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Hindistan Başbakanı Modi'nin diplomasını soran muhalefet liderine 'Sana ne' yanıtı ve para cezası
Hindistan Başbakanı Modi'nin diplomasını soran muhalefet liderine 'Sana ne' yanıtı ve para cezası
'Dünyanın en büyük demokrasisinin' kurucu partisi Kongre'nin en tanınan isminin başbakana hakaretten ceza alması sonrası, "Modi'nin üniversite diplomasın... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T16:04+0300
2023-03-31T16:13+0300
dünya
hindistan
bharatiya janata partisi (bjp)
rahul gandhi
hindistan kongre partisi
kongre partisi (hindistan)
narendra modi
üniversite
eğitim
lisansüstü eğitim
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Bir numaralı muhalefet lideri Rahul Gandhi'nin 4 yıl önce Başbakan Narendra Modi'ye hakaretten 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ertesinde milletvekilliğinin düşürülmesiyle sarsılan Hindistan'da Modi'nin diploması sorunsalı yeniden canlandı. Gandhi'nin hapse çarptırılıp milletvekilliğinin düşürülmesine 'demokrasi cinayeti' tepkisini vermekte sözbirliği eden muhalefet liderlerinden biri olan Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal'ın Federal Başbakan Narendra Modi'nin üniversite diplomasının ayrıntılarının açıklanması talebi, Modi'nin memleketi olan Gujarat eyaletinin Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi. Gujarat Üniversitesi'ne Modi'nin diplomasının ayrıntılarını açıklama talimatı veren federal emri görmezden gelerek 'böyle bir bilgiye ihtiyaç olmadığını' söyleyen Gujarat Yüksek Mahkemesi, üstüne üstlük diplomayı sorduğu için Delhi Başbakanı Kejriwal'ı 25 bin rupi para cezasına çarptırdı.Daha önce de Modi'nin üniversite diplomasının uydurma olduğunu iddiasında bulunan Kejriwal, karara ve cezaya tepkisini şu tweetle ifade etti: Genelde 2014 seçimlerinden önce çekilmiş videoların bazısında hiç resmi eğitim almadığı, hiç üniversiteye gitmediğini, bazısında mektupla öğretim yoluyla üniversite eğitimini tamamladığını söyleyen Modi'nin 2014'te başbakan seçilmesinden beri üniversite diploması tartışma konusu oldu. 2016 yılında Bilgi Edinme Hakkı kapsamındaki bir talebe yanıt veren Merkezi Bilgi Komisyonu, Başbakanlık Ofisi, Gujarat Üniversitesi ve Delhi Üniversitesi'ne Başbakan Modi'nin mezuniyet ve mezuniyet sonrası dereceleri hakkında bilgi vermeleri talimatını gönderdi. Gujarat Üniversitesi, karara Yüksek Mahkeme'de itiraz etti.Başbakan Modi'nin seçim belgeleri, 1978'de Gujarat Üniversitesi'nden mezun olduğunu ve 1983'te Delhi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladığını söylüyor.Hükümeti temsil eden Başsavcı Tushar Mehta, geçen ayki duruşmalarda, 'üniversitenin bu bilgileri ifşa etmeye zorlanmaması gerektiğini' savundu. 'Başbakan'ın eğitim dereceleriyle ilgili bilgilerin göreviyle hiçbir ilgisi olmadığında' ısrar eden Mehta, "Demokraside göreve seçilen kişinin doktora yapması ya da okuma yazma bilmemesi fark etmez. Bu konuda kamu yararı da yoktur. Ama özel hayatı etkilemektedir" diyerek ekledi:Kejriwal'ın avukatı ise seçimlerde adaylık formlarının eğitim niteliklerini listelediğine dikkat çekerek "Mezuniyet belgesi istiyoruz, not karnesi değil" dedi. Sınıf, etnsite, din ve mezhep açısından çok büyük çeşitlilik arz eden Hindistan'da eşitlik adına başbakanlık için eğitim niteliği aranmıyor. Sadece Hindistan vatandaşı ve parlamentonun alt veya üst kanadına seçilmiş olma şartı koşuluyor. Ancak bağımsızlıktan 2014'e dek gelmiş geçmiş başbakanların hemen hepsinin üniversite mezunu ve hatta doktora yapmış olması gibi bir özelliği var. Muhalefet, Hindu milliyetçisi Modi'nin de aynı niteliklere sahip olma iddiasının 'yalan' olduğu görüşünde. Mayıs 2024 genel seçimlerine dek bu aydan itibaren 13 eyalette seçimlere gidecek Hindistan'da, Kejriwal'ın Aam Aadmi Partisi, mitingler düzenlemenin yanısıra 22 eyaleti Modi'nin eğitim durumunu sorgulayan ve başbakan ile onun Bharatiya Janata Partisi'ni (BJP) 'diktatörlükle' suçlayan posterlerle donatmakla meşgul.
https://sputniknews.com.tr/20230323/hindistanda-anamuhalefet-liderine-basbakan-modinin-soyadina-hakaretten-2-yil-hapis-cezasi--1068678772.html
https://sputniknews.com.tr/20230324/hindistan-basbakanina-hirsiz-imasi-icin-hapis-cezasi-alan-gandhinin-milletvekilligi-dusuruldu-1068715982.html
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hindistan, bharatiya janata partisi (bjp), rahul gandhi, hindistan kongre partisi , kongre partisi (hindistan), narendra modi, üniversite, eğitim, lisansüstü eğitim, diploma
hindistan, bharatiya janata partisi (bjp), rahul gandhi, hindistan kongre partisi , kongre partisi (hindistan), narendra modi, üniversite, eğitim, lisansüstü eğitim, diploma

