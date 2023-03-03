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https://sputniknews.com.tr/20230303/tipten-adaylik-aciklamasi-halkimiz-tek-ve-ortak-bir-adayla-cikmayi-basararaktir-1067789373.html
TİP'ten adaylık açıklaması: Halkımız, tek ve ortak bir adayla çıkmayı başararaktır
TİP'ten adaylık açıklaması: Halkımız, tek ve ortak bir adayla çıkmayı başararaktır
Türkiye İşçi Partisi'nden İYİ Parti lideri Meral Akşener’in açıklamalarının ardından yapılan açıklamada, "Halkımız Saray karşısındaki iradesini ve... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T23:59+0300
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türkiye
türkiye işçi partisi (tip)
erkan baş
kemal kılıçdaroğlu
iyi parti
meral akşener
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) yazılı açıklama yapıldı.‘Yüzyılın seçimini halkın iradesi kazanacak' başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Başkanı Erkan Baş ile ayrı ayrı görüşmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230303/chp-genel-baskanin-kilicdaroglu-sol-partiyi-ziyaret-etti-1067765050.html
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türkiye işçi partisi (tip), erkan baş, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, meral akşener
türkiye işçi partisi (tip), erkan baş, kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, meral akşener

TİP'ten adaylık açıklaması: Halkımız, tek ve ortak bir adayla çıkmayı başararaktır

23:59 03.03.2023 (güncellendi: 00:03 04.03.2023)
© AAKılıçdaroğlu, TBMM'de TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü
Kılıçdaroğlu, TBMM'de TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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Türkiye İşçi Partisi'nden İYİ Parti lideri Meral Akşener’in açıklamalarının ardından yapılan açıklamada, "Halkımız Saray karşısındaki iradesini ve kararlılığını koruyarak, AKP-MHP ittifakının karşısına ilkelerde uzlaşmış olarak, tek ve ortak bir adayla çıkmayı başararak, böylelikle 20 yıllık karanlığa son verecektir" ifadeleri kullanıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) yazılı açıklama yapıldı.
‘Yüzyılın seçimini halkın iradesi kazanacak' başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Türkiye, tarihinin en önemli seçimine yaklaşıyor. Şimdiye kadar halka karşı işledikleri tüm suçların üzerinin örtülmesi, buna yeni suçların eklenmesi ve baskıcı yağma politikalarının sürdürülmesi için bu seçimler Saray iktidarının beka sorununa dönüşmüştür.
Türkiye, Saray'ın bekası ile ülkemizin geleceği arasında bir yol ayrımına gelmiştir. Türkiye İşçi Partisi her zamanki sözünü söylemeye devam etmektedir: Ülkemiz bu saltanattan bir an önce kurtulmalıdır! Bu kurtuluşun biricik öznesi ise halkın kendisidir! Kendi çıkarlarını ülkemizin kurtuluşundan daha fazla önemseyen, önümüzdeki seçimleri pazarlık ve şantajla siyasi rant elde etmek için kullanan, şimdiye kadar beslendikleri halk iradesini Saray karşısında zayıflatan tüm girişim ve niyetler çökmeye mahkumdur.
Saray iktidarını yenmek, saltanat sevdalılarını çöreklendikleri mevkilerden indirmek, şimdiye kadar işlenen suçların hesabını sormak ve güzel bir geleceği el birliğiyle inşa etmek; bütün bu tarihsel ve zorlu görevler bir kez daha halkımıza düşmüştür.
Halkımız Saray karşısındaki iradesini ve kararlılığını koruyarak, AKP-MHP ittifakının karşısına ilkelerde uzlaşmış olarak, tek ve ortak bir adayla çıkmayı başararak, böylelikle 20 yıllık karanlığa son verecektir. Kimler, hangi hesapları güderse gütsün. Partimiz, ülkemizin kurtuluşu için üzerine düşen hiçbir sorumluluktan kaçmayacak, bu sorumluluğun tüm muhalefet aktörleri içinde güçlenmesi için çabasını esirgemeyecektir. Türkiye işçi Partisi, halkın iradesine güvenmeye ve halkın çıkarlarını temsil etmeye devam edecektir.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Başkanı Erkan Baş ile ayrı ayrı görüşmüştü.
Kılıçdaroğlu, TBMM'de TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu, TBMM'de TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü
Dün, 14:15
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