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CHP Genel Başkanın Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret etti
CHP Genel Başkanın Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret etti
CHP Genel Başkanın Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret etti. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-03T14:15+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret ederek, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile görüştü.CHP lideri, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile de TBMM'de görüşecek.
https://sputniknews.com.tr/20230303/kilicdaroglu-birlik-ve-beraberlik-olumden-baska-her-seyi-yener-1067741529.html
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kemal kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanın Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret etti

14:15 03.03.2023
© AACHP Genel Başkanın Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret etti
CHP Genel Başkanın Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA
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CHP Genel Başkanın Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret ederek, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile görüştü.
CHP lideri, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile de TBMM'de görüşecek.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi Toplantısında, bilim insanları ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
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