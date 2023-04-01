https://sputniknews.com.tr/20230401/ukrayna-guvenlik-servisi-kiev-pecersk-manastiri-baspiskoposunu-sorguya-cekti-1069032183.html

Ukrayna Güvenlik Servisi, Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposunu sorguya çekti

Ukrayna Güvenlik Servisi, Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposunu sorguya çekti

Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel’e (Lebed), Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından ‘Rusya ile işbirliği ve dinler arası tahrik’ şüphesiyle suçlama... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T11:34+0300

2023-04-01T11:34+0300

2023-04-01T11:34+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu)

başpiskopos

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101493/58/1014935808_0:59:2661:1555_1920x0_80_0_0_ffb4fe923685cb0de4a14ad986294e87.jpg

Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nden yapılan açıklamada, Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel’in (Lebed) saat 12’de sorgulanacağını, kendisine ‘Rusya ile işbirliği ve dinler arası tahrik’ şüphesiyle suçlama yöneltildiğini belirtildi.Sabahın erken saatlerinde Başpiskopos Pavel, Ukrayna makamları tarafından iddianamelerin sunulduğunu ve evinde arama yapılacağını, suçlamaların ‘Rusya ile işbirliği ve dinler arası tahrik’ şeklinde yöneltildiğini açıklamıştı.

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), başpiskopos, kiev