https://sputniknews.com.tr/20230303/chp-genel-baskanin-kilicdaroglu-sol-partiyi-ziyaret-etti-1067765050.html
CHP Genel Başkanın Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret etti
CHP Genel Başkanın Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret etti
CHP Genel Başkanın Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret etti. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T14:15+0300
2023-03-03T14:15+0300
2023-03-03T14:15+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret ederek, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile görüştü.CHP lideri, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile de TBMM'de görüşecek.
https://sputniknews.com.tr/20230303/kilicdaroglu-birlik-ve-beraberlik-olumden-baska-her-seyi-yener-1067741529.html
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kemal kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanın Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret etti
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CHP Genel Başkanın Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti'yi ziyaret ederek, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ile görüştü.
CHP lideri, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile de TBMM'de görüşecek.