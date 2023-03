https://sputniknews.com.tr/20230311/bakan-nebati-eyt-kapsamindaki-kidem-tazminati-kefalet-hacmini-50-milyar-liraya-cikariyoruz-1068136403.html

Bakan Nebati: EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 50 milyar liraya çıkarıyoruz

Bakan Nebati: EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 50 milyar liraya çıkarıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladıkları... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T22:44+0300

2023-03-11T22:44+0300

2023-03-11T22:44+0300

ekonomi

emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)

emeklilikte yaşa takılanlar

malatya

nureddin nebati

Bakan Nebati, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında sanayici ve iş adamlarıyla toplantı yaptı.Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında depremin ardından atılan adımlar ve sağlanan destekler hakkında bilgi veren Nebati, eşi benzeri bulunmayan bu felaket karşısında devlet ve milletin tüm kurumları, insan kaynağı ve imkanlarıyla seferber olduğunu, depremzede vatandaşların yaralarını hızla sarmak, maddi kayıplarını çok daha iyileriyle telafi etmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti.Bu büyük felaketin can kayıplarına yol açmasının yanı sıra bütçeye de ek bir maliyet getireceğini ancak attıkları adımlar sayesinde ekonominin bu felaketin üstesinden gelecek güce sahip olduğunu aktaran Nebati, "Türkiye 2022 yılında elde ettiğimiz yüzde 5,6'lık büyüme oranıyla dünyada en yüksek büyüme gerçekleştirmeyi başaran ülkelerden biri konumundadır. Bu güçlü büyüme performansımızın oluşturduğu mali imkanlar sayesinde vatandaşlarımıza daha önce sözünü verdiğimiz EYT'yi uygulamaya koyduk. Tüm emeklilerimize tekrar hayırlı olsun. Deprem felaketinden kaynaklanan hasarları da telafi edecek güçlü bir mali yapıya sahibiz. EYT'nin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladığımız Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu dönemde dahi EYT’yi uygulamaya koymamız, hükümet olarak, verdiğimiz sözlerin her daim arkasında durduğumuzun en güncel örneklerinden biridir" diye konuştu.Nebati, bütçe imkanlarına ilave olarak söz konusu şehirleri hızla ayağa kaldırmak amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu'nu kurduklarını dile getirdi.Bu fonla imara yönelik kaynakları artıracak ve depremin ekonomi üzerindeki negatif etkilerini en asgari düzeyde tutacaklarını işaret eden Nebati, "Depremler nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde büyümemizin sınırlı miktarda olumsuz etkilenme ihtimali olsa da yılın kalanında kademeli olarak toparlanmasını bekliyoruz. Devreye alacağımız ek önlemlerle depremin 2023 yılı GSYH büyümesindeki olumsuz etkilerini de telafi edeceğiz. Ülkemizin yaralarını hızla sarıp, güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Hafif hasarlı konutlar için ödemelerNebati, hükümet olarak vatandaş, sanayici, esnaf, girişimci, ihracatçı ve çiftçileri her bakımdan desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.Sigortalıların ihbarını beklemeden ilk 24 saatten başlayarak yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binaların tazminat ödemelerini gerçekleştirmeye başladıklarını anımsatan Nebati, şöyle devam etti:Nebati, esnaf ve kadın kooperatiflerine önemli destekler sağladıklarını, prefabrik yapı ve konteynerlerdeki KDV'yi ise yüzde 1'e düşürdüklerini hatırlattı.Birilerinin düne kadar kentsel dönüşüme engel olduğunu belirten Nebati, konuşmasına şöyle tamamladı:Toplantıya Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır da katıldı.Twitter üzerinden paylaştıDaha sonra Bakan Nebati, ‘emeklilikte yaşa takılanlar’ (EYT) sorunuyla ilgili Twitter’dan paylaşım yaptı.Nebati'nin,“EYT’nin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladığımız Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz” ifadeleriyle paylaştığı yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:EYT kapsamındaki kıdem tazminat kefalet hamini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz

malatya

2023

