https://sputniknews.com.tr/20230320/aktor-sharon-stone-paramin-yarisini-bankalara-kaptirdim-1068487474.html
Oyuncu Sharon Stone: Paramın yarısını banka krizinde kaybettim
Oyuncu Sharon Stone: Paramın yarısını banka krizinde kaybettim
Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, katıldığı bir bağış gecesinde banka krizinde parasının yarısını kaybettiğini söyledi. Stone'un sözleri, SVB'nin iflası ve... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T10:08+0300
2023-03-20T10:08+0300
2023-03-20T10:12+0300
dünya
silicon valley bank
sharon stone
banka
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Oyuncu Sharon Stone, geçen hafta Kadın Kanser Araştırma Vakfı'nın 'Unutulmaz Bir akşam' adlı bağış gecesine katıldı.The Hollywood Reporter'ın paylaştığı videoya göre Stone, etkinlikte yaptığı konuşmada son zamanlarda yaşadığı maddi zorluklardan söz etti ve katılımcıları hayır kurumlarına bağış yapmaya çağırdı.Stone, "Parayı nasıl göndereceğinizi bulmanız gereken o şeyin zor olduğunu biliyorum. Ben teknik olarak aptalım ama lanet bir çeki de yazabilirim" dedi.Stone, "Ve şu anda bu da bir cesaret çünkü neler yaşadığımı biliyorum. Paramın yarısını bu bankacılık olayında kaybettim" ifadelerini kullandı.Stone konuşması sırasında duygulandı ve konuşurken gözyaşlarını tutamadı.Stone, sözünü ettiği 'bankacılık olayı' hakkında ayrıntı vermezken, yorumları Silicon Valley Bank'in (SVB) iflasıyla ilişkilendirildi.10 Mart'ta iflas eden SVB, yükselen faiz oranları ve kötü finansal tercihler nedeniyle bir süredir sıkıntıdaydı.SVB'nin iflasının ardından ABD federal kurumları 12 Mart'ta New York'taki Signature Bank'ı kapatmıştı.Yaşanan krizin 2008'den bu yana en şiddetli bankacılık krizi olduğu belirtilyior.
https://sputniknews.com.tr/20230314/bloomberg-svbnin-iflasi-nedeniyle-kuresel-finans-sirketleri-450-milyar-dolar-kaybetti-1068250043.html
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silicon valley bank, sharon stone , banka
Oyuncu Sharon Stone: Paramın yarısını banka krizinde kaybettim
10:08 20.03.2023 (güncellendi: 10:12 20.03.2023) Abone ol
Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, katıldığı bir bağış gecesinde banka krizinde parasının yarısını kaybettiğini söyledi. Stone'un sözleri, SVB'nin iflası ve ABD'de yaşanan mevcut bankacılık krizinin ardından geldi.
Oyuncu Sharon Stone, geçen hafta Kadın Kanser Araştırma Vakfı'nın 'Unutulmaz Bir akşam' adlı bağış gecesine katıldı.
The Hollywood Reporter'ın paylaştığı videoya göre Stone, etkinlikte yaptığı konuşmada son zamanlarda yaşadığı maddi zorluklardan söz etti ve katılımcıları hayır kurumlarına bağış yapmaya çağırdı.
Stone, "Parayı nasıl göndereceğinizi bulmanız gereken o şeyin zor olduğunu biliyorum. Ben teknik olarak aptalım ama lanet bir çeki de yazabilirim" dedi.
Stone, "Ve şu anda bu da bir cesaret çünkü neler yaşadığımı biliyorum. Paramın yarısını bu bankacılık olayında kaybettim" ifadelerini kullandı.
Stone konuşması sırasında duygulandı ve konuşurken gözyaşlarını tutamadı.
Stone, sözünü ettiği 'bankacılık olayı' hakkında ayrıntı vermezken, yorumları Silicon Valley Bank'in (SVB) iflasıyla ilişkilendirildi.
10 Mart'ta iflas eden SVB, yükselen faiz oranları ve kötü finansal tercihler nedeniyle bir süredir sıkıntıdaydı.
SVB'nin iflasının ardından ABD federal kurumları 12 Mart'ta New York'taki Signature Bank'ı kapatmıştı.
Yaşanan krizin 2008'den bu yana en şiddetli bankacılık krizi olduğu belirtilyior.