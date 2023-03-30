https://sputniknews.com.tr/20230330/rusya-cin-iran-daha-uzun-yillar-basa-bela-diyen-milley-iki-buyuk-nukleer-gucle-karsi-karsiyayiz-1068974077.html
'Rusya, Çin, İran daha uzun yıllar başa bela' diyen Milley: İki büyük nükleer güçle karşı karşıyayız
'Rusya, Çin, İran daha uzun yıllar başa bela' diyen Milley: İki büyük nükleer güçle karşı karşıyayız
ABD Kongresi'nde konuşan Genelkurmay Başkanı, Rusya ve Çin'e atıfla, 'ABD'nin ilk kez eşzamanlı olarak iki büyük nükleer güçle karşı karşıya geldiğini'... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T20:43+0300
2023-03-30T20:43+0300
2023-03-30T20:44+0300
dünya
mark milley
abd
genelkurmay başkanlığı
rusya
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ukrayna
nükleer silah
nükleer güç
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Rusya'ya karşı Ukrayna üzerinden vekalet savaşında ABD'nin görece rasyonel isimleri arasında yer alan Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Kongre'de Washington'ın Çin, Rusya ve İran'la ihtilaflarının daha uzun yıllar boyunca devam edeceği mesajını verdi. Bu yıl sonunda görev süresi bitmeden evvel Kongre'deki 2024 mali yılının bütçe oturumlarında soruları yanıtlayan Genelkurmay Başkanı, Çin, Rusya, İran arasında büyüyen işbirliğine dikkat çekerek bu üç ülkenin Washington açısından 'uzun yıllar boyunca' sorun teşkil edeceğini söyledi.Savunma Bakanı Lloyd Austin ile birlikte Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda konuşan Milley, Rusya ile Çin'in birbirine yaklaşmasının 'belalı' bir gelişme olduğunu dile getirdi: Çin ve Rusya'nın 'ABD'nin hem çıkarları hem de yaşam biçimine önemli tehditler oluşturduğunu' öne süren Genelkurmay Başkanı, bunun, 'ABD'nin aynı anda iki büyük nükleer güçle karşı karşıya olduğu ilk sefer' olduğunu belirtti. Salı günü bir başka oturumda da ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Politikalardan Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl'ın 'İran'ın bir nükleer bomba için yeterli fisil malzemeyi yaklaşık 12 gün içinde üretebileceği' iddiasını yankılayan Milley, 'Tahran'ın 2 haftadan kısa süre içinde nükleer silah için yeterli fisil malzeme üretme ve birkaç ay içinde nükleer silah yaratma potansiyeline' ilişkin endişelerini dile getirdi. Genelkurmay Başkanı, "ABD ordusu, ulusal liderliğimizin İran'ın nükleer silah geliştirmeye karar verip vermeyeceği, verirse ne zaman vereceğini değerlendirmesi için birçok seçenek geliştirdi" dedi.
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mark milley, abd, genelkurmay başkanlığı, rusya, çin, iran, ukrayna, nükleer silah, nükleer güç
mark milley, abd, genelkurmay başkanlığı, rusya, çin, iran, ukrayna, nükleer silah, nükleer güç
'Rusya, Çin, İran daha uzun yıllar başa bela' diyen Milley: İki büyük nükleer güçle karşı karşıyayız
20:43 30.03.2023 (güncellendi: 20:44 30.03.2023) Abone ol
ABD Kongresi'nde konuşan Genelkurmay Başkanı, Rusya ve Çin'e atıfla, 'ABD'nin ilk kez eşzamanlı olarak iki büyük nükleer güçle karşı karşıya geldiğini' söylerken, İran'ın nükleer silah geliştirme potansiyelinden de söz etti.
Rusya'ya karşı Ukrayna üzerinden vekalet savaşında ABD'nin görece rasyonel isimleri arasında yer alan Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Kongre'de Washington'ın Çin, Rusya ve İran'la ihtilaflarının daha uzun yıllar boyunca devam edeceği mesajını verdi.
Bu yıl sonunda görev süresi bitmeden evvel Kongre'deki 2024 mali yılının bütçe oturumlarında soruları yanıtlayan Genelkurmay Başkanı, Çin, Rusya, İran arasında büyüyen işbirliğine dikkat çekerek bu üç ülkenin Washington açısından 'uzun yıllar boyunca' sorun teşkil edeceğini söyledi.
Savunma Bakanı Lloyd Austin ile birlikte Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda konuşan Milley, Rusya ile Çin'in birbirine yaklaşmasının 'belalı' bir gelişme olduğunu dile getirdi:
Ben buna kelimenin gerçek anlamında hakiki tam ittifak demezdim, ama onların birbirine yaklaştığını görüyoruz ve bu başa bela.
Ve sonra...üçüncü olarak İran var. Yani bu üç ülke birlikte gelecek pek çok yıl sorun oluşturacak bence, kabiliyetlerinden dolayı da özellikle Rusya ve Çin.
Çin ve Rusya'nın 'ABD'nin hem çıkarları hem de yaşam biçimine önemli tehditler oluşturduğunu' öne süren Genelkurmay Başkanı, bunun, 'ABD'nin aynı anda iki büyük nükleer güçle karşı karşıya olduğu ilk sefer' olduğunu belirtti.
Salı günü bir başka oturumda da ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Politikalardan Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl'ın 'İran'ın bir nükleer bomba için yeterli fisil malzemeyi yaklaşık 12 gün içinde üretebileceği' iddiasını yankılayan Milley, 'Tahran'ın 2 haftadan kısa süre içinde nükleer silah için yeterli fisil malzeme üretme ve birkaç ay içinde nükleer silah yaratma potansiyeline' ilişkin endişelerini dile getirdi.
Genelkurmay Başkanı, "ABD ordusu, ulusal liderliğimizin İran'ın nükleer silah geliştirmeye karar verip vermeyeceği, verirse ne zaman vereceğini değerlendirmesi için birçok seçenek geliştirdi" dedi.