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https://sputniknews.com.tr/20230331/tunus-aciklarinda-3-ay-icerisinde-132-duzensiz-gocmen-kayboldu-1069023306.html
Tunus açıklarında 3 ay içerisinde 132 düzensiz göçmen kayboldu
Tunus açıklarında 3 ay içerisinde 132 düzensiz göçmen kayboldu
Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu tarafından hazırlanan raporda, güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu engellenen düzensiz göç girişimlerinde 14 bin 82... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T22:48+0300
2023-03-31T22:50+0300
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Tunus’ta son 3 ay içerisinde Avrupa’ya geçmeye çalışırken tekneleri alabora olan yüzlerce düzensiz göçmenden 132’si kayboldu.Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, Tunus’taki düzensiz göçmen ve düzensiz göç girişimlerine ilişkin rapor yayımladı.2023 yılının ilk 3 ayında 132 göçmenin kaybolduğu belirtilen raporda, 348’i çocuk ve 121’i kadın olmak üzere 1771 düzensiz göçmenin teknelerle İtalya’ya ulaştığı belirtildi.İtalya’ya ulaşan düzensiz göçmenlerin çoğunluğunun Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğu aktarılan raporda, güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu engellenen düzensiz göç girişimlerinde ise 14 bin 82 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.Raporda, geçen yıllara göre bu yıl düzensiz göç girişiminin iki katı oranında arttığına dikkat çekildi.Mart ayı içerisinde 29 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldıUlusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, 26 Mart’ta yaptığı açıklamada, Tunus’un güney kıyıları açıklarında 29 düzensiz göçmen cesedine ulaşıldığını, 11 göçmenin ise kurtarıldığını duyurmuştu.Sfaks Mahkemesi Adli Yetkilisi Fevzi Mesmudi ise 24 Mart’ta yaptığı açıklamada, 48 saatte Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan 5 teknenin alabora olduğunu, 4 kişinin kurtarıldığını, onlarca kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktarmıştı.Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus’a geliyor.Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/tunus-aciklarinda-yasadisi-gocmen-teknesinin-batmasi-sonucu-34-kisi-kayboldu-1068730214.html
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tunus, düzensiz göç, düzensizlik, göçmen, avrupa
tunus, düzensiz göç, düzensizlik, göçmen, avrupa

Tunus açıklarında 3 ay içerisinde 132 düzensiz göçmen kayboldu

22:48 31.03.2023 (güncellendi: 22:50 31.03.2023)
© AATunus makamları, 16 göçmeni taşıyan teknenin kuzey kıyısı açıklarında batması sonucu ölenlerin sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.
Tunus makamları, 16 göçmeni taşıyan teknenin kuzey kıyısı açıklarında batması sonucu ölenlerin sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AA
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Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu tarafından hazırlanan raporda, güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu engellenen düzensiz göç girişimlerinde 14 bin 82 kişinin gözaltına alındığına dikkat çekildi.
Tunus’ta son 3 ay içerisinde Avrupa’ya geçmeye çalışırken tekneleri alabora olan yüzlerce düzensiz göçmenden 132’si kayboldu.
Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, Tunus’taki düzensiz göçmen ve düzensiz göç girişimlerine ilişkin rapor yayımladı.
2023 yılının ilk 3 ayında 132 göçmenin kaybolduğu belirtilen raporda, 348’i çocuk ve 121’i kadın olmak üzere 1771 düzensiz göçmenin teknelerle İtalya’ya ulaştığı belirtildi.
İtalya’ya ulaşan düzensiz göçmenlerin çoğunluğunun Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğu aktarılan raporda, güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu engellenen düzensiz göç girişimlerinde ise 14 bin 82 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Raporda, geçen yıllara göre bu yıl düzensiz göç girişiminin iki katı oranında arttığına dikkat çekildi.

Mart ayı içerisinde 29 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, 26 Mart’ta yaptığı açıklamada, Tunus’un güney kıyıları açıklarında 29 düzensiz göçmen cesedine ulaşıldığını, 11 göçmenin ise kurtarıldığını duyurmuştu.
Sfaks Mahkemesi Adli Yetkilisi Fevzi Mesmudi ise 24 Mart’ta yaptığı açıklamada, 48 saatte Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan 5 teknenin alabora olduğunu, 4 kişinin kurtarıldığını, onlarca kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktarmıştı.
Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus’a geliyor.
Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.
Tunus, bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
DÜNYA
Tunus açıklarında yasadışı göçmen teknesinin batması sonucu 34 kişi kayboldu
24 Mart, 22:51
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