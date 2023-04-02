St. Petersburg'da bir kafede patlama meydana geldi: 1 ölü, 7 yaralı

Sputnik'e konuşan acil durum birimlerinden bir yetkili, St. Petersburg'da bir kafede meydana gelen patlama sonucu 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını belirtti.



Yetkili, kafede patlayıcı maddenin infilak ettiğini ve bunun bir genç kız tarafından getirildiği üzerinde durulduğunu söyledi. Patlayıcı maddenin 200 gramdan fazla TNT gücünde olduğu belirtiliyor.



Rus basınında yer alan haberlere göre patlama sonucu ünlü blog yazarı Vladlen Tatarskiy hayatını kaybetti.