Hindistan Başbakanı Modi'nin diplomasını soran muhalefet liderine 'Sana ne' yanıtı ve para cezası

16:04 31.03.2023 (güncellendi: 16:13 31.03.2023)
© AP PhotoHindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkede 5G hücre iletişim altyapısının hizmete başladığını duyurdu.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkede 5G hücre iletişim altyapısının hizmete başladığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AP Photo
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'Dünyanın en büyük demokrasisinin' kurucu partisi Kongre'nin en tanınan isminin başbakana hakaretten ceza alması sonrası, "Modi'nin üniversite diplomasın gösterin" talepleri yeniden tavan yaptı. Modi'nin memleketi Gujarat'taki Yüksek Mahkeme, başbakanın diplomasıyla ilgili talepte bulunan siyasi lidere ret yanıtının yanısıra para cezası da verdi.
Bir numaralı muhalefet lideri Rahul Gandhi'nin 4 yıl önce Başbakan Narendra Modi'ye hakaretten 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ertesinde milletvekilliğinin düşürülmesiyle sarsılan Hindistan'da Modi'nin diploması sorunsalı yeniden canlandı.
Gandhi'nin hapse çarptırılıp milletvekilliğinin düşürülmesine 'demokrasi cinayeti' tepkisini vermekte sözbirliği eden muhalefet liderlerinden biri olan Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal'ın Federal Başbakan Narendra Modi'nin üniversite diplomasının ayrıntılarının açıklanması talebi, Modi'nin memleketi olan Gujarat eyaletinin Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.
Gujarat Üniversitesi'ne Modi'nin diplomasının ayrıntılarını açıklama talimatı veren federal emri görmezden gelerek 'böyle bir bilgiye ihtiyaç olmadığını' söyleyen Gujarat Yüksek Mahkemesi, üstüne üstlük diplomayı sorduğu için Delhi Başbakanı Kejriwal'ı 25 bin rupi para cezasına çarptırdı.
Daha önce de Modi'nin üniversite diplomasının uydurma olduğunu iddiasında bulunan Kejriwal, karara ve cezaya tepkisini şu tweetle ifade etti:

Başbakanının ne kadar eğitimli olduğunu bilmeye ülkenin hakkı yok mu? Diploma derecesinin mahkemede açıklanmasına şiddetle karşı çıktılar. Neden? Dereceyi görmek isteyene de para cezası verilecek? Ne oluyor? Eğitimsiz veya az eğitimli bir başbakan ülke için tehlikelidir.

