Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki sırası belli oldu
14:09 01.04.2023 (güncellendi: 14:46 01.04.2023)
© AACumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için YSK'da kura çekimi gerçekleştirildi.
© AA
Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için çekilen kurada 1. sırada Erdoğan, 2. sırada İnce, 3. sırada Kılıçdaroğlu, 4. sırada Oğan yer aldı.
Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için YSK'da kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi öncesi YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. Yener açıklamasında şunları söyledi:
28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların oy pusulasındaki yerlerin belirlenmesi ile ilgili olarak kurulumuzca yapılacak olan kura çekimine hoş geldiniz.
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem milletvekili genel seçiminde Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sıraya göre Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan’dır.
Kura çekiminde kullanacağımız fanuslardan birinde Cumhurbaşkanı adaylarımızın diğerlerinde ise seçime katılacak Cumhurbaşkanı adayı sayısı kadar rakam bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı adayı adlarının yazılacağı fanusta çekim yapılacaktır. Çekimde ben, kurul üyemiz sayın Orhan Usta Bey adayları çekecek. Hangi Cumhurbaşkanı adayının ismi çıkmış ise adayların kurulda hazır bulunan temsilcileri çekecektir. Kuranın ülkemize ve Cumhurbaşkanı adaylarına hayırlı olması dileğiyle kura çekimi işlemine başlıyoruz.
YSK Başkanı'nın açıklamasının ardından kura çekimine geçildi. Çekilen kura sonucunda Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerleri şu şekilde sıralandı;
1.Recep Tayyip Erdoğan
2.Muharrem İnce
3.Kemal Kılıçdaroğlu
4.Sinan Oğan
Kura çekiminin ardından yine söz alan Yener, "Cumhurbaşkanı adaylarının sıraları birinci sırada sayın Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada sayın Muharrem İnce, üçüncü sırada sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve dördüncü sırada sayın Sinan Oğan şeklinde belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" diye konuştu.