https://sputniknews.com.tr/20230328/fransa-ukraynaya-nato-kalibreli-mermi-tedarikini-iki-katina-cikaracagiz-1068856010.html
Fransa: Ukrayna'ya NATO kalibreli mermi tedarikini iki katına çıkaracağız
Fransa: Ukrayna'ya NATO kalibreli mermi tedarikini iki katına çıkaracağız
Fransa Savunma Bakanı Lecornu, ülkesinin Kiev'e tedarik ettiği 155 mm kalibreli NATO mermilerinin sayısını iki katına çıkaracağını söyledi. 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T15:42+0300
2023-03-28T15:42+0300
2023-03-28T15:42+0300
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Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlar hakkında bilgi verdi.Lecornu, “Paris, Ukrayna'nın yaklaşmakta olan karşı saldırısı için gerekli ekipmanı sağlayacak; 155 mm'lik mermilerin sayısını ayda 2 bine çıkarmak için tedariğini iki katına çıkaracağız” dedi.Lecornu ayrıca, Fransa Başbakanı Elisabeth Born ile birlikte şu ana kadar 200 milyon euro'su harcanmış olan Ukrayna destek fonunun yenilenmesi için çalıştıklarını belirtti.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Mihail Podolyak, Kiev'in büyük ölçekli bir karşı saldırı başlatmak için özellikle 155 milimetrelik NATO mermilerine ihtiyacı olduğunu, bu mermilerin yeteri miktarda tedarik edilmesi durumunda karşı saldırı operasyonunun iki ay içinde başlayacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230328/ukraynada-zayiflatilmis-uranyum-iceren-muhimmatin-yasaklanmasi-icin-imza-kampanyasi-baslatildi-1068841887.html
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rusya, ukrayna, fransa, mermi, nato
Fransa: Ukrayna'ya NATO kalibreli mermi tedarikini iki katına çıkaracağız
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Fransa Savunma Bakanı Lecornu, ülkesinin Kiev'e tedarik ettiği 155 mm kalibreli NATO mermilerinin sayısını iki katına çıkaracağını söyledi.
Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu, Le Figaro gazetesine verdiği demeçte Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlar hakkında bilgi verdi.
Lecornu, “Paris, Ukrayna'nın yaklaşmakta olan karşı saldırısı için gerekli ekipmanı sağlayacak; 155 mm'lik mermilerin sayısını ayda 2 bine çıkarmak için tedariğini iki katına çıkaracağız” dedi.
Lecornu ayrıca, Fransa Başbakanı Elisabeth Born ile birlikte şu ana kadar 200 milyon euro'su harcanmış olan Ukrayna destek fonunun yenilenmesi için çalıştıklarını belirtti.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Mihail Podolyak, Kiev'in büyük ölçekli bir karşı saldırı başlatmak için özellikle 155 milimetrelik NATO mermilerine ihtiyacı olduğunu, bu mermilerin yeteri miktarda tedarik edilmesi durumunda karşı saldırı operasyonunun iki ay içinde başlayacağını ifade etmişti.