https://sputniknews.com.tr/20230331/belarus-birlikleri-polonya-ve-litvanya-sinirindaki-grodnoda-talime-basladi-1069019921.html

Belarus birlikleri, Polonya ve Litvanya sınırındaki Grodno'da talime başladı

Belarus birlikleri, Polonya ve Litvanya sınırındaki Grodno'da talime başladı

Belarus Savunma Bakanlığı, bölgesel birliklerin Polonya ve Litvanya'yla sınırı bulunan Grodno Bölgesi'nde talime başladıklarını duyurdu. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T20:34+0300

2023-03-31T20:34+0300

2023-03-31T20:34+0300

savunma

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Savunma Bakanlığı, "Grodno Bölgesi'nin bölgesel birliklerinin eğitimi kapsamında Novogrudskiy ve Koreliçskiy ilçelerinde bölgesel savunma yönetim makamları ve bölgesel birliklerin askeri birimleriyle talim faaliyeti yürütülüyor" ifadelerini kullandı.Bakanlık, talimlerin amacının bölgesel birliklerin savaşa ve seferberliğe hazır olma durumunun iyileştirilmesi, planlanan seferberlik önlemlerin gerçekçiliğinin ve ifa sürelerinin kontrol edilmesi ile askeri birliklerle işbirliği içinde bölgesel birlikleri kullanma hususlarının ele alınması olduğunu bildirdi.Bakanlık, talimlerin 21 Nisan'a kadar süreceğini ekledi.

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