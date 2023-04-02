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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230402/ak-parti-teskilat-koordinatoru-acikkapi-dunyada-recep-tayyip-erdogandan-baska-ikinci-bir-lider-yok-1069069492.html
AK Parti Teşkilat Koordinatörü Açıkkapı: Dünyada Recep Tayyip Erdoğan'dan başka ikinci bir lider yok
AK Parti Teşkilat Koordinatörü Açıkkapı: Dünyada Recep Tayyip Erdoğan'dan başka ikinci bir lider yok
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Açıkkapı, “Yine dünyada Recep Tayyip Erdoğan’dan başka da ikinci bir lider yoktur. Milletimiz bunu görüyor ve... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T17:02+0300
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ak parti
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
elazığ
cumhur ittifakı
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AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü ve AK Parti milletvekili aday adayı Ejder Açıkkapı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ’da düzenlediği programlara ilişkin değerlendirmede bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Elazığlılarla buluştuğunu aktaran AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Ejder Açıkkapı, şunları söyledi:‘Milletimiz bunu görüyor ve müşahede ediyor’Açıkkapı, ülkesine bu büyüklükte bir dönüşümü sağlayacak Türkiye’den başka ikinci bir ülkenin olmadığını dile getirdi:Konuşmalarını sürdüren Açıkkapı, “Bu haliyle Kandil’den, terör örgütünde her fırsatta destek mesajları alan ne ana muhalefetin ne de milletimizin değer yaygılarının farkına varamamış veya bu değerleri ve milletimizin vicdanını görmezden gelen kendisine milliyetçi muhafazakar tanımlaması yapan milletinden kopuk liderleriyle diğer siyasi partiler ile masanın 7. ayağı kandil PKK terör örgütü uzantılı HDP’nin bu ülkemize ve milletimize hayrı yoktur. 14 Mayıs 2023 tarihinde necip milletimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı iktidara taşıyarak tam bağımsızlık yürüyüşümüze sandıklarda yeniden güç ve destek verecektir. Bizler de Allah’ın izniyle liderimizle birlikte onun yol arkadaşları olarak ülkemize, ilimize ve aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230401/bahceli-sayin-recep-tayyip-erdogan-kurada--birinci-sirada-yerini-aldi-bu-hayra-isarettir-1069043112.html
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ak parti, recep tayyip erdoğan, elazığ, cumhur ittifakı
ak parti, recep tayyip erdoğan, elazığ, cumhur ittifakı

AK Parti Teşkilat Koordinatörü Açıkkapı: Dünyada Recep Tayyip Erdoğan'dan başka ikinci bir lider yok

17:02 02.04.2023 (güncellendi: 17:13 02.04.2023)
© İHAAK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ejder Açıkkapı
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ejder Açıkkapı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© İHA
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AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Açıkkapı, “Yine dünyada Recep Tayyip Erdoğan’dan başka da ikinci bir lider yoktur. Milletimiz bunu görüyor ve müşahade ediyor” dedi.
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü ve AK Parti milletvekili aday adayı Ejder Açıkkapı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ’da düzenlediği programlara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Elazığlılarla buluştuğunu aktaran AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Ejder Açıkkapı, şunları söyledi:
“Elazığ depremi sonrası inşa edilen deprem konutlarıyla devletimiz, hükümetimiz, lideri ve tüm kadrolarıyla milletinin yanında olmuştur, hemşehrilerimizin yanında olmuştur. Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz 1.2 milyon kentsel dönüşüm projesiyle 3,3 milyon vatandaşımız güven içerisinde, gönül huzuru içerisinde yaşayacağı yuvalarına kavuşturuluyor. Elazığ’ımızda da yapımı 29 bini aşan konutuyla aziz hemşehrilerimiz yuvalarına kavuşturulmuştur. 500 kilometrelik çapı ve 14 milyon insanımızı derinden etkileyen 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 313 bin binanın yaklaşık 895 bin bağımsız bölümünün inşası Allah’ın izniyle bir yıl içerinde tamamlanacaktır.”

‘Milletimiz bunu görüyor ve müşahede ediyor’

Açıkkapı, ülkesine bu büyüklükte bir dönüşümü sağlayacak Türkiye’den başka ikinci bir ülkenin olmadığını dile getirdi:
“Yine dünyada Recep Tayyip Erdoğan’dan başka da ikinci bir lider yoktur. Milletimiz bunu görüyor ve müşahede ediyor. Ana muhalefet dünden bugüne her daim yapılan her hayırlı işe, her yatırım ve hizmete engel olma, takoz olma anlayışıyla milletimizin hafızasında hep negatif bir iz bırakmıştır. Bu anlayışını dün de bugün de görüyoruz. Dün köprülere, tünellere, havalimanlarına, fabrikalara engel olanlar Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ile yapamazlar dedikleri Togg yerli otomotivine de, Milli Savunma Sanayi projelerimize de, Kanal İstanbul Projesine de karşı çıkmaktan, engel olmaya çalışmaktansa vazgeçmediler, rahatsızlıklarını göstermekten de vazgeçmiyorlar.”
Konuşmalarını sürdüren Açıkkapı, “Bu haliyle Kandil’den, terör örgütünde her fırsatta destek mesajları alan ne ana muhalefetin ne de milletimizin değer yaygılarının farkına varamamış veya bu değerleri ve milletimizin vicdanını görmezden gelen kendisine milliyetçi muhafazakar tanımlaması yapan milletinden kopuk liderleriyle diğer siyasi partiler ile masanın 7. ayağı kandil PKK terör örgütü uzantılı HDP’nin bu ülkemize ve milletimize hayrı yoktur. 14 Mayıs 2023 tarihinde necip milletimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı iktidara taşıyarak tam bağımsızlık yürüyüşümüze sandıklarda yeniden güç ve destek verecektir. Bizler de Allah’ın izniyle liderimizle birlikte onun yol arkadaşları olarak ülkemize, ilimize ve aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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