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https://sputniknews.com.tr/20230113/yesil-kuyruklu-yildiz-50-bin-yil-sonra-ilk-kez-dunyaya-yaklasiyor-1065716497.html
Yeşil kuyruklu yıldız, 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya'ya yaklaşıyor
Yeşil kuyruklu yıldız, 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya'ya yaklaşıyor
Parlak yeşil bir kuyruklu yıldız, 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya'ya yaklaşacak ve bir ay boyunca dürbünle izlenebilecek. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T15:12+0300
2023-01-13T15:12+0300
dünya
nasa
dünya
kuyruklu yıldız
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NASA yetkilileri, kuyruklu yıldızın ilk olarak Mart 2022'de Jüpiter'in yörüngesindeyken tespit edildiğini söyledi. Bilim adamları ayrıca, kuyruklu yıldızın dünyaya en çok 2 Şubat'ta yaklaşacağını söyledi. NASA ayrıac, "Kuyruklu yıldızlar herkesin bildiği gibi tahmin edilemez, ancak bu, parlaklıktaki mevcut eğilimini sürdürürse, tespit edilmesi kolay olacak. Karanlık gökyüzü altında çıplak gözle görülebilmesi mümkün olabilir" açıklamasında bulundu.NASA'ya göre 'C/2022 E3 (ZTF)' olarak adlandırılan buzlu gök cismi ayrıca Dünya'ya en yakın rotasına girmeden önce 12 Ocak'ta da güneşe en yakın rotasından geçti.BBC'ye konuşan emekli lise fen bilgisi öğretmeni ve astrofotoğrafçı Dan Bartlett, Kaliforniya'daki Yosemite Ulusal Parkı yakınlarındaki kulübesinden kuyruklu yıldızın görüntülerini çekiyor ve gökyüzünü izlemeyi 'alçakgönüllü bir deneyim' olarak nitelendiriyor.Bartlett, "Arkadaşlarınızı getirin ve hepiniz hayatta bir kez karşılaşacağınız şeyler göreceksiniz" dedi.Planetary Society, Kuzey Yarımküre'deki teleskopsuz gözlemcilere kuyruklu yıldızın 'gökyüzünde soluk, yeşilimsi bir leke' gibi görüneceğini, teleskopu olanların ise kuyruklu yıldızın kuyruğunu görebileceğini söyledi.Planetary Society ayrıca, kuyruklu yıldızın güneş etrafında dönmesi yaklaşık 50 bin yıl sürdüğünü, bu nedenle 'onu görme fırsatının ömür boyu yalnızca bir kez geleceğini' söyledi.NASA ise, Güney Yarımküre'dekilerin onu Şubat ayında izleyebileceklerini söyledi.
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nasa, dünya, kuyruklu yıldız
nasa, dünya, kuyruklu yıldız

Yeşil kuyruklu yıldız, 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya'ya yaklaşıyor

15:12 13.01.2023
CC BY 2.0 / Rocky Raybell / Neowise July 11 2020 130NEOWISE kuyruklu yıldız
NEOWISE kuyruklu yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
CC BY 2.0 / Rocky Raybell / Neowise July 11 2020 130
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Parlak yeşil bir kuyruklu yıldız, 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya'ya yaklaşacak ve bir ay boyunca dürbünle izlenebilecek.
NASA yetkilileri, kuyruklu yıldızın ilk olarak Mart 2022'de Jüpiter'in yörüngesindeyken tespit edildiğini söyledi.
Bilim adamları ayrıca, kuyruklu yıldızın dünyaya en çok 2 Şubat'ta yaklaşacağını söyledi. NASA ayrıac, "Kuyruklu yıldızlar herkesin bildiği gibi tahmin edilemez, ancak bu, parlaklıktaki mevcut eğilimini sürdürürse, tespit edilmesi kolay olacak. Karanlık gökyüzü altında çıplak gözle görülebilmesi mümkün olabilir" açıklamasında bulundu.
NASA'ya göre 'C/2022 E3 (ZTF)' olarak adlandırılan buzlu gök cismi ayrıca Dünya'ya en yakın rotasına girmeden önce 12 Ocak'ta da güneşe en yakın rotasından geçti.
BBC'ye konuşan emekli lise fen bilgisi öğretmeni ve astrofotoğrafçı Dan Bartlett, Kaliforniya'daki Yosemite Ulusal Parkı yakınlarındaki kulübesinden kuyruklu yıldızın görüntülerini çekiyor ve gökyüzünü izlemeyi 'alçakgönüllü bir deneyim' olarak nitelendiriyor.
Bartlett, "Arkadaşlarınızı getirin ve hepiniz hayatta bir kez karşılaşacağınız şeyler göreceksiniz" dedi.
Planetary Society, Kuzey Yarımküre'deki teleskopsuz gözlemcilere kuyruklu yıldızın 'gökyüzünde soluk, yeşilimsi bir leke' gibi görüneceğini, teleskopu olanların ise kuyruklu yıldızın kuyruğunu görebileceğini söyledi.
Planetary Society ayrıca, kuyruklu yıldızın güneş etrafında dönmesi yaklaşık 50 bin yıl sürdüğünü, bu nedenle 'onu görme fırsatının ömür boyu yalnızca bir kez geleceğini' söyledi.
NASA ise, Güney Yarımküre'dekilerin onu Şubat ayında izleyebileceklerini söyledi.
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