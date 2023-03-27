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https://sputniknews.com.tr/20230327/iflas-eden-silicon-valley-banki-first-citizens-satin-alacak-1068791298.html
Bankacılık krizinin odağındaki Silicon Valley Bank satıldı
Bankacılık krizinin odağındaki Silicon Valley Bank satıldı
ABD merkezli First Citizens bankası, bu ay iflasıyla beraber tüm sektörde endişelere neden olan Silicon Valley Bank'in (SVB) tüm kredi ve mevduatlarını satın... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T10:25+0300
2023-03-27T10:27+0300
ekonomi
silicon valley bank
iflas
abd
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1980'lerden bu yana teknoloji sektörüne önemli miktarlarda krediler sağlayan SVB, 2008'den bu yana batan en büyük ABD bankası oldu.İflasın düzenleyici kurumların oluşturduğu Silicon Valley Bridge Bank'in pazartesi gününden itibaren First Citizens tarafından devralınacağı açıklandı.First Citizens, yaptığı açıklamada 'büyük ölçüde tüm kredileri ve diğer bazı varlıkları satın almayı ve Silicon Valley Bridge Bank'ın tüm müşteri mevduatlarını ve diğer bazı yükümlülüklerini üstlenmeyi' kabul ettiğini belirtti.Açıklamada, "İşlem, zarar payı teminatlı bir bütün banka satın alımı olarak yapılandırıldı" ifadelerine yer verildi.Öte yandan açıklamada, SVB'nin 17 eski şubesinin 'First Citizens Bank'ın bir bölümü olan Silicon Valley Bank' adı altında açılacağı kaydedildi.ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) dün yaptığı açıklamada işlemin 119 milyar dolarlık mevduatı ve 72 milyar dolarlık varlığı kapsadığını belirtmişti.Mevduatları sigortalamaya devam edecek olan FDIC, SVB'nin mevduat sahiplerinin 'otomatik olarak First Citizens Bank'ın mevduat sahipleri haline geleceğini' de sözlerine eklemişti.
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silicon valley bank, iflas, abd
silicon valley bank, iflas, abd

Bankacılık krizinin odağındaki Silicon Valley Bank satıldı

10:25 27.03.2023 (güncellendi: 10:27 27.03.2023)
© AFP 2023Silicon Valley Bank
Silicon Valley Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023
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ABD merkezli First Citizens bankası, bu ay iflasıyla beraber tüm sektörde endişelere neden olan Silicon Valley Bank'in (SVB) tüm kredi ve mevduatlarını satın almayı kabul ettiğini duyurdu.
1980'lerden bu yana teknoloji sektörüne önemli miktarlarda krediler sağlayan SVB, 2008'den bu yana batan en büyük ABD bankası oldu.
İflasın düzenleyici kurumların oluşturduğu Silicon Valley Bridge Bank'in pazartesi gününden itibaren First Citizens tarafından devralınacağı açıklandı.
First Citizens, yaptığı açıklamada 'büyük ölçüde tüm kredileri ve diğer bazı varlıkları satın almayı ve Silicon Valley Bridge Bank'ın tüm müşteri mevduatlarını ve diğer bazı yükümlülüklerini üstlenmeyi' kabul ettiğini belirtti.
Açıklamada, "İşlem, zarar payı teminatlı bir bütün banka satın alımı olarak yapılandırıldı" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan açıklamada, SVB'nin 17 eski şubesinin 'First Citizens Bank'ın bir bölümü olan Silicon Valley Bank' adı altında açılacağı kaydedildi.
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) dün yaptığı açıklamada işlemin 119 milyar dolarlık mevduatı ve 72 milyar dolarlık varlığı kapsadığını belirtmişti.
Mevduatları sigortalamaya devam edecek olan FDIC, SVB'nin mevduat sahiplerinin 'otomatik olarak First Citizens Bank'ın mevduat sahipleri haline geleceğini' de sözlerine eklemişti.
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