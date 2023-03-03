TİP'ten adaylık açıklaması: Halkımız, tek ve ortak bir adayla çıkmayı başararaktır

Türkiye, tarihinin en önemli seçimine yaklaşıyor. Şimdiye kadar halka karşı işledikleri tüm suçların üzerinin örtülmesi, buna yeni suçların eklenmesi ve baskıcı yağma politikalarının sürdürülmesi için bu seçimler Saray iktidarının beka sorununa dönüşmüştür. Türkiye, tarihinin en önemli seçimine yaklaşıyor. Şimdiye kadar halka karşı işledikleri tüm suçların üzerinin örtülmesi, buna yeni suçların eklenmesi ve baskıcı yağma politikalarının sürdürülmesi için bu seçimler Saray iktidarının beka sorununa dönüşmüştür.

Türkiye, Saray'ın bekası ile ülkemizin geleceği arasında bir yol ayrımına gelmiştir. Türkiye İşçi Partisi her zamanki sözünü söylemeye devam etmektedir: Ülkemiz bu saltanattan bir an önce kurtulmalıdır! Bu kurtuluşun biricik öznesi ise halkın kendisidir! Kendi çıkarlarını ülkemizin kurtuluşundan daha fazla önemseyen, önümüzdeki seçimleri pazarlık ve şantajla siyasi rant elde etmek için kullanan, şimdiye kadar beslendikleri halk iradesini Saray karşısında zayıflatan tüm girişim ve niyetler çökmeye mahkumdur. Türkiye, Saray'ın bekası ile ülkemizin geleceği arasında bir yol ayrımına gelmiştir. Türkiye İşçi Partisi her zamanki sözünü söylemeye devam etmektedir: Ülkemiz bu saltanattan bir an önce kurtulmalıdır! Bu kurtuluşun biricik öznesi ise halkın kendisidir! Kendi çıkarlarını ülkemizin kurtuluşundan daha fazla önemseyen, önümüzdeki seçimleri pazarlık ve şantajla siyasi rant elde etmek için kullanan, şimdiye kadar beslendikleri halk iradesini Saray karşısında zayıflatan tüm girişim ve niyetler çökmeye mahkumdur.

Saray iktidarını yenmek, saltanat sevdalılarını çöreklendikleri mevkilerden indirmek, şimdiye kadar işlenen suçların hesabını sormak ve güzel bir geleceği el birliğiyle inşa etmek; bütün bu tarihsel ve zorlu görevler bir kez daha halkımıza düşmüştür. Saray iktidarını yenmek, saltanat sevdalılarını çöreklendikleri mevkilerden indirmek, şimdiye kadar işlenen suçların hesabını sormak ve güzel bir geleceği el birliğiyle inşa etmek; bütün bu tarihsel ve zorlu görevler bir kez daha halkımıza düşmüştür.