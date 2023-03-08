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https://sputniknews.com.tr/20230308/80-bin-yildir-gorulmeyen-kuyruklu-yildiz-dunyaya-geri-donuyor-1067984905.html
80 bin yıldır görülmeyen kuyruklu yıldız Dünya'ya geri dönüyor
80 bin yıldır görülmeyen kuyruklu yıldız Dünya'ya geri dönüyor
İlk insanların Afrika'yı terk ettiği M.Ö. 80 bin yılından yana görülmediği tahmin edilen bir kuyruklu yıldız dünyaya geri dönüyor. Bilim insanlarına göre... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T14:29+0300
2023-03-08T14:30+0300
yaşam
kuyruklu yıldız
dünya
satürn
jüpiter
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Pensilvanya Üniversitesi'nden bilim insanları astronomlara gönderdikleri bir mesajda, ilk olarak 22 Şubat'ta Güney Afrika, Şili ve Havaii'deki dört ayrı teleskop tarafından görüntülenen C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) isimli kuyruklu yıldızın dünyaya geri döneceğini bildirdi.Üniversitede görev yapan Qicheng Zhang, "Koşullar, bu kuyruklu yıldız için son derece elverişli. Uzun yıllardır ilk kez bu kadar umut verici koşullar meydana geldi. Hayatta kalabilirse, güneşe en yakın olduğu noktadan sonra Arend-Roland benzeri bir görüntü oluşturabilir" dedi. Uzmanlara göre, C/2023 A3 kuyruklu yıldızı hali hazırda Satürn ve Jüpiter arasında saatte 180 bin mil hızda ilerliyor. Eylül 2024'te güneşin 36 milyon mil yakınında uçmasından yaklaşık 1 ay sonra gezegenimizden görülmesi mümkün olacak.Kuyruklu yıldız hakkında elimizde fazla bilgi mevcut değil, ancak genel verilere göre güneşin etrafında güvenli bir şekilde süzülüp dünyadan çıplak gözle görülebilmesi gereken 'çok büyük bir nesne'. Qicheng Zhang buna rağmen kuyruklu yıldızın sessizce süzülüp gözden kaybolması ihtimalini de dışlamıyor.Mart 2023 itibarıyla kuyruklu yıldız güneşten 680 milyon mil uzaklıkta yer alıyor ve Eylül ayında Dünya ile Güneş arasında kayması bekleniyor. Kuyruklu yıldızın güneşin göz alıcı ışınlarının dışına çıkmasıyla Dünya'dan görülebilir olması ise ancak Ekim ayında mümkün olacak. Gece gökyüzüne bakıldığında Venüz kadar aydınlık parlayacak.Astronomlarca 'kirli kartopu' olarak anılan kuyruklu yıldızlar, aslında güneş sisteminin dış kenarındaki Oort bulutu adı verilen buzlu malzeme halkasından gelen kaya, toz ve buz parçalarından oluşur. Top şeklindeki kuyruklu yıldızın çevresinde ise koma adı verilen, daha fazla buz ve tozla dolu ince, gazlı bir atmosfer yer alır. Kuyruklu yıldız güneşe yaklaşmasıyla erir ve yüzeyinden yoğun bir gaz ve toz yaymaya başlar. Çeşitli yerçekimi güçlerince Oort bulutundan güneş sisteminin içerisine doğru çekilen kuyruklu yıldızlar, güneşin ısısına yaklaşmalarıyla ısınıp gökyüzünde görülür hale gelirler. Dünya çapında bu sayede hemen hemen her yıl bir düzine kuyruklu yıldız keşfediliyor.Bilim insanları, C/2023 A3'ün geçtiğimiz Şubat ayında dünyayı şaşkınlığa uğratan yeşik kuyruklu yıldızdan 100 kat daha parlak olabileceğini düşünüyor. 'C/2022 E3' isimli yeşil kuyruklu yıldız, ilk kez Neandertallerin yaşadığı günümüzden 50 bin yıl önceki bir zamanda gezegenimizin semalarında görülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230113/yesil-kuyruklu-yildiz-50-bin-yil-sonra-ilk-kez-dunyaya-yaklasiyor-1065716497.html
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kuyruklu yıldız, dünya, satürn, jüpiter
kuyruklu yıldız, dünya, satürn, jüpiter

80 bin yıldır görülmeyen kuyruklu yıldız Dünya'ya geri dönüyor

14:29 08.03.2023 (güncellendi: 14:30 08.03.2023)
CC BY 2.0 / Hypatia Alexandria / C/2020 F3 (NEOWISE) on 7-9-20NEOWISE kuyruklu yıldız
NEOWISE kuyruklu yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
CC BY 2.0 / Hypatia Alexandria / C/2020 F3 (NEOWISE) on 7-9-20
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İlk insanların Afrika'yı terk ettiği M.Ö. 80 bin yılından yana görülmediği tahmin edilen bir kuyruklu yıldız dünyaya geri dönüyor. Bilim insanlarına göre C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) olarak adlandırılan kuyruklu yıldız, gözle de görülebilecek.
