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SON DAKİKA | Enflasyon mart ayında yıllık bazda yüzde 50.51, aylık yüzde 2.29 oldu
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Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230403/eyt-destek-paketinin-ayrintilari-belli-oldu-kidem-tazminati-calisanin-hesabina-yatacak-1069085999.html
EYT Destek Paketi'nin ayrıntıları belli oldu: Kıdem tazminatı çalışanın hesabına yatacak
EYT Destek Paketi'nin ayrıntıları belli oldu: Kıdem tazminatı çalışanın hesabına yatacak
Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine destekli EYT kredileri konusunda ayrıntıları paylaştı. Buna göre, kıdem tazminatı ödemeleri doğrudan emekli olacak çalışanların... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T09:10+0300
2023-04-03T09:10+0300
türkiye
eyt
ekonomik destek paketi
kıdem tazminatı
kredi
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KGF'nin internet sitesinde EYT Destek Paketi'nin ayrıntılarına yer verildi. Paket kapsamında 50 milyar liralık kredi kredinin yalnızca EYT kapsamında emekli olacak personelin kıdem tazminatı için kullandırılacağının altı çizildi.KOBİ’ler için kefalet üst limiti 10 milyon lira, kefalet oranı ise yüzde 75 olarak belirlendi. KOBİ dışındakiler için ise üst limit 20 milyon lira olurken kefalet oranı yüzde 70 olarak belirlendi. Kefaletle birlikte KOBİ’ler için 13.3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28.5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak.Azami 6 ay ödemesiz olan dönem dahil kredilerin vadesi 36 ay olacak.EYT Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredinin faiz, kar payı oranı 24 aya kadar vadeli kredilerde Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) artı 200 baz puan olarak uygulanırken 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz, kar payı oranı TLREF artı 300 baz puan olarak uygulanacak.Söz konusu faiz oranları 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullandırılacak krediler için geçerli olacak. 11. çalışandan itibaren kullandırımlar için ise faiz/kâr payı oranı banka tarafından belirlenecek.KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının yüzde 0,5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil edecek. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden yüzde 0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edecek.Kredi Veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami yüzde 1’i oranında komisyon tahsil edebilecek. Kredinin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, azami oran üç aylık vadelere göre oranlanarak uygulanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230311/bakan-nebati-eyt-kapsamindaki-kidem-tazminati-kefalet-hacmini-50-milyar-liraya-cikariyoruz-1068136403.html
https://sputniknews.com.tr/20230314/bankalardan-eyt-prim-borcu-icin-kredi-imkani--1068238193.html
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eyt, ekonomik destek paketi, kıdem tazminatı, kredi
eyt, ekonomik destek paketi, kıdem tazminatı, kredi

EYT Destek Paketi'nin ayrıntıları belli oldu: Kıdem tazminatı çalışanın hesabına yatacak

09:10 03.04.2023
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Türk Lirası, TL - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© AA
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Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine destekli EYT kredileri konusunda ayrıntıları paylaştı. Buna göre, kıdem tazminatı ödemeleri doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak. Herhangi bir nakit, nakit dışı amaç için kullanılamayacak.
KGF'nin internet sitesinde EYT Destek Paketi'nin ayrıntılarına yer verildi. Paket kapsamında 50 milyar liralık kredi kredinin yalnızca EYT kapsamında emekli olacak personelin kıdem tazminatı için kullandırılacağının altı çizildi.
KOBİ’ler için kefalet üst limiti 10 milyon lira, kefalet oranı ise yüzde 75 olarak belirlendi. KOBİ dışındakiler için ise üst limit 20 milyon lira olurken kefalet oranı yüzde 70 olarak belirlendi. Kefaletle birlikte KOBİ’ler için 13.3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28.5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak.
Azami 6 ay ödemesiz olan dönem dahil kredilerin vadesi 36 ay olacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
EKONOMİ
Bakan Nebati: EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 50 milyar liraya çıkarıyoruz
11 Mart, 22:44
EYT Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredinin faiz, kar payı oranı 24 aya kadar vadeli kredilerde Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) artı 200 baz puan olarak uygulanırken 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz, kar payı oranı TLREF artı 300 baz puan olarak uygulanacak.

Söz konusu faiz oranları 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullandırılacak krediler için geçerli olacak. 11. çalışandan itibaren kullandırımlar için ise faiz/kâr payı oranı banka tarafından belirlenecek.

KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının yüzde 0,5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil edecek. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden yüzde 0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edecek.

Kredi Veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami yüzde 1’i oranında komisyon tahsil edebilecek. Kredinin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, azami oran üç aylık vadelere göre oranlanarak uygulanacak.
eyt - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
EKONOMİ
Bankalardan EYT prim borcu için kredi imkanı
14 Mart, 15:11
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