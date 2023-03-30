https://sputniknews.com.tr/20230330/israil-bir-kez-daha-suriyeyi-vurdu-2-asker-yaralandi-1068937200.html

İsrail bir kez daha Suriye'yi vurdu: 2 asker yaralandı

İsrail bir kez daha Suriye'yi vurdu: 2 asker yaralandı

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında düzenlediği hava saldırılarında 2 askerin yaralandığı açıklandı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T10:00+0300

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dünya

suriye

israil

hava saldırısı

şam

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İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Saldırılarda başkent Şam hedef alındı.Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saat 01.20 sıralarında düşman İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden Şam yakınlarındaki birkaç mevziyi hedef alan hava saldırısı gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.Saldırıların hedefleri hakkında bilgi verilmezken, 2 askerin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi.Bakanlık, Suriye'nin hava savunma sistemlerinin birkaç füzeyi engellediğini de sözlerine ekledi.Geçen ay İsrail'in Şam'da devlet güvenlik kurumlarının bulunduğu bir bölgeye düzenlediği hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetmişti.Geçen hafta ise İsrail uçakları, Halep Havalimanı yakınlarındaki bir cephaneliği vurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230322/israilden-suriyedeki-halep-havalimanina-saldiri-1068608925.html

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suriye, israil, hava saldırısı, şam