https://sputniknews.com.tr/20230401/belarus-topraklarimiza-nukleer-silahin-yerlestirilmesi-onleme-antlasmasina-aykiri-degil-1069027345.html

Belarus: Topraklarımıza nükleer silahın yerleştirilmesi Önleme Antlaşması’na aykırı değil

Belarus: Topraklarımıza nükleer silahın yerleştirilmesi Önleme Antlaşması’na aykırı değil

Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme fikrinin, karşı karşıya oldukları risklere cevap olduğunu belirten Belarus’un Birleşmiş Milletler (BM) Daimi... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T00:42+0300

2023-04-01T00:42+0300

2023-04-01T00:50+0300

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nükleer silah

valentin rıbakov

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Belarus’un BM Daimi Temsilcisi Valentin Rıbakov, bugün BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen Rusya’nın Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararıyla ilgili toplantıda konuştu.Rıbakov, “Belarus ve Rusya arasında, savunma yeteneğini güçlendirme ve ulusal güvenlik alanındaki işbirliği tamamen uluslararası hukuka uygun olarak hayata geçiriliyor. Rus uzmanların Belaruslu pilotları, nükleer mühimmat taşıyabilen uçakları kullanma konusunda eğitmesi, bu uçakların uygun biçimde modernizasyonu, taktik nükleer mühimmatın Belarus topraklarına yerleştirme olasılığı, olasılığının altını çiziyorum, tüm bunlar Belarus’un karşı karşıya olduğu sorun ve risklere istisnai ve mecburi tepkisidir” ifadesini kullandı.Belaruslu diplomat, “Bu tedbirler tamamen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na uygun biçimde hayata geçiriliyor. Nükleer silahların yanı sıra, teknolojiler üzerindeki kontrol de Rus tarafında kalıyor” dedi.‘İç işlerimize karışmayın’Rıbakov ayrıca Batılı mevkidaşlarına Belarus’un iç işlerine karışmama çağrısında bulundu:Batı’dan ülkenin iç işlerine karışmamasını defalarca talep ettiklerini kaydeden Rıbakov, sözlerini şöyle sürdürdü:

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