Genelde 2014 seçimlerinden önce çekilmiş videoların bazısında hiç resmi eğitim almadığı, hiç üniversiteye gitmediğini, bazısında mektupla öğretim yoluyla üniversite eğitimini tamamladığını söyleyen Modi'nin 2014'te başbakan seçilmesinden beri üniversite diploması tartışma konusu oldu.
2016 yılında Bilgi Edinme Hakkı kapsamındaki bir talebe yanıt veren Merkezi Bilgi Komisyonu, Başbakanlık Ofisi, Gujarat Üniversitesi ve Delhi Üniversitesi'ne Başbakan Modi'nin mezuniyet ve mezuniyet sonrası dereceleri hakkında bilgi vermeleri talimatını gönderdi.
Gujarat Üniversitesi, karara Yüksek Mahkeme'de itiraz etti.
Hindistan'ın Kongre Partisi'nin lideri Rahul Gandhi, BJP'nin 'kutuplaştırıcı politikalarına' karşı 150 gün süren 4 bin kilometrelik Bharat Jodo Yatra (Hindistan'ı Birleştirme Yürüyüşü) sırasında konuşma yaparken - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
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Hindistan'da muhalefet lideri Gandhi'ye Başbakan Modi'ye 'hakaretten' 2 yıl hapis cezası
23 Mart, 20:25
Başbakan Modi'nin seçim belgeleri, 1978'de Gujarat Üniversitesi'nden mezun olduğunu ve 1983'te Delhi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladığını söylüyor.
Hükümeti temsil eden Başsavcı Tushar Mehta, geçen ayki duruşmalarda, 'üniversitenin bu bilgileri ifşa etmeye zorlanmaması gerektiğini' savundu.
'Başbakan'ın eğitim dereceleriyle ilgili bilgilerin göreviyle hiçbir ilgisi olmadığında' ısrar eden Mehta, "Demokraside göreve seçilen kişinin doktora yapması ya da okuma yazma bilmemesi fark etmez. Bu konuda kamu yararı da yoktur. Ama özel hayatı etkilemektedir" diyerek ekledi:

Birinin çocukça ve sorumsuz merakını gidermek için bilgi vermemiz istenemez.

Kejriwal'ın avukatı ise seçimlerde adaylık formlarının eğitim niteliklerini listelediğine dikkat çekerek "Mezuniyet belgesi istiyoruz, not karnesi değil" dedi.
Sınıf, etnsite, din ve mezhep açısından çok büyük çeşitlilik arz eden Hindistan'da eşitlik adına başbakanlık için eğitim niteliği aranmıyor. Sadece Hindistan vatandaşı ve parlamentonun alt veya üst kanadına seçilmiş olma şartı koşuluyor.
Hindistan'ın en köklü partisi Kongre'nin en öne çıkan ismi Rahul Gandhi, 150 gün süren 4 bin kilometrelik Bharat Jodo Yatra'da (Hindistan'ı Birleştirme Yürüyüşü) halkla kaynaşırken - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
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Hindistan Başbakanı'na 'hırsız' iması için hapis cezası alan Gandhi'nin milletvekilliği düşürüldü
24 Mart, 18:47
Ancak bağımsızlıktan 2014'e dek gelmiş geçmiş başbakanların hemen hepsinin üniversite mezunu ve hatta doktora yapmış olması gibi bir özelliği var. Muhalefet, Hindu milliyetçisi Modi'nin de aynı niteliklere sahip olma iddiasının 'yalan' olduğu görüşünde.
Mayıs 2024 genel seçimlerine dek bu aydan itibaren 13 eyalette seçimlere gidecek Hindistan'da, Kejriwal'ın Aam Aadmi Partisi, mitingler düzenlemenin yanısıra 22 eyaleti Modi'nin eğitim durumunu sorgulayan ve başbakan ile onun Bharatiya Janata Partisi'ni (BJP) 'diktatörlükle' suçlayan posterlerle donatmakla meşgul.
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