https://sputniknews.com.tr/20230328/novak-2022de-rusyanin-hindistana-petrol-ihracati-22-kat-artti-1068861407.html
Novak: 2022’de Rusya’nın Hindistan’a petrol ihracatı 22 kat arttı
Novak: 2022’de Rusya’nın Hindistan’a petrol ihracatı 22 kat arttı
Rusya’nın Hindistan’a petrol ihracatının geçen yıl 22 kat arttığını bildiren Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, enerji kaynakları sevkiyatını Batı’dan... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T17:29+0300
2023-03-28T17:29+0300
2023-03-28T17:29+0300
ekonomi
petrol
rusya
hindistan
aleksandr novak
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bugün Rusya Enerji Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıda, Rus enerji kaynakları sevkiyatının geçen yıl büyük ölçüde ‘dost’ ülkelerin pazarlarına yönlendirildiğini belirterek, “Örneğin Hindistan’a petrol ihracatı geçen yıl 22 kat arttı. Çin ve diğer pazarlara da ihracat arttı. Bu da sektörde gerçekleştirilen büyük çalışmanın sonucu” dedi.Enerji kaynakları satışının bütçe gelirindeki payının 2021’de yüzde 38’ken geçen yıl yüzde 42 olarak gerçekleştiğini kaydeden Novak, “Enerji kaynakları sevkiyatını Batı’dan diğer pazarlara yönlendirme çalışmalarına bu yıl da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Enerji Bakanı Nikolay Şulgin de Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin uyguladığı ambargo yüzünden boşta kalan petrol ve yan ürünlerini tamamen diğer pazarlara yönlendirmeyi başardıklarını kaydederek “Sevkiyat Asya, Afrika, Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerine yönlendirilecek” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230321/bati-yaptirimlari-durduramadi-rusya-ve-cin-ekonomik-isbirliginde-rekorlar-kiriyor--1068558500.html
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petrol, rusya, hindistan, aleksandr novak
petrol, rusya, hindistan, aleksandr novak
Novak: 2022’de Rusya’nın Hindistan’a petrol ihracatı 22 kat arttı
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Rusya’nın Hindistan’a petrol ihracatının geçen yıl 22 kat arttığını bildiren Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, enerji kaynakları sevkiyatını Batı’dan Doğu’ya yönlendirme çalışmalarına bu yıl da devam edeceklerini söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bugün Rusya Enerji Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıda, Rus enerji kaynakları sevkiyatının geçen yıl büyük ölçüde ‘dost’ ülkelerin pazarlarına yönlendirildiğini belirterek, “Örneğin Hindistan’a petrol ihracatı geçen yıl 22 kat arttı. Çin ve diğer pazarlara da ihracat arttı. Bu da sektörde gerçekleştirilen büyük çalışmanın sonucu” dedi.
Enerji kaynakları satışının bütçe gelirindeki payının 2021’de yüzde 38’ken geçen yıl yüzde 42 olarak gerçekleştiğini kaydeden Novak, “Enerji kaynakları sevkiyatını Batı’dan diğer pazarlara yönlendirme çalışmalarına bu yıl da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Enerji Bakanı Nikolay Şulgin de Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin uyguladığı ambargo yüzünden boşta kalan petrol ve yan ürünlerini tamamen diğer pazarlara yönlendirmeyi başardıklarını kaydederek “Sevkiyat Asya, Afrika, Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerine yönlendirilecek” diye konuştu.