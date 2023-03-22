https://sputniknews.com.tr/20230322/israilden-suriyedeki-halep-havalimanina-saldiri-1068608925.html
İsrail'den Suriye'deki Halep Havalimanı'na saldırı
İsrail'den Suriye'deki Halep Havalimanı'na saldırı
Suriye'nin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alındığı açıklandı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T12:58+0300
2023-03-22T12:58+0300
2023-03-22T12:58+0300
dünya
israil
suriye
halep
hava saldırısı
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Suriye devlet ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanı çevresine yerel saatle 03.55'te İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.Haberde, havalimanında hasar oluştuğu ifade edildi.Söz konusu olay, bu ay içinde havalimanını hedef alan ikinci saldırı olarak öne çıkıyor.Şam, havalimanının 7 Mart'ta da İsrail tarafından hedef alınarak hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230228/rusyadan-israile-suriyeye-yonelik-silahli-provokasyonlara-son-verme-cagrisi-1067619974.html
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israil, suriye, halep, hava saldırısı
israil, suriye, halep, hava saldırısı
İsrail'den Suriye'deki Halep Havalimanı'na saldırı
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Suriye'nin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alındığı açıklandı.
Suriye devlet ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanı çevresine yerel saatle 03.55'te İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Haberde, havalimanında hasar oluştuğu ifade edildi.
Söz konusu olay, bu ay içinde havalimanını hedef alan ikinci saldırı olarak öne çıkıyor.
Şam, havalimanının 7 Mart'ta da İsrail tarafından hedef alınarak hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.
İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.