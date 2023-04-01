Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki sırası belli oldu

28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların oy pusulasındaki yerlerin belirlenmesi ile ilgili olarak kurulumuzca yapılacak olan kura çekimine hoş geldiniz. 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların oy pusulasındaki yerlerin belirlenmesi ile ilgili olarak kurulumuzca yapılacak olan kura çekimine hoş geldiniz.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem milletvekili genel seçiminde Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sıraya göre Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan’dır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem milletvekili genel seçiminde Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sıraya göre Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan’dır.