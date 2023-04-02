https://sputniknews.com.tr/20230402/erdogan-deprem-bolgesinde-hicbir-kardesimize-hayal-kirikligi-yasatmayacagiz-1069075834.html
Erdoğan: Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız
Erdoğan: Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkmayacak” dedi. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T20:41+0300
2023-04-02T20:41+0300
2023-04-02T21:07+0300
politika
recep tayyip erdoğan
deprem
bağcılar
iftar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Büyük İftar Buluşması'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: * Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkmayacak.* (Selahattin Demirtaş) Bu 'Selo' denilen adam Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?* (Öcalan'ın ve Demirtaş'ın tahliyesi) Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal; 'gelir gelmez bunları çıkartacağız'. Benim milletim size yol vermeyecektir.* Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı 7'ye çıkan koalisyonun durumunu siz de görüyorsunuz.
bağcılar
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recep tayyip erdoğan, deprem, bağcılar, iftar
recep tayyip erdoğan, deprem, bağcılar, iftar
Erdoğan: Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız
20:41 02.04.2023 (güncellendi: 21:07 02.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkmayacak” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Büyük İftar Buluşması'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkmayacak.
* (Selahattin Demirtaş) Bu 'Selo' denilen adam Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?
* (Öcalan'ın ve Demirtaş'ın tahliyesi) Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal; 'gelir gelmez bunları çıkartacağız'. Benim milletim size yol vermeyecektir.
* Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı 7'ye çıkan koalisyonun durumunu siz de görüyorsunuz.