https://sputniknews.com.tr/20230328/pariste-cop-toplayicilarin-grevi-felakete-donusunce-sendika-acikladi-grev-yarin-askiya-alinacak-1068858566.html

Paris'te çöp toplayıcıların grevi 'felakete' dönüşürken sendika açıkladı: Grev yarın askıya alınacak

Paris'te çöp toplayıcıların grevi 'felakete' dönüşürken sendika açıkladı: Grev yarın askıya alınacak

Fransa'da neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'mezarda emeklilik' diye nitelenen emeklilik reformunu meclisi baypas ederek yasalaştırıp halka dayatması... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T16:34+0300

2023-03-28T16:34+0300

2023-03-28T17:04+0300

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grev

emeklilik reformu

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CGT sendikası, Paris'teki çöp toplayıcılarını Fransız başkentinde binlerce ton çöpün birikmesine yol açan üç haftalık grevi bu hafta askıya alacağını duyurdu.Grevin işçilerle koordinasyon sağlamak için yarından itibaren askıya alınacağını açıklayan CGT, 'artık daha az işçi grevde yer aldığından, koordinasyonun ardından yeniden daha güçlü şekilde greve gidebileceklerini' söyledi. Açıklama, neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı düzenlenen grevin 23. gününde geldi. Öncesinde Paris Belediye Meclisi, cuma günü 10 bin tonu bulan sokaklardaki toplanmamış çöp miktarının bugün 7 bin ton civarında olduğunu belirtti.

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fransa, paris, grev, emeklilik reformu