Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230320/aktor-sharon-stone-paramin-yarisini-bankalara-kaptirdim-1068487474.html
Oyuncu Sharon Stone: Paramın yarısını banka krizinde kaybettim
Oyuncu Sharon Stone: Paramın yarısını banka krizinde kaybettim
Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, katıldığı bir bağış gecesinde banka krizinde parasının yarısını kaybettiğini söyledi. Stone'un sözleri, SVB'nin iflası ve... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T10:08+0300
2023-03-20T10:12+0300
dünya
silicon valley bank
sharon stone
banka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/1c/1048400559_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_a937724596df18dffaab6ae26a155835.jpg
Oyuncu Sharon Stone, geçen hafta Kadın Kanser Araştırma Vakfı'nın 'Unutulmaz Bir akşam' adlı bağış gecesine katıldı.The Hollywood Reporter'ın paylaştığı videoya göre Stone, etkinlikte yaptığı konuşmada son zamanlarda yaşadığı maddi zorluklardan söz etti ve katılımcıları hayır kurumlarına bağış yapmaya çağırdı.Stone, "Parayı nasıl göndereceğinizi bulmanız gereken o şeyin zor olduğunu biliyorum. Ben teknik olarak aptalım ama lanet bir çeki de yazabilirim" dedi.Stone, "Ve şu anda bu da bir cesaret çünkü neler yaşadığımı biliyorum. Paramın yarısını bu bankacılık olayında kaybettim" ifadelerini kullandı.Stone konuşması sırasında duygulandı ve konuşurken gözyaşlarını tutamadı.Stone, sözünü ettiği 'bankacılık olayı' hakkında ayrıntı vermezken, yorumları Silicon Valley Bank'in (SVB) iflasıyla ilişkilendirildi.10 Mart'ta iflas eden SVB, yükselen faiz oranları ve kötü finansal tercihler nedeniyle bir süredir sıkıntıdaydı.SVB'nin iflasının ardından ABD federal kurumları 12 Mart'ta New York'taki Signature Bank'ı kapatmıştı.Yaşanan krizin 2008'den bu yana en şiddetli bankacılık krizi olduğu belirtilyior.
https://sputniknews.com.tr/20230314/bloomberg-svbnin-iflasi-nedeniyle-kuresel-finans-sirketleri-450-milyar-dolar-kaybetti-1068250043.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/1c/1048400559_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_fe52efd6d07a4dd6d56e8d1b1c8a72c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
silicon valley bank, sharon stone , banka
silicon valley bank, sharon stone , banka

Oyuncu Sharon Stone: Paramın yarısını banka krizinde kaybettim

10:08 20.03.2023 (güncellendi: 10:12 20.03.2023)
© John MacDougallSharon Stone
Sharon Stone - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© John MacDougall
Abone olTelegram
Dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, katıldığı bir bağış gecesinde banka krizinde parasının yarısını kaybettiğini söyledi. Stone'un sözleri, SVB'nin iflası ve ABD'de yaşanan mevcut bankacılık krizinin ardından geldi.
Oyuncu Sharon Stone, geçen hafta Kadın Kanser Araştırma Vakfı'nın 'Unutulmaz Bir akşam' adlı bağış gecesine katıldı.
The Hollywood Reporter'ın paylaştığı videoya göre Stone, etkinlikte yaptığı konuşmada son zamanlarda yaşadığı maddi zorluklardan söz etti ve katılımcıları hayır kurumlarına bağış yapmaya çağırdı.
Stone, "Parayı nasıl göndereceğinizi bulmanız gereken o şeyin zor olduğunu biliyorum. Ben teknik olarak aptalım ama lanet bir çeki de yazabilirim" dedi.
Stone, "Ve şu anda bu da bir cesaret çünkü neler yaşadığımı biliyorum. Paramın yarısını bu bankacılık olayında kaybettim" ifadelerini kullandı.
Stone konuşması sırasında duygulandı ve konuşurken gözyaşlarını tutamadı.
Stone, sözünü ettiği 'bankacılık olayı' hakkında ayrıntı vermezken, yorumları Silicon Valley Bank'in (SVB) iflasıyla ilişkilendirildi.
10 Mart'ta iflas eden SVB, yükselen faiz oranları ve kötü finansal tercihler nedeniyle bir süredir sıkıntıdaydı.
SVB'nin iflasının ardından ABD federal kurumları 12 Mart'ta New York'taki Signature Bank'ı kapatmıştı.
Yaşanan krizin 2008'den bu yana en şiddetli bankacılık krizi olduğu belirtilyior.
SVB - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
EKONOMİ
Bloomberg: SVB'nin iflası nedeniyle küresel finans şirketleri 450 milyar dolar kaybetti
14 Mart, 19:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала