https://sputniknews.com.tr/20230401/belarus-topraklarimiza-nukleer-silahin-yerlestirilmesi-onleme-antlasmasina-aykiri-degil-1069027345.html
Belarus: Topraklarımıza nükleer silahın yerleştirilmesi Önleme Antlaşması’na aykırı değil
Belarus: Topraklarımıza nükleer silahın yerleştirilmesi Önleme Antlaşması’na aykırı değil
Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme fikrinin, karşı karşıya oldukları risklere cevap olduğunu belirten Belarus’un Birleşmiş Milletler (BM) Daimi... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T00:42+0300
2023-04-01T00:42+0300
2023-04-01T00:50+0300
ukrayna krizi
ukrayna
belarus
ukrayna krizi
rusya
nükleer
nükleer silah
valentin rıbakov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/08/1042616034_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_9c8d2cc2a6fee0676f97e9616e3a920a.jpg
Belarus’un BM Daimi Temsilcisi Valentin Rıbakov, bugün BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararıyla ilgili toplantıda konuştu.Rıbakov, “Belarus ve Rusya arasında, savunma yeteneğini güçlendirme ve ulusal güvenlik alanındaki işbirliği tamamen uluslararası hukuka uygun olarak hayata geçiriliyor. Rus uzmanların Belaruslu pilotları, nükleer mühimmat taşıyabilen uçakları kullanma konusunda eğitmesi, bu uçakların uygun biçimde modernizasyonu, taktik nükleer mühimmatın Belarus topraklarına yerleştirme olasılığı, olasılığının altını çiziyorum, tüm bunlar Belarus’un karşı karşıya olduğu sorun ve risklere istisnai ve mecburi tepkisidir” ifadesini kullandı.Belaruslu diplomat, “Bu tedbirler tamamen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na uygun biçimde hayata geçiriliyor. Nükleer silahların yanı sıra, teknolojiler üzerindeki kontrol de Rus tarafında kalıyor” dedi.‘İç işlerimize karışmayın’Rıbakov ayrıca Batılı mevkidaşlarına Belarus’un iç işlerine karışmama çağrısında bulundu:Batı’dan ülkenin iç işlerine karışmamasını defalarca talep ettiklerini kaydeden Rıbakov, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230331/belarus-birlikleri-polonya-ve-litvanya-sinirindaki-grodnoda-talime-basladi-1069019921.html
ukrayna
belarus
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/08/1042616034_58:0:410:264_1920x0_80_0_0_1c52aa4f3d6f5d27c8490578cfc7c9a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, belarus, ukrayna krizi, rusya, nükleer, nükleer silah, valentin rıbakov
ukrayna, belarus, ukrayna krizi, rusya, nükleer, nükleer silah, valentin rıbakov
Belarus: Topraklarımıza nükleer silahın yerleştirilmesi Önleme Antlaşması’na aykırı değil
00:42 01.04.2023 (güncellendi: 00:50 01.04.2023) Abone ol
Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme fikrinin, karşı karşıya oldukları risklere cevap olduğunu belirten Belarus’un Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Rıbakov, bu sürecin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na uygun olduğunu kaydetti.
Belarus’un BM Daimi Temsilcisi Valentin Rıbakov, bugün BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararıyla ilgili toplantıda konuştu.
Rıbakov, “Belarus ve Rusya arasında, savunma yeteneğini güçlendirme ve ulusal güvenlik alanındaki işbirliği tamamen uluslararası hukuka uygun olarak hayata geçiriliyor. Rus uzmanların Belaruslu pilotları, nükleer mühimmat taşıyabilen uçakları kullanma konusunda eğitmesi, bu uçakların uygun biçimde modernizasyonu, taktik nükleer mühimmatın Belarus topraklarına yerleştirme olasılığı, olasılığının altını çiziyorum, tüm bunlar Belarus’un karşı karşıya olduğu sorun ve risklere istisnai ve mecburi tepkisidir” ifadesini kullandı.
Belaruslu diplomat, “Bu tedbirler tamamen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na uygun biçimde hayata geçiriliyor. Nükleer silahların yanı sıra, teknolojiler üzerindeki kontrol de Rus tarafında kalıyor” dedi.
‘İç işlerimize karışmayın’
Rıbakov ayrıca Batılı mevkidaşlarına Belarus’un iç işlerine karışmama çağrısında bulundu:
“Güya Belarus’ta var olan insan hakları sorunlarını çözmek isteyen herkese sesleniyoruz. Önce kendi ülkelerindeki kendi sorunlarınızla baş etmenizi öneriyoruz. Misal şimdiki ve gelecekteki emeklilerin sorunlarını, mevcut ve eski ve muhtemelen gelecekteki başkanlarınızın sorunlarını çözün.”
Batı’dan ülkenin iç işlerine karışmamasını defalarca talep ettiklerini kaydeden Rıbakov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kendi ülkelerinin sorunlarıyla ilgilenin. İnsanlarınızın layık yaşam, sağlık ve güvenlik haklarıyla ilgili gerçek sorunlarla ilgilenin. Belarus halkı ülkedeki en önemli iç siyasi kararları alırken Belarus halkının arzuları hakkında konuşmaya bile çalışmayın. Belarus halkının ne düşündüğü hakkında hiçbir fikriniz yok.”