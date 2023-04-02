https://sputniknews.com.tr/20230402/st-petersburgda-bir-kafede-patlama-meydana-geldi-1-olu-7-yarali-1069074509.html
St. Petersburg'da bir kafede patlama meydana geldi: 1 ölü, 7 yaralı
St. Petersburg'da bir kafede patlama meydana geldi: 1 ölü, 7 yaralı
Rusya'nın kuzeybatısındaki St. Petersburg kentinde bulunan bir kafede patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T19:37+0300
2023-04-02T19:37+0300
2023-04-02T19:39+0300
dünya
rusya
petersburg
kafe
patlama
st. petersburg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1069074509.jpg?1680453564
Sputnik'e konuşan acil durum birimlerinden bir yetkili, St. Petersburg'da bir kafede meydana gelen patlama sonucu 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını belirtti.Yetkili, kafede patlayıcı maddenin infilak ettiğini ve bunun bir genç kız tarafından getirildiği üzerinde durulduğunu söyledi. Patlayıcı maddenin 200 gramdan fazla TNT gücünde olduğu belirtiliyor.Rus basınında yer alan haberlere göre patlama sonucu ünlü blog yazarı Vladlen Tatarskiy hayatını kaybetti.
rusya
petersburg
st. petersburg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, petersburg, kafe, patlama, st. petersburg
rusya, petersburg, kafe, patlama, st. petersburg
St. Petersburg'da bir kafede patlama meydana geldi: 1 ölü, 7 yaralı
19:37 02.04.2023 (güncellendi: 19:39 02.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya'nın kuzeybatısındaki St. Petersburg kentinde bulunan bir kafede patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Sputnik'e konuşan acil durum birimlerinden bir yetkili, St. Petersburg'da bir kafede meydana gelen patlama sonucu 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını belirtti.
Yetkili, kafede patlayıcı maddenin infilak ettiğini ve bunun bir genç kız tarafından getirildiği üzerinde durulduğunu söyledi. Patlayıcı maddenin 200 gramdan fazla TNT gücünde olduğu belirtiliyor.
Rus basınında yer alan haberlere göre patlama sonucu ünlü blog yazarı Vladlen Tatarskiy hayatını kaybetti.