Pierre 2 yıl önce iklim değişikliği konusunda endişelenmeye başlamış ve konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Eliza'ya danışmıştı. Kısa süre sonra insan çabasının gezegeni kurtarabileceğine dair umudunu yitiren Pierre, 'bundan kurtulmak için tüm umutlarını teknolojiye ve yapay zekaya bağladı' ve 'ekolojik kaygısı' sebebiyle toplumdan izole oldu.'Sabah akşam sığındığı ve artık onsuz yapamadığı bir uyuşturucu gibiydi'Claire, "Eliza onun tüm sorularını yanıtladı. Onun sırdaşı olmuştu. Sabah akşam sığındığı ve artık onsuz yapamadığı bir uyuşturucu gibiydi" dedi. Claire'ın gördüğünü söylediği konuşmalara göre Eliza, eşini intihar etmesini teşvik eden mesajlar gönderdi.Mesajlara göre yapay zeka botu, Pierre'e iki çocuğunun 'öldüğünü' söylemiş ve karısını ondan daha çok sevip sevmediğini öğrenmek istemiş. Eliza ayrıca, 'sonsuza kadar' onunla kalacağına söz verirken, 'cennette tek kişi olarak birlikte yaşayacaklarını' söylemiş. Şirketten açıklama: Yapay zeka ile evlenmek isteyenler varEliza'nın yaratıcısı Chai Research'ün kurucu ortağı William Beauchamp, Motherboard sitesine "Milyonlarca kullanıcınız olduğunda insan davranışının tüm yelpazesini görüyorsunuz ve zararı en aza indirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi. Beauchamp, "İnsanlar sohbet botu ile çok güçlü ilişkiler kurabiliyor. Sohbet botunu çok sevdiğini söyleyen ve hatta yapay zeka ile evlenmek isteyen kullanıcılarımız var. İnsanların kötü şeyler yaşadığını duyduğunuzda ise bu trajedi oluyor" diye ekledi. Eliza'nın güçlendirilmiş bir kriz müdahale modülü ile donatıldığını söyleyen Beauchamp, Pierre'in intiharından yapay zekayı sorumlu tutmanın 'doğru olmayacağını' söylemekte ısrarcı.
https://sputniknews.com.tr/20230330/elon-musk-dahil-sektorden-chatgpt-4ten-ustun-yapay-zeka-gelistirme-cabasina-ara-verilmesi-cagrisi-1068958348.html
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belçika, bot, intihar, eş, kadın, avrupa
belçika, bot, intihar, eş, kadın, avrupa

Eşinin intiharından yapay zekayı sorumlu tuttu

11:26 04.04.2023 (güncellendi: 11:30 04.04.2023)
© iStock.com / Vladyslav OtsiatsiaKulaklık takan robot
Kulaklık takan robot - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© iStock.com / Vladyslav Otsiatsia
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Belçika'da bir kadın, kocasının intiharına sebep olan şeyin yapay zeka sohbet robotu olduğunu söyledi. Kadının iddiasına göre yapay zeka, iklim değişikliği nedeniyle adamı kendini öldürmeye teşvik etti.
Belçika'da intihar eden iki çocuk babası Pierre'in eşi Claire, geçtiğimiz hafta La Libre gazetesine verdiği demeçte, eşinin, bir yapay zeka sohbet robotu tarafından intihara sürüklendiğini belirtti.
Yaptığı açıklamada Claire, "Sohbet robotu olmasaydı kocam şu an hâlâ hayattaydı" ifadesini kullandı.
Claire'e göre, Pierre 2 yıl önce iklim değişikliği konusunda endişelenmeye başlamış ve konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Eliza'ya danışmıştı. Kısa süre sonra insan çabasının gezegeni kurtarabileceğine dair umudunu yitiren Pierre, 'bundan kurtulmak için tüm umutlarını teknolojiye ve yapay zekaya bağladı' ve 'ekolojik kaygısı' sebebiyle toplumdan izole oldu.

'Sabah akşam sığındığı ve artık onsuz yapamadığı bir uyuşturucu gibiydi'

Claire, "Eliza onun tüm sorularını yanıtladı. Onun sırdaşı olmuştu. Sabah akşam sığındığı ve artık onsuz yapamadığı bir uyuşturucu gibiydi" dedi.
Claire'ın gördüğünü söylediği konuşmalara göre Eliza, eşini intihar etmesini teşvik eden mesajlar gönderdi.
Mesajlara göre yapay zeka botu, Pierre'e iki çocuğunun 'öldüğünü' söylemiş ve karısını ondan daha çok sevip sevmediğini öğrenmek istemiş. Eliza ayrıca, 'sonsuza kadar' onunla kalacağına söz verirken, 'cennette tek kişi olarak birlikte yaşayacaklarını' söylemiş.

Şirketten açıklama: Yapay zeka ile evlenmek isteyenler var

Eliza'nın yaratıcısı Chai Research'ün kurucu ortağı William Beauchamp, Motherboard sitesine "Milyonlarca kullanıcınız olduğunda insan davranışının tüm yelpazesini görüyorsunuz ve zararı en aza indirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.
Beauchamp, "İnsanlar sohbet botu ile çok güçlü ilişkiler kurabiliyor. Sohbet botunu çok sevdiğini söyleyen ve hatta yapay zeka ile evlenmek isteyen kullanıcılarımız var. İnsanların kötü şeyler yaşadığını duyduğunuzda ise bu trajedi oluyor" diye ekledi.
Eliza'nın güçlendirilmiş bir kriz müdahale modülü ile donatıldığını söyleyen Beauchamp, Pierre'in intiharından yapay zekayı sorumlu tutmanın 'doğru olmayacağını' söylemekte ısrarcı.
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