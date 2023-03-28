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https://sputniknews.com.tr/20230328/fransada-emeklilik-reformu-karsiti-genel-grevlerin-10uncusu-duzenleniyor-1068847033.html
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı genel grevlerin 10.'su düzenleniyor
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı genel grevlerin 10.'su düzenleniyor
Fransa'da çok sayıda sektör, hükümetin mecliste oylamaya sunmadan doğrudan kabul ettiği tartışmalı emeklilik reformuna karşı greve gitti. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T13:12+0300
2023-03-28T13:13+0300
dünya
fransa
grev
protesto
emeklilik reformu
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Ülke basınındaki haberlere göre, Fransa'da enerji, ulaşım, eğitim dahil neredeyse bütün sektörler, sendikaların çağrısıyla genel grev ve protestoların 10.'su düzenliyor.Başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte milyonlarca kişinin meydanlara inmesi öngörülüyor.Demir yolu çalışanlarının greve destek vermesiyle, Paris ve çevresine yolcu taşıyan her 2 tren seferinden biri askıya alındı.Ayrıca rafineri çalışanlarının grevde olması nedeniyle Paris'teki istasyonların yüzde 29.2'sinde akaryakıt sıkıntısı yaşanırken, bu oran ülke çapında yüzde 16.3'e çıktı.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), grevler nedeniyle Paris havalimanlarındaki tüm hava yolu şirketlerinden perşembe ve cuma günleri uçuşlarının yüzde 20 ile 25'ini ertelemelerini talep etti.Rennes kentinde de birçok yola sabah saatlerinden itibaren kurulan barikatlar nedeniyle trafik akışı önemli oranda aksadı.Ayrıca Paris'teki otel ve restoranların yüzde 95'inin grev ve protestolardan etkilendiği ifade ediliyor.İstihbarat, gençlerin katılımına ilişkin uyardıİçişleri Bakanı Gerald Darmanin, protestolar nedeniyle 5 bin 500'ü Paris'te olmak üzere ülke genelinde 13 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini açıkladı.İstihbarat kaynakları bugünkü protestolara gençlerin katılımının 2 ya da 3'e katlanmasının beklendiğini belirtti.Diğer yandan Fransız polisinin gösterilerde orantısız güç kullanmasına yönelik tepkiler sürerken Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, polisin gösterilere müdahalesini izlemek için Fransa Ombudsmanı Claire Hedon'u başkentteki polis merkezinin komuta odasına davet etti.Emeklilik reformu kriziFransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.Daha önceki 9 geniş çaplı gösteride milyonlarca kişi sokaklara inerek protestolar düzenlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230328/fransada-300den-fazla-sanatcidan-emeklilik-reformunu-protesto-icin-macrona-mektup-1068834515.html
https://sputniknews.com.tr/20230326/fransa-calisma-bakani-yalnizca-gerektiginde-halkin-arasina-cikmamiz-istendi-1068775154.html
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fransa, grev, protesto, emeklilik reformu
fransa, grev, protesto, emeklilik reformu

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı genel grevlerin 10.'su düzenleniyor

13:12 28.03.2023 (güncellendi: 13:13 28.03.2023)
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSADünyaca ünlü Sorbonne Üniversitesi'nde öğrenciler, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çıkan adayları Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'i protesto etmek için işgal eylemi başlattı.
Dünyaca ünlü Sorbonne Üniversitesi'nde öğrenciler, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çıkan adayları Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'i protesto etmek için işgal eylemi başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA
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Fransa'da çok sayıda sektör, hükümetin mecliste oylamaya sunmadan doğrudan kabul ettiği tartışmalı emeklilik reformuna karşı greve gitti.
Ülke basınındaki haberlere göre, Fransa'da enerji, ulaşım, eğitim dahil neredeyse bütün sektörler, sendikaların çağrısıyla genel grev ve protestoların 10.'su düzenliyor.
Başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte milyonlarca kişinin meydanlara inmesi öngörülüyor.
Demir yolu çalışanlarının greve destek vermesiyle, Paris ve çevresine yolcu taşıyan her 2 tren seferinden biri askıya alındı.
Ayrıca rafineri çalışanlarının grevde olması nedeniyle Paris'teki istasyonların yüzde 29.2'sinde akaryakıt sıkıntısı yaşanırken, bu oran ülke çapında yüzde 16.3'e çıktı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), grevler nedeniyle Paris havalimanlarındaki tüm hava yolu şirketlerinden perşembe ve cuma günleri uçuşlarının yüzde 20 ile 25'ini ertelemelerini talep etti.
Rennes kentinde de birçok yola sabah saatlerinden itibaren kurulan barikatlar nedeniyle trafik akışı önemli oranda aksadı.
Ayrıca Paris'teki otel ve restoranların yüzde 95'inin grev ve protestolardan etkilendiği ifade ediliyor.
Fransa'da halk, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı sokağa indi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
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İstihbarat, gençlerin katılımına ilişkin uyardı

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, protestolar nedeniyle 5 bin 500'ü Paris'te olmak üzere ülke genelinde 13 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini açıkladı.
İstihbarat kaynakları bugünkü protestolara gençlerin katılımının 2 ya da 3'e katlanmasının beklendiğini belirtti.
Diğer yandan Fransız polisinin gösterilerde orantısız güç kullanmasına yönelik tepkiler sürerken Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, polisin gösterilere müdahalesini izlemek için Fransa Ombudsmanı Claire Hedon'u başkentteki polis merkezinin komuta odasına davet etti.

Emeklilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.
Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.
Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
Daha önceki 9 geniş çaplı gösteride milyonlarca kişi sokaklara inerek protestolar düzenlemişti.
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