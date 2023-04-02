https://sputniknews.com.tr/20230402/ak-parti-teskilat-koordinatoru-acikkapi-dunyada-recep-tayyip-erdogandan-baska-ikinci-bir-lider-yok-1069069492.html

AK Parti Teşkilat Koordinatörü Açıkkapı: Dünyada Recep Tayyip Erdoğan'dan başka ikinci bir lider yok

AK Parti Teşkilat Koordinatörü Açıkkapı: Dünyada Recep Tayyip Erdoğan'dan başka ikinci bir lider yok

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Açıkkapı, “Yine dünyada Recep Tayyip Erdoğan’dan başka da ikinci bir lider yoktur. Milletimiz bunu görüyor ve... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T17:02+0300

2023-04-02T17:02+0300

2023-04-02T17:13+0300

ak parti

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

elazığ

cumhur ittifakı

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AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü ve AK Parti milletvekili aday adayı Ejder Açıkkapı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ’da düzenlediği programlara ilişkin değerlendirmede bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Elazığlılarla buluştuğunu aktaran AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Ejder Açıkkapı, şunları söyledi:‘Milletimiz bunu görüyor ve müşahede ediyor’Açıkkapı, ülkesine bu büyüklükte bir dönüşümü sağlayacak Türkiye’den başka ikinci bir ülkenin olmadığını dile getirdi:Konuşmalarını sürdüren Açıkkapı, “Bu haliyle Kandil’den, terör örgütünde her fırsatta destek mesajları alan ne ana muhalefetin ne de milletimizin değer yaygılarının farkına varamamış veya bu değerleri ve milletimizin vicdanını görmezden gelen kendisine milliyetçi muhafazakar tanımlaması yapan milletinden kopuk liderleriyle diğer siyasi partiler ile masanın 7. ayağı kandil PKK terör örgütü uzantılı HDP’nin bu ülkemize ve milletimize hayrı yoktur. 14 Mayıs 2023 tarihinde necip milletimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı iktidara taşıyarak tam bağımsızlık yürüyüşümüze sandıklarda yeniden güç ve destek verecektir. Bizler de Allah’ın izniyle liderimizle birlikte onun yol arkadaşları olarak ülkemize, ilimize ve aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230401/bahceli-sayin-recep-tayyip-erdogan-kurada--birinci-sirada-yerini-aldi-bu-hayra-isarettir-1069043112.html

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