AK Parti Teşkilat Koordinatörü Açıkkapı: Dünyada Recep Tayyip Erdoğan'dan başka ikinci bir lider yok

“Yine dünyada Recep Tayyip Erdoğan’dan başka da ikinci bir lider yoktur. Milletimiz bunu görüyor ve müşahede ediyor. Ana muhalefet dünden bugüne her daim yapılan her hayırlı işe, her yatırım ve hizmete engel olma, takoz olma anlayışıyla milletimizin hafızasında hep negatif bir iz bırakmıştır. Bu anlayışını dün de bugün de görüyoruz. Dün köprülere, tünellere, havalimanlarına, fabrikalara engel olanlar Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ile yapamazlar dedikleri Togg yerli otomotivine de, Milli Savunma Sanayi projelerimize de, Kanal İstanbul Projesine de karşı çıkmaktan, engel olmaya çalışmaktansa vazgeçmediler, rahatsızlıklarını göstermekten de vazgeçmiyorlar.”