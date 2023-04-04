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https://sputniknews.com.tr/20230404/pariste-cop-toplayicilari-13-nisanda-suresiz-greve-gidiyor-1069136979.html
Paris'te çöp toplayıcıları 13 Nisan'da süresiz greve gidiyor
Paris'te çöp toplayıcıları 13 Nisan'da süresiz greve gidiyor
Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reforma tepki olarak başkent Paris'teki çöp toplayıcıları 13 Nisan'dan itibaren süresiz greve gitme kararı aldı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T09:23+0300
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dünya
avrupa
fransa
paris
emeklilik
emeklilik yaşı
emeklilik reformu
çöp
temizlik
grev
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Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, birçok sendikanın çatı kuruluşu Genel İş Sendikası (CGT), bünyesindeki temizlik çalışanlarının 13 Nisan'da süresiz grev başlatacağına ilişkin Paris Belediyesi'ne bildirimde bulundu.Belediye Başkanı Anne Hidalgo'ya yazılan bildiride, sektör çalışanlarının hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı greve yoğun katılım göstermesi istenildi.Yazıda, çöp toplayıcıların 6 Nisan'da ülke genelinde düzenlenecek grevlere de katılacağı iletildi.Diğer yandan, Belediye Başkanı Hidalgo da reformun çekilmesini talep etmesi ve grevlere destek vermesiyle biliniyor.Ayrıca söz konusu süresiz grev kararı, Anayasa Konseyi'nin incelediği reforma ilişkin kararını vereceği 14 Nisan'dan bir gün önce alınması bakımından sembolik önem taşıyor.Konsey 14 Nisan'da reform için ya 'yeşil ışık' yakacak ya da reformun geri çekilmesini talep edecek.Paris tonlarca çöp yığınıyla gündem olduParis'te çöp toplayıcıları daha önce de 6-29 Mart'ta greve gitmiş, grev nedeniyle başkentte 10 binden fazla çöp yığını birikmişti.Günlerce yerde kalan çöpler nedeniyle Paris sokaklarında fareler sık sık göze çarpmaya başlamış, hükümet, durumun kamu sağlığını tehdit eder hale geldiğini savunarak greve tepki göstermişti.Çöp yığınlarıyla dolan Paris sokakları uluslararası basında ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris Valiliği'ne, grevdeki çöp toplayıcılarından asgari bir kadro oluşturulması için 'zorla çalıştırma' prosedürünü devreye alması talimatını vermişti.Emeklilik reformu kriziHükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı, ülkede 16 Mart'ta başlayan gösterilerle birçok kez protesto edildi.Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında birçok şiddet olayı yaşandı.Protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınırken, reformun gündeme geldiği ocaktan bu yana ülke genelinde milyonlarca kişinin katıldığı birçok kitlesel grev ve protesto gösterisi düzenlendi.Muhalefet partileri reformu, iptal için Anayasa Konseyi'ne götürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230322/emeklilik-reformunu-gecirmek-icin-meclise-darbe-yapan-macron-ben-de-boyle-uygulanmasindan-mutsuzum-1068618551.html
https://sputniknews.com.tr/20230328/pariste-cop-toplayicilarin-grevi-felakete-donusunce-sendika-acikladi-grev-yarin-askiya-alinacak-1068858566.html
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avrupa, fransa, paris, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu, çöp, temizlik, grev
avrupa, fransa, paris, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu, çöp, temizlik, grev

Paris'te çöp toplayıcıları 13 Nisan'da süresiz greve gidiyor

09:23 04.04.2023 (güncellendi: 09:32 04.04.2023)
© AFP 2023 / ALAIN JOCARDFransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reforma tepki olarak başkent Paris'teki çöp toplayıcıları 13 Nisan'dan itibaren süresiz greve gitme kararı aldı.
Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reforma tepki olarak başkent Paris'teki çöp toplayıcıları 13 Nisan'dan itibaren süresiz greve gitme kararı aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
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Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reforma tepki olarak başkent Paris'teki çöp toplayıcıları 13 Nisan'dan itibaren süresiz greve gitme kararı aldı.
Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, birçok sendikanın çatı kuruluşu Genel İş Sendikası (CGT), bünyesindeki temizlik çalışanlarının 13 Nisan'da süresiz grev başlatacağına ilişkin Paris Belediyesi'ne bildirimde bulundu.
Belediye Başkanı Anne Hidalgo'ya yazılan bildiride, sektör çalışanlarının hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı greve yoğun katılım göstermesi istenildi.
Yazıda, çöp toplayıcıların 6 Nisan'da ülke genelinde düzenlenecek grevlere de katılacağı iletildi.
Diğer yandan, Belediye Başkanı Hidalgo da reformun çekilmesini talep etmesi ve grevlere destek vermesiyle biliniyor.
Ayrıca söz konusu süresiz grev kararı, Anayasa Konseyi'nin incelediği reforma ilişkin kararını vereceği 14 Nisan'dan bir gün önce alınması bakımından sembolik önem taşıyor.
Konsey 14 Nisan'da reform için ya 'yeşil ışık' yakacak ya da reformun geri çekilmesini talep edecek.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
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Meclisi baypas edip emeklilik reformunu dayatan Macron: Beni mutlu etmiyor, yapmamayı tercih ederdim
22 Mart, 15:16

Paris tonlarca çöp yığınıyla gündem oldu

Paris'te çöp toplayıcıları daha önce de 6-29 Mart'ta greve gitmiş, grev nedeniyle başkentte 10 binden fazla çöp yığını birikmişti.
Günlerce yerde kalan çöpler nedeniyle Paris sokaklarında fareler sık sık göze çarpmaya başlamış, hükümet, durumun kamu sağlığını tehdit eder hale geldiğini savunarak greve tepki göstermişti.
Çöp yığınlarıyla dolan Paris sokakları uluslararası basında ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris Valiliği'ne, grevdeki çöp toplayıcılarından asgari bir kadro oluşturulması için 'zorla çalıştırma' prosedürünü devreye alması talimatını vermişti.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı Paris'te çöp toplayıcıların 6 Mart'ta başlayan grevinde sokaklarda binlerce ton çöp birikti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
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Paris'te çöp toplayıcıların grevi 'felakete' dönüşürken sendika açıkladı: Grev yarın askıya alınacak
28 Mart, 16:34

Emeklilik reformu krizi

Hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı, ülkede 16 Mart'ta başlayan gösterilerle birçok kez protesto edildi.
Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında birçok şiddet olayı yaşandı.
Protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınırken, reformun gündeme geldiği ocaktan bu yana ülke genelinde milyonlarca kişinin katıldığı birçok kitlesel grev ve protesto gösterisi düzenlendi.
Muhalefet partileri reformu, iptal için Anayasa Konseyi'ne götürmüştü.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
DÜNYA
Macron emeklilik reformu karşıtlarınca yuhalandı
30 Mart, 15:49
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