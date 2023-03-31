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https://sputniknews.com.tr/20230331/fitch-abddeki-banka-iflaslari-duzenlemelerin-sikilastirilmasini-hizlandirabilir-1068982132.html
Fitch: ABD'deki banka iflasları düzenlemelerin sıkılaştırılmasını hızlandırabilir
Fitch: ABD'deki banka iflasları düzenlemelerin sıkılaştırılmasını hızlandırabilir
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, son dönemde bankacılık sektöründeki çalkantının, ABD'deki büyük bölgesel bankalar için düzenlemelerin... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T03:15+0300
2023-03-31T03:15+0300
ekonomi
abd
banka
düzenleme
iflas
dolar
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Fitch'in, banka düzenlemelerine ilişkin yayımladığı son raporuna ilişkin açıklamasında, bankacılık sektöründeki son çalkantının, Basel standartlarından muaf veya bu standartların özel gerekliliklerine tabi olan ABD'deki büyük bölgesel bankalar için düzenlemelerin sıkılaştırılmasını hızlandırabileceği kaydedildi.Açıklamada, ABD makamları tarafından borç gereksinimlerinin 'küresel sistemik açıdan önemli bankalar (G-SIB)' olarak sınıflandırılmayan büyük bölgesel bankaları kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin tartışmaların 2022'de başladığı anımsatıldı.Ülkedeki G-SIB'lerin küresel normlarla uyumlu, hatta daha katı ihtiyati rejimlere tabi olduğuna işaret edilen açıklamada, Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ihtiyatlı düzenlemelere ilişkin endişeleri ateşlediği aktarıldı.Açıklamada, söz konusu iflasların, politika faizlerinin yükseldiği bir dönemde faiz oranı-risk yönetimi uygulamalarının önemini vurguladığı belirtildi.ABD'li düzenleyicilerin 100 milyar dolardan fazla varlığa sahip büyük bölgesel bankalar için düzenlemeleri sıkılaştırmaya yönelik ifadelerine işaret edilen açıklamada, ABD Merkez Bankasının (Fed) sermaye çerçevesini gözden geçireceğini belirttiği anımsatıldı.ABD Başkanı Biden'dan bankacılık düzenlemelerini sıkılaştırma çağrısıABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki son banka iflaslarının ardından bankacılık düzenlemelerinin sıkılaştırılması için çağrıda bulundu.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, selefi Donald Trump döneminde büyük bölgesel bankalar için gevşetilen koruma önlemlerinin ve denetimin, bankacılık sistemini güçlendirmek amacıyla yeniden sıkılaştırılması gerektiğine inandığı bildirildi.Biden'ın bankacılık sektöründeki düzenleyici kurumları, ABD Hazine Bakanlığı ile istişare içinde, gelecek bankacılık krizi riskini azaltacak bir dizi reformu gerçekleştirmeye çağırdığı kaydedilen açıklamada, varlıkları 100 ila 250 milyar dolar olan bankalar için gevşetilen kuralların eski haline getirilmesi tavsiye edildi.Açıklamada, orta ölçekli bankalar için likidite gereksinimlerinin artırılması önerisi getirilerek, Dodd-Frank Yasası kapsamında oluşturulan likidite kurallarının 100 ila 250 milyar dolar varlığa sahip bankaların bir stres döneminde beklenen net çıkışları karşılamak için yeterli yüksek kaliteli likit varlıkları tutmalarını gerektirdiği, Trump yönetiminin varlıkları 250 milyar doların altındaki bankalar için bu kuralları kaldırdığı aktarıldı.Silicon Valley Bank'ın (SVB) likidite stresinin iflasına katkıda bulunduğu ve krizin hızla diğer bankalara yayıldığı belirtilen açıklamada, bankacılık düzenleyicilerinin bu gereklilikleri eski haline getirmesinin ve çevrim içi ortamda daha hızlı para çekme risklerini hesaba katan katı likidite stres testleri uygulamasının teşvik edildiği vurgulandı.Açıklamada, orta ölçekli bankalar için stres testi sıklığının artırılması gerektiği kaydedilerek, iflas eden SVB'nin 200 milyar dolardan fazla varlığa sahip olmasına rağmen hiçbir zaman kapsamlı sermaye stres testinden geçmediği bildirildi.Beyaz Saray'ın açıklamasında tüm reformların mevcut yasalar çerçevesinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230320/aktor-sharon-stone-paramin-yarisini-bankalara-kaptirdim-1068487474.html
https://sputniknews.com.tr/20230327/iflas-eden-silicon-valley-banki-first-citizens-satin-alacak-1068791298.html
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abd, banka, düzenleme, iflas, dolar
abd, banka, düzenleme, iflas, dolar

