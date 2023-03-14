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https://sputniknews.com.tr/20230314/bankalardan-eyt-prim-borcu-icin-kredi-imkani--1068238193.html
Bankalardan EYT prim borcu için kredi imkanı
Bankalardan EYT prim borcu için kredi imkanı
Bankalar EYT'lerin prim borçları için kredi imkanları sunmaya başladı. "EYT kredisi" adı altında sunulan ihtiyaç kredilerinde faiz oranı yüzde 1.69'dan... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T15:11+0300
2023-03-14T15:11+0300
ekonomi
banka
eyt
prim
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TRT Haber'in aktardığı habere göre, en düşük faiz oranı yüzde 1,48 olarak belirlendi. Bankalar müşterilerine yüzde 2,09'a kadar değişen oranlarda seçenekler sunuyor.Bankalar kendi şubelerinden maaş alan EYT'liye de promosyon ödemesi yapacak. Bunun için 3 yıl taahhüt isteyecek.EYT'liye banka promosyonuEn düşük EYT'li maaşı 5 bin 500 lira. Bu gruptakiler, 3 yıllık süre için en az 4 bin 200 lira promosyon alabilecek.7 bin 500 ila 10 bin lira emekli aylığı alanlara 5 bin 400 lira, 10 bin TL ve üstünde emekli aylığı alanlara da 6 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu miktar bankaların inisiyatifine bağlı olarak artırılabilecek. EYT'ye başvurular e-devlet üzerinden ve Sosyal Güvenlik Merkezleri'nden sürüyor. İlk maaşlar, nisan ayında hesaplarda olacak.
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banka, eyt, prim
banka, eyt, prim

Bankalardan EYT prim borcu için kredi imkanı

15:11 14.03.2023
© AAeyt
eyt - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA
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Bankalar EYT'lerin prim borçları için kredi imkanları sunmaya başladı. "EYT kredisi" adı altında sunulan ihtiyaç kredilerinde faiz oranı yüzde 1.69'dan başlıyor.
TRT Haber'in aktardığı habere göre, en düşük faiz oranı yüzde 1,48 olarak belirlendi. Bankalar müşterilerine yüzde 2,09'a kadar değişen oranlarda seçenekler sunuyor.
Bankalar kendi şubelerinden maaş alan EYT'liye de promosyon ödemesi yapacak. Bunun için 3 yıl taahhüt isteyecek.

EYT'liye banka promosyonu

En düşük EYT'li maaşı 5 bin 500 lira. Bu gruptakiler, 3 yıllık süre için en az 4 bin 200 lira promosyon alabilecek.
7 bin 500 ila 10 bin lira emekli aylığı alanlara 5 bin 400 lira, 10 bin TL ve üstünde emekli aylığı alanlara da 6 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.
Bu miktar bankaların inisiyatifine bağlı olarak artırılabilecek. EYT'ye başvurular e-devlet üzerinden ve Sosyal Güvenlik Merkezleri'nden sürüyor. İlk maaşlar, nisan ayında hesaplarda olacak.
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