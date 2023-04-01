https://sputniknews.com.tr/20230401/israil-gucleri-mescid-i-aksanin-girisinde-bir-filistinliyi-oldurdu-1069029011.html

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’nın girişinde bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’nın girişinde bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa’nın girişinde bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü. 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T03:48+0300

2023-04-01T03:48+0300

2023-04-01T03:51+0300

dünya

israil

doğu kudüs

mescid-i aksa

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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’ya açılan Silsile Kapısı’nda Filistinli bir kişinin, burada kimlik kontrolü yapan İsrail polislerden birinin silahını almaya yeltendiği iddia edildi.Açıklamada, İsrail polislerinin Filistinliye ateş açarak müdahale ettiği ve öldürdüğü kaydedildi.Öldürülen kişinin, İsrail’in güneyindeki Necef Çölü bölgesindeki Hura beldesinden 26 yaşındaki bir kişi olduğu aktarıldı.Olayda İsrail güçlerinin zarar görmediği belirtilen açıklamada, bölgeye ek polis gücü sevk edildiği belirtildi.Öte yandan İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’nın girişlerinden Kattanin Kapısı’ndaki Filistinlilere saldırdı.AA’ya konuşan görgü tanıklarının ifadesine göre, Kattanin Kapısı’ndaki Filistinlileri copla darbeden İsrail polisleri, buradaki kahvehaneye ait malzemelere zarar verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230330/israil-bir-kez-daha-suriyeyi-vurdu-2-asker-yaralandi-1068937200.html

israil

doğu kudüs

mescid-i aksa

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