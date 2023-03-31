https://sputniknews.com.tr/20230331/hindistan-basbakani-modinin-diplomasini-soran-muhalefet-liderine-sana-ne-yaniti-ve-para-cezasi-1069006266.html

Hindistan Başbakanı Modi'nin diplomasını soran muhalefet liderine 'Sana ne' yanıtı ve para cezası

Hindistan Başbakanı Modi'nin diplomasını soran muhalefet liderine 'Sana ne' yanıtı ve para cezası

'Dünyanın en büyük demokrasisinin' kurucu partisi Kongre'nin en tanınan isminin başbakana hakaretten ceza alması sonrası, "Modi'nin üniversite diplomasın... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T16:04+0300

2023-03-31T16:04+0300

2023-03-31T16:13+0300

dünya

hindistan

bharatiya janata partisi (bjp)

rahul gandhi

hindistan kongre partisi

kongre partisi (hindistan)

narendra modi

üniversite

eğitim

lisansüstü eğitim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/01/1061833728_0:127:3073:1855_1920x0_80_0_0_80db5c86dc05166582fce4d476de181c.jpg

Bir numaralı muhalefet lideri Rahul Gandhi'nin 4 yıl önce Başbakan Narendra Modi'ye hakaretten 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ertesinde milletvekilliğinin düşürülmesiyle sarsılan Hindistan'da Modi'nin diploması sorunsalı yeniden canlandı. Gandhi'nin hapse çarptırılıp milletvekilliğinin düşürülmesine 'demokrasi cinayeti' tepkisini vermekte sözbirliği eden muhalefet liderlerinden biri olan Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal'ın Federal Başbakan Narendra Modi'nin üniversite diplomasının ayrıntılarının açıklanması talebi, Modi'nin memleketi olan Gujarat eyaletinin Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi. Gujarat Üniversitesi'ne Modi'nin diplomasının ayrıntılarını açıklama talimatı veren federal emri görmezden gelerek 'böyle bir bilgiye ihtiyaç olmadığını' söyleyen Gujarat Yüksek Mahkemesi, üstüne üstlük diplomayı sorduğu için Delhi Başbakanı Kejriwal'ı 25 bin rupi para cezasına çarptırdı.Daha önce de Modi'nin üniversite diplomasının uydurma olduğunu iddiasında bulunan Kejriwal, karara ve cezaya tepkisini şu tweetle ifade etti: Genelde 2014 seçimlerinden önce çekilmiş videoların bazısında hiç resmi eğitim almadığı, hiç üniversiteye gitmediğini, bazısında mektupla öğretim yoluyla üniversite eğitimini tamamladığını söyleyen Modi'nin 2014'te başbakan seçilmesinden beri üniversite diploması tartışma konusu oldu. 2016 yılında Bilgi Edinme Hakkı kapsamındaki bir talebe yanıt veren Merkezi Bilgi Komisyonu, Başbakanlık Ofisi, Gujarat Üniversitesi ve Delhi Üniversitesi'ne Başbakan Modi'nin mezuniyet ve mezuniyet sonrası dereceleri hakkında bilgi vermeleri talimatını gönderdi. Gujarat Üniversitesi, karara Yüksek Mahkeme'de itiraz etti.Başbakan Modi'nin seçim belgeleri, 1978'de Gujarat Üniversitesi'nden mezun olduğunu ve 1983'te Delhi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladığını söylüyor.Hükümeti temsil eden Başsavcı Tushar Mehta, geçen ayki duruşmalarda, 'üniversitenin bu bilgileri ifşa etmeye zorlanmaması gerektiğini' savundu. 'Başbakan'ın eğitim dereceleriyle ilgili bilgilerin göreviyle hiçbir ilgisi olmadığında' ısrar eden Mehta, "Demokraside göreve seçilen kişinin doktora yapması ya da okuma yazma bilmemesi fark etmez. Bu konuda kamu yararı da yoktur. Ama özel hayatı etkilemektedir" diyerek ekledi:Kejriwal'ın avukatı ise seçimlerde adaylık formlarının eğitim niteliklerini listelediğine dikkat çekerek "Mezuniyet belgesi istiyoruz, not karnesi değil" dedi. Sınıf, etnsite, din ve mezhep açısından çok büyük çeşitlilik arz eden Hindistan'da eşitlik adına başbakanlık için eğitim niteliği aranmıyor. Sadece Hindistan vatandaşı ve parlamentonun alt veya üst kanadına seçilmiş olma şartı koşuluyor. Ancak bağımsızlıktan 2014'e dek gelmiş geçmiş başbakanların hemen hepsinin üniversite mezunu ve hatta doktora yapmış olması gibi bir özelliği var. Muhalefet, Hindu milliyetçisi Modi'nin de aynı niteliklere sahip olma iddiasının 'yalan' olduğu görüşünde. Mayıs 2024 genel seçimlerine dek bu aydan itibaren 13 eyalette seçimlere gidecek Hindistan'da, Kejriwal'ın Aam Aadmi Partisi, mitingler düzenlemenin yanısıra 22 eyaleti Modi'nin eğitim durumunu sorgulayan ve başbakan ile onun Bharatiya Janata Partisi'ni (BJP) 'diktatörlükle' suçlayan posterlerle donatmakla meşgul.

https://sputniknews.com.tr/20230323/hindistanda-anamuhalefet-liderine-basbakan-modinin-soyadina-hakaretten-2-yil-hapis-cezasi--1068678772.html

https://sputniknews.com.tr/20230324/hindistan-basbakanina-hirsiz-imasi-icin-hapis-cezasi-alan-gandhinin-milletvekilligi-dusuruldu-1068715982.html

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hindistan, bharatiya janata partisi (bjp), rahul gandhi, hindistan kongre partisi , kongre partisi (hindistan), narendra modi, üniversite, eğitim, lisansüstü eğitim, diploma