https://sputniknews.com.tr/20230330/guneste-ikinci-dev-delik-dunyayi-da-etkileyebilir-1068941114.html

Güneş'te bir hafta içinde ikinci dev delik: Dünya'yı da etkileyebilir

Güneş'te bir hafta içinde ikinci dev delik: Dünya'yı da etkileyebilir

NASA, Güneş'in yüzeyinde 20 Dünya büyüklüğünde bir 'delik' tespit edildiğini ve cuma günü Dünya'ya doğru güneş rüzgarları gönderebileceğini duyurdu. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T11:11+0300

2023-03-30T11:11+0300

2023-03-30T11:19+0300

yaşam

güneş

dünya

aurora

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş'te bir hafta içinde ikinci kez Dünya'dan 20 kat daha büyük bir 'delik' oluştuğunu duyurdu.NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından tespit edilen ve ilki 23 Mart'ta ortaya çıkan delikler, Dünya'ya gelecek olan saat 2.9 milyon kilometrelik güneş rüzgarlarını tetikliyor.Bilim insanları, söz konusu rüzgarların Dünya'nın manyetik alanını ve uyduları etkileyip etkilemeyeceğini değerlendirmek için durumu dikkatle izlediklerini belirtti.İnternet ve GSM ağlarını etkileyebilirDurumun internet, GSM ağları ve GPS üzerinde zincirleme etkiler yaratma potansiyelinin olduğunu ifade edildi.Uzmanlar, Güneş'te oluşan deliklerin büyük ölçüde zararsız olduğunu ve yıldızın kutuplarına yakın yerlerde bulunduğunu söylüyor.Bu deliklerin yıldızın daha soğuk ve daha az yoğun bölgelerinde oluştuğu ve Güneş'in 11 yıllık döngüsünün görece görece az aktif olduğu evrelerde ortaya çıktığı biliniyor.'Güneş rüzgarları aurora oluşturabilir'NASA'dan yapılan açıklamada "Koronal delikler, yüksek hızlı güneş rüzgarının bir kaynağı olan manyetik olarak açık alanlardır. Burada görüldüğü gibi aşırı ultraviyole ışığın birçok dalga boyunda bakıldığında karanlık görünürler. Zaman zaman güneş rüzgarı Dünya'nın yüksek enlemlerinde aurora oluşturabilir" ifadelerine yer verildi.University College London'da uzay ve iklim fiziği profesörü olan Daniel Verscharen, deliğin konumunun 'çok ilginç' olduğunu söyledi.Business Insider'a demeç veren Verscharen, "Bu koronal delikten Dünya'ya bu hafta cuma gecesinden cumartesi sabahına kadar hızlı bir rüzgar gelmesini bekliyorum" diye konuştu.

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güneş, dünya, aurora, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)