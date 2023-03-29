https://sputniknews.com.tr/20230329/erkan-bas-duyurdu-oyuncu-mehmet-aslantug-tipten-milletvekili-adayi-oldu-1068903762.html
Erkan Baş duyurdu: Oyuncu Mehmet Aslantuğ, TİP'ten milletvekili adayı oldu
Erkan Baş duyurdu: Oyuncu Mehmet Aslantuğ, TİP'ten milletvekili adayı oldu
TİP Genel Başkanı Baş, oyuncu Mehmet Aslantuğ’un partisinin milletvekili adayı olduğunu duyurdu. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T14:21+0300
2023-03-29T14:21+0300
2023-03-29T14:24+0300
mehmet aslantuğ
2023 türkiye seçimleri
oyuncu
türkiye işçi partisi (tip)
erkan baş
aday
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103731/47/1037314783_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_3582ca0a47fe577e828458c4e1a1a24b.jpg
Çok sayıda sinema ve filmde rol alan oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili aday adayı oldu.TİP Genel Başkanı Erkan Baş tarafından yapılan açıklamada, “Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz” denildi ve şöyle devam edildi:
https://sputniknews.com.tr/20230303/tipten-adaylik-aciklamasi-halkimiz-tek-ve-ortak-bir-adayla-cikmayi-basararaktir-1067789373.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103731/47/1037314783_100:0:1584:1113_1920x0_80_0_0_05fc2bba051adddd10decbd93b88e24d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet aslantuğ, oyuncu, türkiye işçi partisi (tip), erkan baş, aday
mehmet aslantuğ, oyuncu, türkiye işçi partisi (tip), erkan baş, aday
Erkan Baş duyurdu: Oyuncu Mehmet Aslantuğ, TİP'ten milletvekili adayı oldu
14:21 29.03.2023 (güncellendi: 14:24 29.03.2023) Abone ol
TİP Genel Başkanı Baş, oyuncu Mehmet Aslantuğ’un partisinin milletvekili adayı olduğunu duyurdu.
Çok sayıda sinema ve filmde rol alan oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili aday adayı oldu.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş tarafından yapılan açıklamada, “Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz” denildi ve şöyle devam edildi:
“Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum. #TİPSenin Kaptan.”