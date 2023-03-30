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https://sputniknews.com.tr/20230330/israil-bir-kez-daha-suriyeyi-vurdu-2-asker-yaralandi-1068937200.html
İsrail bir kez daha Suriye'yi vurdu: 2 asker yaralandı
İsrail bir kez daha Suriye'yi vurdu: 2 asker yaralandı
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında düzenlediği hava saldırılarında 2 askerin yaralandığı açıklandı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T10:00+0300
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dünya
suriye
israil
hava saldırısı
şam
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İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Saldırılarda başkent Şam hedef alındı.Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saat 01.20 sıralarında düşman İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden Şam yakınlarındaki birkaç mevziyi hedef alan hava saldırısı gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.Saldırıların hedefleri hakkında bilgi verilmezken, 2 askerin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi.Bakanlık, Suriye'nin hava savunma sistemlerinin birkaç füzeyi engellediğini de sözlerine ekledi.Geçen ay İsrail'in Şam'da devlet güvenlik kurumlarının bulunduğu bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetmişti.Geçen hafta ise İsrail uçakları, Halep Havalimanı yakınlarındaki bir cephaneliği vurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230322/israilden-suriyedeki-halep-havalimanina-saldiri-1068608925.html
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suriye, israil, hava saldırısı, şam
suriye, israil, hava saldırısı, şam

İsrail bir kez daha Suriye'yi vurdu: 2 asker yaralandı

10:00 30.03.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX İsrail savaş uçağı
İsrail savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX
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İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında düzenlediği hava saldırılarında 2 askerin yaralandığı açıklandı.
İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Saldırılarda başkent Şam hedef alındı.
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saat 01.20 sıralarında düşman İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden Şam yakınlarındaki birkaç mevziyi hedef alan hava saldırısı gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.
Saldırıların hedefleri hakkında bilgi verilmezken, 2 askerin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Bakanlık, Suriye'nin hava savunma sistemlerinin birkaç füzeyi engellediğini de sözlerine ekledi.
Geçen ay İsrail'in Şam'da devlet güvenlik kurumlarının bulunduğu bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetmişti.
Geçen hafta ise İsrail uçakları, Halep Havalimanı yakınlarındaki bir cephaneliği vurmuştu.
Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
DÜNYA
İsrail'den Suriye'deki Halep Havalimanı'na saldırı
22 Mart, 12:58
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