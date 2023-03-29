https://sputniknews.com.tr/20230329/erkan-bas-duyurdu-oyuncu-mehmet-aslantug-tipten-milletvekili-adayi-oldu-1068903762.html

Erkan Baş duyurdu: Oyuncu Mehmet Aslantuğ, TİP'ten milletvekili adayı oldu

Erkan Baş duyurdu: Oyuncu Mehmet Aslantuğ, TİP'ten milletvekili adayı oldu

TİP Genel Başkanı Baş, oyuncu Mehmet Aslantuğ’un partisinin milletvekili adayı olduğunu duyurdu. 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T14:21+0300

2023-03-29T14:21+0300

2023-03-29T14:24+0300

mehmet aslantuğ

2023 türkiye seçimleri

oyuncu

türkiye işçi partisi (tip)

erkan baş

aday

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Çok sayıda sinema ve filmde rol alan oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili aday adayı oldu.TİP Genel Başkanı Erkan Baş tarafından yapılan açıklamada, “Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz” denildi ve şöyle devam edildi:

https://sputniknews.com.tr/20230303/tipten-adaylik-aciklamasi-halkimiz-tek-ve-ortak-bir-adayla-cikmayi-basararaktir-1067789373.html

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mehmet aslantuğ, oyuncu, türkiye işçi partisi (tip), erkan baş, aday