https://sputniknews.com.tr/20230303/chp-genel-baskanin-kilicdaroglu-sol-partiyi-ziyaret-etti-1067765050.html

CHP Genel Başkanın Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanın Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanın Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret etti. 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T14:15+0300

2023-03-03T14:15+0300

2023-03-03T14:15+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret ederek, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile görüştü.CHP lideri, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile de TBMM'de görüşecek.

https://sputniknews.com.tr/20230303/kilicdaroglu-birlik-ve-beraberlik-olumden-baska-her-seyi-yener-1067741529.html

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kemal kılıçdaroğlu