https://sputniknews.com.tr/20230402/erdogan-deprem-bolgesinde-hicbir-kardesimize-hayal-kirikligi-yasatmayacagiz-1069075834.html

Erdoğan: Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız

Erdoğan: Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkmayacak” dedi. 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T20:41+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

deprem

bağcılar

iftar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Büyük İftar Buluşması'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: * Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkmayacak.* (Selahattin Demirtaş) Bu 'Selo' denilen adam Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?* (Öcalan'ın ve Demirtaş'ın tahliyesi) Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal; 'gelir gelmez bunları çıkartacağız'. Benim milletim size yol vermeyecektir.* Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı 7'ye çıkan koalisyonun durumunu siz de görüyorsunuz.

bağcılar

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recep tayyip erdoğan, deprem, bağcılar, iftar