Pensilvanya Üniversitesi'nden bilim insanları astronomlara gönderdikleri bir mesajda, ilk olarak 22 Şubat'ta Güney Afrika, Şili ve Havaii'deki dört ayrı teleskop tarafından görüntülenen C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) isimli kuyruklu yıldızın dünyaya geri döneceğini bildirdi.
Üniversitede görev yapan Qicheng Zhang, "Koşullar, bu kuyruklu yıldız için son derece elverişli. Uzun yıllardır ilk kez bu kadar umut verici koşullar meydana geldi. Hayatta kalabilirse, güneşe en yakın olduğu noktadan sonra Arend-Roland benzeri bir görüntü oluşturabilir" dedi.
Uzmanlara göre, C/2023 A3 kuyruklu yıldızı hali hazırda Satürn ve Jüpiter arasında saatte 180 bin mil hızda ilerliyor. Eylül 2024'te güneşin 36 milyon mil yakınında uçmasından yaklaşık 1 ay sonra gezegenimizden görülmesi mümkün olacak.
Kuyruklu yıldız hakkında elimizde fazla bilgi mevcut değil, ancak genel verilere göre güneşin etrafında güvenli bir şekilde süzülüp dünyadan çıplak gözle görülebilmesi gereken 'çok büyük bir nesne'. Qicheng Zhang buna rağmen kuyruklu yıldızın sessizce süzülüp gözden kaybolması ihtimalini de dışlamıyor.
Mart 2023 itibarıyla kuyruklu yıldız güneşten 680 milyon mil uzaklıkta yer alıyor ve Eylül ayında Dünya ile Güneş arasında kayması bekleniyor. Kuyruklu yıldızın güneşin göz alıcı ışınlarının dışına çıkmasıyla Dünya'dan görülebilir olması ise ancak Ekim ayında mümkün olacak. Gece gökyüzüne bakıldığında Venüz kadar aydınlık parlayacak.
Astronomlarca 'kirli kartopu' olarak anılan kuyruklu yıldızlar, aslında güneş sisteminin dış kenarındaki Oort bulutu adı verilen buzlu malzeme halkasından gelen kaya, toz ve buz parçalarından oluşur. Top şeklindeki kuyruklu yıldızın çevresinde ise koma adı verilen, daha fazla buz ve tozla dolu ince, gazlı bir atmosfer yer alır. Kuyruklu yıldız güneşe yaklaşmasıyla erir ve yüzeyinden yoğun bir gaz ve toz yaymaya başlar. Çeşitli yerçekimi güçlerince Oort bulutundan güneş sisteminin içerisine doğru çekilen kuyruklu yıldızlar, güneşin ısısına yaklaşmalarıyla ısınıp gökyüzünde görülür hale gelirler. Dünya çapında bu sayede hemen hemen her yıl bir düzine kuyruklu yıldız keşfediliyor.
Bilim insanları, C/2023 A3'ün geçtiğimiz Şubat ayında dünyayı şaşkınlığa uğratan yeşik kuyruklu yıldızdan 100 kat daha parlak olabileceğini düşünüyor. 'C/2022 E3' isimli yeşil kuyruklu yıldız, ilk kez Neandertallerin yaşadığı günümüzden 50 bin yıl önceki bir zamanda gezegenimizin semalarında görülmüştü.
NEOWISE kuyruklu yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
DÜNYA
Yeşil kuyruklu yıldız, 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya'ya yaklaşıyor
13 Ocak, 15:12
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