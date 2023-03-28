https://sputniknews.com.tr/20230328/pariste-cop-toplayicilarin-grevi-felakete-donusunce-sendika-acikladi-grev-yarin-askiya-alinacak-1068858566.html
Paris'te çöp toplayıcıların grevi 'felakete' dönüşürken sendika açıkladı: Grev yarın askıya alınacak
Paris'te çöp toplayıcıların grevi 'felakete' dönüşürken sendika açıkladı: Grev yarın askıya alınacak
Fransa'da neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'mezarda emeklilik' diye nitelenen emeklilik reformunu meclisi baypas ederek yasalaştırıp halka dayatması... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T16:34+0300
2023-03-28T16:34+0300
2023-03-28T17:04+0300
dünya
fransa
paris
grev
emeklilik reformu
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CGT sendikası, Paris'teki çöp toplayıcılarını Fransız başkentinde binlerce ton çöpün birikmesine yol açan üç haftalık grevi bu hafta askıya alacağını duyurdu.Grevin işçilerle koordinasyon sağlamak için yarından itibaren askıya alınacağını açıklayan CGT, 'artık daha az işçi grevde yer aldığından, koordinasyonun ardından yeniden daha güçlü şekilde greve gidebileceklerini' söyledi. Açıklama, neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı düzenlenen grevin 23. gününde geldi. Öncesinde Paris Belediye Meclisi, cuma günü 10 bin tonu bulan sokaklardaki toplanmamış çöp miktarının bugün 7 bin ton civarında olduğunu belirtti.
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fransa, paris, grev, emeklilik reformu
fransa, paris, grev, emeklilik reformu
Paris'te çöp toplayıcıların grevi 'felakete' dönüşürken sendika açıkladı: Grev yarın askıya alınacak
16:34 28.03.2023 (güncellendi: 17:04 28.03.2023) Abone ol
Fransa'da neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'mezarda emeklilik' diye nitelenen emeklilik reformunu meclisi baypas ederek yasalaştırıp halka dayatması karşısında protesto ve grevler tırmanırken, çöp dağları altında kalıp sağlık tehlikesine giren Paris'e sendika can simidi uzattı.
CGT sendikası, Paris'teki çöp toplayıcılarını Fransız başkentinde binlerce ton çöpün birikmesine yol açan üç haftalık grevi bu hafta askıya alacağını duyurdu.
Grevin işçilerle koordinasyon sağlamak için yarından itibaren askıya alınacağını açıklayan CGT, 'artık daha az işçi grevde yer aldığından, koordinasyonun ardından yeniden daha güçlü şekilde greve gidebileceklerini' söyledi.
Açıklama, neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı düzenlenen grevin 23. gününde geldi.
Öncesinde Paris Belediye Meclisi, cuma günü 10 bin tonu bulan sokaklardaki toplanmamış çöp miktarının bugün 7 bin ton civarında olduğunu belirtti.