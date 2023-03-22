Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230322/israilden-suriyedeki-halep-havalimanina-saldiri-1068608925.html
İsrail'den Suriye'deki Halep Havalimanı'na saldırı
İsrail'den Suriye'deki Halep Havalimanı'na saldırı
Suriye'nin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alındığı açıklandı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T12:58+0300
2023-03-22T12:58+0300
dünya
israil
suriye
halep
hava saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/07/1057063725_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3839af6c7b21adf7b175dba135a285ee.jpg
Suriye devlet ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanı çevresine yerel saatle 03.55'te İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.Haberde, havalimanında hasar oluştuğu ifade edildi.Söz konusu olay, bu ay içinde havalimanını hedef alan ikinci saldırı olarak öne çıkıyor.Şam, havalimanının 7 Mart'ta da İsrail tarafından hedef alınarak hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230228/rusyadan-israile-suriyeye-yonelik-silahli-provokasyonlara-son-verme-cagrisi-1067619974.html
israil
suriye
halep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/07/1057063725_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8ea0b62e7ee5da221024353b88b7ff47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, suriye, halep, hava saldırısı
israil, suriye, halep, hava saldırısı

İsrail'den Suriye'deki Halep Havalimanı'na saldırı

12:58 22.03.2023
© AASuriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Suriye'nin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alındığı açıklandı.
Suriye devlet ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanı çevresine yerel saatle 03.55'te İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Haberde, havalimanında hasar oluştuğu ifade edildi.
Söz konusu olay, bu ay içinde havalimanını hedef alan ikinci saldırı olarak öne çıkıyor.
Şam, havalimanının 7 Mart'ta da İsrail tarafından hedef alınarak hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.
İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Suriye Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
DÜNYA
Rusya’dan İsrail’e Suriye’ye yönelik silahlı provokasyonlara son verme çağrısı
28 Şubat, 22:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала