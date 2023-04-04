https://sputniknews.com.tr/20230404/rusya-belarusa-iskander-m-fuze-sistemleri-sevk-ettik---1069152590.html
Rusya: Belarus’a İskender-M füze sistemleri sevk ettik
Rusya: Belarus’a İskender-M füze sistemleri sevk ettik
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belarus’a, konvansiyonel ve nükleer füzeler fırlatabilen Rus İskender-M sistemleri sevk ettiklerini açıkladı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T12:43+0300
2023-04-04T12:43+0300
2023-04-04T13:21+0300
savunma
rusya
sergey şoygu
belarus
iskender-m
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, askeri bir toplantı sırasında, Belarus’un hava güçlerinde yer alan saldırı uçaklarından bir kısmının nükleer cephane taşıyabilecek ve bunları kullanabilecek biçimde modifiye edildiğini söyledi. Şoygu ayrıca, Belarus’a hem konvansiyonel hem de nükleer füze fırlatabilen Rus İskender-M füze sistemleri sevk ettiklerini belirtti. İngiltere, Ukrayna’ya askeri yardım olarak zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat göndereceğini duyurmuştu.Ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararı aldıklarını açıklamıştı.Öte yandan Şoygu, İskender-M sistemlerinin kullanımı konusunda Belaruslu askerlere Rusya’da eğitim vermeye başladıklarını da ekledi. NATO’nun, üye ülkelerinin savaşa hazır olma durumunun güçlendirilmesi için tedbirler aldığını ve rusya ile belarus sınırları yakınında da istihbarat çalışmalarını artırdığını kaydeden Şoygu, bu durumun kendileri için tehlike yarattığını belirtti. Rusya Savunma Bakanı ayrıca, Batı tarafından Ukrayna’ya gönderilen silahları kasıtlı olarak hedef alıp imha ettiklerini söyledi.Ukrayna’da sürdürülen özel askeri harekat kapsamında Rus güçlerinin denetimini ele geçirmek için operasyon yürüttüğü Artyomovsk (Bahmut) kentindeki ilerleyişlerinin de planlandığı biçimde ilerlediğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230401/belarus-topraklarimiza-nukleer-silahin-yerlestirilmesi-onleme-antlasmasina-aykiri-degil-1069027345.html
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rusya, sergey şoygu, belarus, iskender-m
Rusya: Belarus’a İskender-M füze sistemleri sevk ettik
12:43 04.04.2023 (güncellendi: 13:21 04.04.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belarus’a, konvansiyonel ve nükleer füzeler fırlatabilen Rus İskender-M sistemleri sevk ettiklerini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, askeri bir toplantı sırasında, Belarus’un hava güçlerinde yer alan saldırı uçaklarından bir kısmının nükleer cephane taşıyabilecek ve bunları kullanabilecek biçimde modifiye edildiğini söyledi.
Şoygu ayrıca, Belarus’a hem konvansiyonel hem de nükleer füze fırlatabilen Rus İskender-M füze sistemleri sevk ettiklerini belirtti.
İngiltere, Ukrayna’ya askeri yardım olarak zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat göndereceğini duyurmuştu.
Ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararı aldıklarını açıklamıştı.
Öte yandan Şoygu, İskender-M sistemlerinin kullanımı konusunda Belaruslu askerlere Rusya’da eğitim vermeye başladıklarını da ekledi.
NATO’nun, üye ülkelerinin savaşa hazır olma durumunun güçlendirilmesi için tedbirler aldığını ve rusya ile belarus sınırları yakınında da istihbarat çalışmalarını artırdığını kaydeden Şoygu, bu durumun kendileri için tehlike yarattığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanı ayrıca, Batı tarafından Ukrayna’ya gönderilen silahları kasıtlı olarak hedef alıp imha ettiklerini söyledi.
Ukrayna’da sürdürülen özel askeri harekat kapsamında Rus güçlerinin denetimini ele geçirmek için operasyon yürüttüğü Artyomovsk (Bahmut) kentindeki ilerleyişlerinin de planlandığı biçimde ilerlediğini kaydetti.