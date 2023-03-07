https://sputniknews.com.tr/20230307/cumhurbaskanligindan-eyt-basvurularinin-e-devletten-yapilamadigi-iddialarina-iliskin-aciklama-1067904579.html
Cumhurbaşkanlığı'ndan EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı'ndan EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT başvurularının fiziksel yapılması gerektiği" iddialarının asılsız olduğunu... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T00:13+0300
2023-03-07T00:13+0300
2023-03-07T00:13+0300
türkiye
eyt
cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, emeklilik hakkı kazanan vatandaşların başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" dijital hizmeti üzerinden yapabileceği belirtildi.Söz konusu dijital hizmete yoğun talep olduğunun kaydedildiği açıklamada, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT kapsamında emeklilik başvurularının fiziksel olarak yapılması gerektiği iddiaları asılsız olup, hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden 7 gün 24 saat esasıyla sunulmaktadır." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, fiziksel başvurularda oluşabilecek uzun bekleme sürelerini önlemek amacıyla, tüm başvuru sürecinin hiçbir evrak talep etmeden e-Devlet Kapısı üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.
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eyt, cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi
eyt, cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi
Cumhurbaşkanlığı'ndan EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddialarına ilişkin açıklama
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT başvurularının fiziksel yapılması gerektiği" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, emeklilik hakkı kazanan vatandaşların başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" dijital hizmeti üzerinden yapabileceği belirtildi.
Söz konusu dijital hizmete yoğun talep olduğunun kaydedildiği açıklamada, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT kapsamında emeklilik başvurularının fiziksel olarak yapılması gerektiği iddiaları asılsız olup, hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden 7 gün 24 saat esasıyla sunulmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, fiziksel başvurularda oluşabilecek uzun bekleme sürelerini önlemek amacıyla, tüm başvuru sürecinin hiçbir evrak talep etmeden e-Devlet Kapısı üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.