https://sputniknews.com.tr/20230401/ukrayna-guvenlik-servisi-kiev-pecersk-manastiri-baspiskoposunu-sorguya-cekti-1069032183.html
Ukrayna Güvenlik Servisi, Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposunu sorguya çekti
Ukrayna Güvenlik Servisi, Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposunu sorguya çekti
Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel’e (Lebed), Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından ‘Rusya ile işbirliği ve dinler arası tahrik’ şüphesiyle suçlama... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T11:34+0300
2023-04-01T11:34+0300
2023-04-01T11:34+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu)
başpiskopos
kiev
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Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nden yapılan açıklamada, Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel’in (Lebed) saat 12’de sorgulanacağını, kendisine ‘Rusya ile işbirliği ve dinler arası tahrik’ şüphesiyle suçlama yöneltildiğini belirtildi.Sabahın erken saatlerinde Başpiskopos Pavel, Ukrayna makamları tarafından iddianamelerin sunulduğunu ve evinde arama yapılacağını, suçlamaların ‘Rusya ile işbirliği ve dinler arası tahrik’ şeklinde yöneltildiğini açıklamıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), başpiskopos, kiev
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), başpiskopos, kiev
Ukrayna Güvenlik Servisi, Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposunu sorguya çekti
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Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel’e (Lebed), Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından ‘Rusya ile işbirliği ve dinler arası tahrik’ şüphesiyle suçlama yöneltildiği ve evinin arandığı bildirildi.
Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nden yapılan açıklamada, Kiev-Peçersk Manastırı Başpiskoposu Pavel’in (Lebed) saat 12’de sorgulanacağını, kendisine ‘Rusya ile işbirliği ve dinler arası tahrik’ şüphesiyle suçlama yöneltildiğini belirtildi.
Sabahın erken saatlerinde Başpiskopos Pavel, Ukrayna makamları tarafından iddianamelerin sunulduğunu ve evinde arama yapılacağını, suçlamaların ‘Rusya ile işbirliği ve dinler arası tahrik’ şeklinde yöneltildiğini açıklamıştı.