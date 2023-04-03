https://sputniknews.com.tr/20230403/rus-savas-muhabiri-tatarskiye-duzenlenen-bombali-saldirinin-suphelisi-yakalandi--1069092962.html
Rus savaş muhabiri Tatarskiy’e düzenlenen bombalı saldırının şüphelisi yakalandı
Rus savaş muhabiri Tatarskiy’e düzenlenen bombalı saldırının şüphelisi yakalandı
St. Petersburg’da Rus savaş muhabiri ve askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy’in ölümüne neden olan bombalı saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen Darya... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T11:21+0300
2023-04-03T11:21+0300
2023-04-03T11:34+0300
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Rusya Soruşturma Komitesi yetkilileri, Rus savaş muhabiri Tatarskiy’in dün St. Petersburg’daki bir kafede hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen Darya Trepova’nın yakalandığını duyurdu.Rus İçişleri Bakanlığı kaynakları, gerçek ismi Maksim Fomin olan Tatarskiy’e ölümünden önce içine bomba gizlenmiş bir heykel hediye edildiğinin belirlendiğini söylemişti. Tatarskiy’in elinde infilak eden bu heykeli ona veren kişinin Trepova olduğundan şüpheleniliyor.Petersburg’daki Patriot isimli kafede dün düzenlenen saldırıda yaralananların sayısı 32'ye yükseldi. Yerel haber sitesi Fontanka, bombalı saldırıda 14 yaşındaki bir kız çocuğunun da yaralandığını yazdı. Patlama sonucunda yüzünde şarapnel yaralanmaları oluşan kız çocuğu beyin sarsıntısı geçirdi ve gözündeki yaralanma sebebiyle ameliyat oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230402/st-petersburgda-bir-kafede-patlama-meydana-geldi-1-olu-7-yarali-1069074509.html
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rusya, st. petersburg, kafe
Rus savaş muhabiri Tatarskiy’e düzenlenen bombalı saldırının şüphelisi yakalandı
11:21 03.04.2023 (güncellendi: 11:34 03.04.2023) Abone ol
St. Petersburg’da Rus savaş muhabiri ve askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy’in ölümüne neden olan bombalı saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen Darya Trepova’nın yakalanıp gözaltına alındığı açıklandı.
Rusya Soruşturma Komitesi yetkilileri, Rus savaş muhabiri Tatarskiy’in dün St. Petersburg’daki bir kafede hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen Darya Trepova’nın yakalandığını duyurdu.
Rus İçişleri Bakanlığı kaynakları, gerçek ismi Maksim Fomin olan Tatarskiy’e ölümünden önce içine bomba gizlenmiş bir heykel hediye edildiğinin belirlendiğini söylemişti.
Tatarskiy’in elinde infilak eden bu heykeli ona veren kişinin Trepova olduğundan şüpheleniliyor.
Petersburg’daki Patriot isimli kafede dün düzenlenen saldırıda yaralananların sayısı 32'ye yükseldi.
Yerel haber sitesi Fontanka, bombalı saldırıda 14 yaşındaki bir kız çocuğunun da yaralandığını yazdı. Patlama sonucunda yüzünde şarapnel yaralanmaları oluşan kız çocuğu beyin sarsıntısı geçirdi ve gözündeki yaralanma sebebiyle ameliyat oldu.