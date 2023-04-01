https://sputniknews.com.tr/20230401/bahceli-sayin-recep-tayyip-erdogan-kurada--birinci-sirada-yerini-aldi-bu-hayra-isarettir-1069043112.html
Bahçeli: Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurada birinci sırada yerini aldı, bu hayra işarettir
Bahçeli: Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurada birinci sırada yerini aldı, bu hayra işarettir
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "5 yıla yakın süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başında olan, lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurada birinci... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T19:35+0300
2023-04-01T19:35+0300
2023-04-01T19:35+0300
2023 türkiye seçimleri
devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı seçimi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreninde yaptığı konuşmada, "Üzüntüleri bırakacağız, acıları aşacağız, yuvaları kuracağız. İnsanlarımızı mutlu, kardeşlerimizi güçlü yapacağız" açıklamasında bulundu."Sevinçliyiz, zira 2020 yılında yaşanan Elazığ'daki deprem sonrasında Abdullah Paşa'da bu güzel konutların yapılması ve burada da insanlarımızın huzurlu bir yuvaya taşınması hepimizin gurur kaynağı. Şimdi ise hüzünlüyüz, 11 ilimizde 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen büyük bir felaketle karşı karşıyayız. 50 bini aşkın şehidimiz, 100 binleri aşan yaralılarımız, yıkılan evlerimiz var" diyen Bahçeli, bu yapılan konutların depremden etkilenen illerde de gerçekleştirileceğini belirtti.Bahçeli, bunun, devletin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve Cumhurbaşkanı'nın gücü ve kararı, yönetimdeki arkadaşlarının birlik ve beraberliği olduğunu ifade etti.Yaşanan acıların aşılacağına işaret eden Bahçeli, "İstiklal, istikrar ve istikbali tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli bir kavram olarak değerlendireceğiz. Yolumuz bugün yine aydınlanacak. Üzüntüleri bırakacağız, acıları aşacağız, yuvaları kuracağız. İnsanlarımızı mutlu, kardeşlerimizi güçlü yapacağız" diye konuştu.Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi ile gerçekleştirilen çok büyük hizmetlere hep beraber şahit olunduğunu ifade ederek, bunun yanı sıra salgınların, sellerin, yangınların da yaşandığını ama hepsinin aşıldığını söyledi.6 Şubat'ta da bir büyük felaketle karşı karşıya kalındığını anımsatan Bahçeli, bu felaketin aşılması için büyük gayretler ortaya konulurken ülkenin 14 Mayıs'ta bir genel seçime gideceğini hatırlattı.Bahçeli, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230401/cumhurbaskani-adaylarinin-oy-pusulasindaki-sirasi-belli-oldu-1069036629.html
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devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi
devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi
Bahçeli: Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurada birinci sırada yerini aldı, bu hayra işarettir
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "5 yıla yakın süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başında olan, lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurada birinci sırada yerini aldı. Bu hayra işarettir, farkında olmak lazımdır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreninde yaptığı konuşmada, "Üzüntüleri bırakacağız, acıları aşacağız, yuvaları kuracağız. İnsanlarımızı mutlu, kardeşlerimizi güçlü yapacağız" açıklamasında bulundu.
"Sevinçliyiz, zira 2020 yılında yaşanan Elazığ'daki deprem sonrasında Abdullah Paşa'da bu güzel konutların yapılması ve burada da insanlarımızın huzurlu bir yuvaya taşınması hepimizin gurur kaynağı. Şimdi ise hüzünlüyüz, 11 ilimizde 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen büyük bir felaketle karşı karşıyayız. 50 bini aşkın şehidimiz, 100 binleri aşan yaralılarımız, yıkılan evlerimiz var" diyen Bahçeli, bu yapılan konutların depremden etkilenen illerde de gerçekleştirileceğini belirtti.
Bahçeli, bunun, devletin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve Cumhurbaşkanı'nın gücü ve kararı, yönetimdeki arkadaşlarının birlik ve beraberliği olduğunu ifade etti.
Yaşanan acıların aşılacağına işaret eden Bahçeli, "İstiklal, istikrar ve istikbali tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli bir kavram olarak değerlendireceğiz. Yolumuz bugün yine aydınlanacak. Üzüntüleri bırakacağız, acıları aşacağız, yuvaları kuracağız. İnsanlarımızı mutlu, kardeşlerimizi güçlü yapacağız" diye konuştu.
Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi ile gerçekleştirilen çok büyük hizmetlere hep beraber şahit olunduğunu ifade ederek, bunun yanı sıra salgınların, sellerin, yangınların da yaşandığını ama hepsinin aşıldığını söyledi.
6 Şubat'ta da bir büyük felaketle karşı karşıya kalındığını anımsatan Bahçeli, bu felaketin aşılması için büyük gayretler ortaya konulurken ülkenin 14 Mayıs'ta bir genel seçime gideceğini hatırlattı.
Bahçeli, şunları kaydetti:
"Bu seçim 2 kanatlıdır. Birisi Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri ise milletvekilliği seçimi. Bugün cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi. 5 yıla yakın süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başında olan, lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurada birinci sırada yerini aldı. Bu, hayra işarettir, farkında olmak lazımdır. 'Bir, bir ileri' diyorum 14 Mayıs'ta."