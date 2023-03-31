https://sputniknews.com.tr/20230331/irfan-degirmenci-tipin-adaylik-teklifini-kabul-etti-1068985396.html

İrfan Değirmenci, TİP’in adaylık teklifini kabul etti

İrfan Değirmenci, TİP’in adaylık teklifini kabul etti

TİP lideri Erkan Baş, katıldığı canlı yayında gazeteci İrfan Değirmenci'ye milletvekili adaylığı teklifinde bulunduklarını duyurdu. Değirmenci teklifi kabul... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T09:01+0300

2023-03-31T09:01+0300

2023-03-31T09:01+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye işçi partisi (tip)

irfan değirmenci

erkan baş

milletvekili adayı

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Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı oldu.TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekili adaylığı teklifi götürdükleri Halk TV programcısı gazeteci İrfan Değirmenci'nin olumlu yanıt verdiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Değirmenci'nin teklifi kabul ettiğini duyuran Baş, "Sevgili İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi" dedi.Baş, daha önce TELE 1'de katıldığı canlı yayında Değirmenci'ye milletvekili adaylığı teklifinde bulunduklarını açıklamış, "Umarım olumlu yanıt ile bize döner" demişti.Kararı kendisi de paylaşan Değirmenci, Halk TV’deki ana programı sunuculuğunu başka meslektaşına devredeceğini söyledi.Erkan Baş geçtiğimiz günlerde oyuncu Mehmet Aslantuğ'a adaylık teklifinde bulunduklarını duyurmuştu. Aslantuğ yaptığı açıklamada teklifi kabul ettiğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230329/erkan-bas-duyurdu-oyuncu-mehmet-aslantug-tipten-milletvekili-adayi-oldu-1068903762.html

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türkiye işçi partisi (tip), irfan değirmenci, erkan baş, milletvekili adayı