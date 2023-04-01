https://sputniknews.com.tr/20230401/rusya-savunma-bakanligi-soygu-genelkurmay-baskanligi-komutanlari-ile-toplanti-yapti-1069032952.html
Rusya Savunma Bakanlığı Şoygu Genelkurmay Başkanlığı komutanları ile toplantı yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı Şoygu Genelkurmay Başkanlığı komutanları ile toplantı yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Şoygu’nun Rusya Genelkurmay Başkanlığı’nın karargahında askeri birliklere mühimmat sağlama konularına adanan toplantı... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T12:12+0300
2023-04-01T12:12+0300
2023-04-01T12:12+0300
sergey şoygu
ukrayna krizi
rusya
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ukrayna krizi
mühimmat
asker
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Rus askeri birliklerin mühimmat sağlama konusunda toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sırasında Şoygu özellikle de ‘askeri birliklere mühimmat sağlama konusunun bugün sürekli hükümet ve Rusya Savunma Bakanlığı tarafından kontrol altında tutulduğunu’ vurguladı.En çok talep edilen mühimmatın teslimat miktarlarının belirlendiğini, artırılması için gerekli önlemlerin alındığını kaydeden Şoygu, aynı zamanda, askeri birliklere sağlanmak üzere üretilen ürün sayısı kat kat arttığını, hem konvansiyonel hem de yüksek hassasiyetli silah türlerinin söz konusu olduğunu vurguladı. Ayrıca Rus komutan, “Tüm bunlar, Başkomutanımız tarafından özel askeri harekatı yürütme planına uygun olarak belirlenen görevlerin yerine getirilmesini mümkün kılmaktadır” ifadelerini kullandı.
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sergey şoygu, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, mühimmat, asker
sergey şoygu, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, mühimmat, asker
Rusya Savunma Bakanlığı Şoygu Genelkurmay Başkanlığı komutanları ile toplantı yaptı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Şoygu’nun Rusya Genelkurmay Başkanlığı’nın karargahında askeri birliklere mühimmat sağlama konularına adanan toplantı düzenlediğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Rus askeri birliklerin mühimmat sağlama konusunda toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sırasında Şoygu özellikle de ‘askeri birliklere mühimmat sağlama konusunun bugün sürekli hükümet ve Rusya Savunma Bakanlığı tarafından kontrol altında tutulduğunu’ vurguladı.
En çok talep edilen mühimmatın teslimat miktarlarının belirlendiğini, artırılması için gerekli önlemlerin alındığını kaydeden Şoygu, aynı zamanda, askeri birliklere sağlanmak üzere üretilen ürün sayısı kat kat arttığını, hem konvansiyonel hem de yüksek hassasiyetli silah türlerinin söz konusu olduğunu vurguladı. Ayrıca Rus komutan, “Tüm bunlar, Başkomutanımız tarafından özel askeri harekatı yürütme planına uygun olarak belirlenen görevlerin yerine getirilmesini mümkün kılmaktadır” ifadelerini kullandı.