Fitch: ABD'deki banka iflasları düzenlemelerin sıkılaştırılmasını hızlandırabilir

03:15 31.03.2023
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AA
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, son dönemde bankacılık sektöründeki çalkantının, ABD'deki büyük bölgesel bankalar için düzenlemelerin sıkılaştırılmasını hızlandırabileceğini bildirdi.
Fitch'in, banka düzenlemelerine ilişkin yayımladığı son raporuna ilişkin açıklamasında, bankacılık sektöründeki son çalkantının, Basel standartlarından muaf veya bu standartların özel gerekliliklerine tabi olan ABD'deki büyük bölgesel bankalar için düzenlemelerin sıkılaştırılmasını hızlandırabileceği kaydedildi.
Açıklamada, ABD makamları tarafından borç gereksinimlerinin 'küresel sistemik açıdan önemli bankalar (G-SIB)' olarak sınıflandırılmayan büyük bölgesel bankaları kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin tartışmaların 2022'de başladığı anımsatıldı.
Ülkedeki G-SIB'lerin küresel normlarla uyumlu, hatta daha katı ihtiyati rejimlere tabi olduğuna işaret edilen açıklamada, Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ihtiyatlı düzenlemelere ilişkin endişeleri ateşlediği aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu iflasların, politika faizlerinin yükseldiği bir dönemde faiz oranı-risk yönetimi uygulamalarının önemini vurguladığı belirtildi.
ABD'li düzenleyicilerin 100 milyar dolardan fazla varlığa sahip büyük bölgesel bankalar için düzenlemeleri sıkılaştırmaya yönelik ifadelerine işaret edilen açıklamada, ABD Merkez Bankasının (Fed) sermaye çerçevesini gözden geçireceğini belirttiği anımsatıldı.
Sharon Stone - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
DÜNYA
Oyuncu Sharon Stone: Paramın yarısını banka krizinde kaybettim
20 Mart, 10:08

ABD Başkanı Biden'dan bankacılık düzenlemelerini sıkılaştırma çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki son banka iflaslarının ardından bankacılık düzenlemelerinin sıkılaştırılması için çağrıda bulundu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, selefi Donald Trump döneminde büyük bölgesel bankalar için gevşetilen koruma önlemlerinin ve denetimin, bankacılık sistemini güçlendirmek amacıyla yeniden sıkılaştırılması gerektiğine inandığı bildirildi.
Biden'ın bankacılık sektöründeki düzenleyici kurumları, ABD Hazine Bakanlığı ile istişare içinde, gelecek bankacılık krizi riskini azaltacak bir dizi reformu gerçekleştirmeye çağırdığı kaydedilen açıklamada, varlıkları 100 ila 250 milyar dolar olan bankalar için gevşetilen kuralların eski haline getirilmesi tavsiye edildi.
Açıklamada, orta ölçekli bankalar için likidite gereksinimlerinin artırılması önerisi getirilerek, Dodd-Frank Yasası kapsamında oluşturulan likidite kurallarının 100 ila 250 milyar dolar varlığa sahip bankaların bir stres döneminde beklenen net çıkışları karşılamak için yeterli yüksek kaliteli likit varlıkları tutmalarını gerektirdiği, Trump yönetiminin varlıkları 250 milyar doların altındaki bankalar için bu kuralları kaldırdığı aktarıldı.
Silicon Valley Bank'ın (SVB) likidite stresinin iflasına katkıda bulunduğu ve krizin hızla diğer bankalara yayıldığı belirtilen açıklamada, bankacılık düzenleyicilerinin bu gereklilikleri eski haline getirmesinin ve çevrim içi ortamda daha hızlı para çekme risklerini hesaba katan katı likidite stres testleri uygulamasının teşvik edildiği vurgulandı.
Açıklamada, orta ölçekli bankalar için stres testi sıklığının artırılması gerektiği kaydedilerek, iflas eden SVB'nin 200 milyar dolardan fazla varlığa sahip olmasına rağmen hiçbir zaman kapsamlı sermaye stres testinden geçmediği bildirildi.
Beyaz Saray'ın açıklamasında tüm reformların mevcut yasalar çerçevesinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.
Silicon Valley Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
EKONOMİ
Bankacılık krizinin odağındaki Silicon Valley Bank satıldı
27 Mart, 10:25
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