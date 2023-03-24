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https://sputniknews.com.tr/20230324/tunus-aciklarinda-yasadisi-gocmen-teknesinin-batmasi-sonucu-34-kisi-kayboldu-1068730214.html
Tunus açıklarında yasadışı göçmen teknesinin batması sonucu 34 kişi kayboldu
Tunus açıklarında yasadışı göçmen teknesinin batması sonucu 34 kişi kayboldu
Tunus'ta Sfaks Mahkemesi Adli Yetkilisi Fevzi Mesmudi, "Bugün batan tekne son 48 saat içerisinde batan 5’inci tekne. Tekneden denize düşen 4 kişi Deniz... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
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göçmen
kaçak göçmen
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Tunus açıklarında İtalya’ya gitmek üzere yola çıkan yasadışı göçmen teknesinin batması sonucu 4 kişi kurtarıldı, 34 kişi ise kayboldu.Sfaks Mahkemesi Adli Yetkilisi Fevzi Mesmudi, kayıp göçmenlere ilişkin yerel basına açıklamada bulundu.Son günlerde düzensiz göç girişimlerinin arttığına dikkat çeken Mesmudi, “Bugün batan tekne son 48 saat içerisinde batan 5’inci tekne. Tekneden denize düşen 4 kişi Deniz Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçlerince kurtarıldı. Teknede yolculuk yapan diğer 34 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli dün yaptığı yazılı açıklamada biri bebek 7 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığını ayrıca 3 bin 114 düzensiz göçmenin ise gözaltına alındığını duyurmuştu.Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.
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tunus, göçmen, kaçak göçmen, tekne
tunus, göçmen, kaçak göçmen, tekne

Tunus açıklarında yasadışı göçmen teknesinin batması sonucu 34 kişi kayboldu

22:51 24.03.2023 (güncellendi: 22:53 24.03.2023)
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Tunus, bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
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Tunus'ta Sfaks Mahkemesi Adli Yetkilisi Fevzi Mesmudi, "Bugün batan tekne son 48 saat içerisinde batan 5’inci tekne. Tekneden denize düşen 4 kişi Deniz Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçlerince kurtarıldı. Teknede yolculuk yapan diğer 34 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Tunus açıklarında İtalya’ya gitmek üzere yola çıkan yasadışı göçmen teknesinin batması sonucu 4 kişi kurtarıldı, 34 kişi ise kayboldu.
Sfaks Mahkemesi Adli Yetkilisi Fevzi Mesmudi, kayıp göçmenlere ilişkin yerel basına açıklamada bulundu.
Son günlerde düzensiz göç girişimlerinin arttığına dikkat çeken Mesmudi, “Bugün batan tekne son 48 saat içerisinde batan 5’inci tekne. Tekneden denize düşen 4 kişi Deniz Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçlerince kurtarıldı. Teknede yolculuk yapan diğer 34 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli dün yaptığı yazılı açıklamada biri bebek 7 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığını ayrıca 3 bin 114 düzensiz göçmenin ise gözaltına alındığını duyurmuştu.
Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.
Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.
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