https://sputniknews.com.tr/20230228/rusyadan-israile-suriyeye-yonelik-silahli-provokasyonlara-son-verme-cagrisi-1067619974.html
Rusya’dan İsrail’e Suriye’ye yönelik silahlı provokasyonlara son verme çağrısı
Rusya’dan İsrail’e Suriye’ye yönelik silahlı provokasyonlara son verme çağrısı
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ülkesinin İsrail’den Suriye’ye yönelik silahlı provokasyonlara son vermesini talep ettiğini... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T22:05+0300
2023-02-28T22:05+0300
2023-02-28T22:05+0300
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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, İsrail’in Suriye’ye yönelik düzenli ve keyfi silahlı eylemlerinin devam ettiğine işaret ederek İsrail Hava Kuvvetleri’nin 19 Şubat’ta Suriye’ye yeni saldırı düzenlediğini anımsattı.İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’da birkaç hedefe saldırdığını, füzelerden birinin, şehrin yoğun nüfuslu semtlerinden birinde bir konuta isabet ettiğini anlatan Rus diplomat, “Saldırı sonucu 5 kişi yaşamını kaybetti, 15 kişi daha yaralandı. Suriye hava savunmasının vurduğu İsrail füzesinin parçalarından biri de Rusya’nın Şam Büyükelçiliği binasın 300 metre mesafede düştü” ifadesini kullandı.Polyanskiy, “İsrail’in uluslararası hukuku kaba biçimde ihlal eden askeri eylemlerini şiddetle kınıyoruz. İsrail tarafını, Suriye’ye yönelik silahlı provokasyonları durdurmaya ve tüm bölge için tehlikeli sonuçlara yol açacak adımlardan kaçınmaya ısrarla davet ediyoruz. Özellikle de Rusya dahil birçok ülke Suriyelilere depremin etkilerinin üstesinden gelmeye yardım ederken İsrail’in bu tür uygulamalarına devam etmesi kesinlikle kabul edilemez” dedi.
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Rusya’dan İsrail’e Suriye’ye yönelik silahlı provokasyonlara son verme çağrısı
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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ülkesinin İsrail’den Suriye’ye yönelik silahlı provokasyonlara son vermesini talep ettiğini belirtti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, İsrail’in Suriye’ye yönelik düzenli ve keyfi silahlı eylemlerinin devam ettiğine işaret ederek İsrail Hava Kuvvetleri’nin 19 Şubat’ta Suriye’ye yeni saldırı düzenlediğini anımsattı.
İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’da birkaç hedefe saldırdığını, füzelerden birinin, şehrin yoğun nüfuslu semtlerinden birinde bir konuta isabet ettiğini anlatan Rus diplomat, “Saldırı sonucu 5 kişi yaşamını kaybetti, 15 kişi daha yaralandı. Suriye hava savunmasının vurduğu İsrail füzesinin parçalarından biri de Rusya’nın Şam Büyükelçiliği binasın 300 metre mesafede düştü” ifadesini kullandı.
Polyanskiy, “İsrail’in uluslararası hukuku kaba biçimde ihlal eden askeri eylemlerini şiddetle kınıyoruz. İsrail tarafını, Suriye’ye yönelik silahlı provokasyonları durdurmaya ve tüm bölge için tehlikeli sonuçlara yol açacak adımlardan kaçınmaya ısrarla davet ediyoruz. Özellikle de Rusya dahil birçok ülke Suriyelilere depremin etkilerinin üstesinden gelmeye yardım ederken İsrail’in bu tür uygulamalarına devam etmesi kesinlikle kabul edilemez” dedi.