https://sputniknews.com.tr/20230328/ukraynada-zayiflatilmis-uranyum-iceren-muhimmatin-yasaklanmasi-icin-imza-kampanyasi-baslatildi-1068841887.html
Ukrayna’da zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatın yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı
Ukrayna’da zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatın yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı
Ukraynalılar, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatların yasaklanmasını talep ettikleri bir imza kampanyası başlatıldı... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T12:09+0300
2023-03-28T12:09+0300
2023-03-28T12:09+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
seyreltilmiş uranyum
ingiltere
vladimir zelenskiy
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Ukraynalılar, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatların yasaklanmasını talep ettikleri bir imza kampanyası başlatıldı.Söz konusu kampanyanın başlatılması, İngiltere’nin yardım olarak Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatlar göndereceğini açıklamasını izledi.Ukraynalıların bu talebinin Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından değerlendirmeye alınması için 25 bin imza toplanması gerekiyor. Şu anda bu imza sayısına ulaşılmış değil.İngiltere Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat göndereceğini duyurmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı ise, söz konusu mühimmatın kullanılmasının Ukraynalı askerler ve yerel nüfusun sağlığı üstünde onarılması mümkün olmayan hasarlara yol açacağı uyarısını yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230324/rusya-nato-askerleri-yugoslavya-ve-irakta-seyreltilmis-uranyum-mermilerinin-kurbani-oldu-1068712356.html
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rusya, ukrayna, seyreltilmiş uranyum, ingiltere, vladimir zelenskiy
rusya, ukrayna, seyreltilmiş uranyum, ingiltere, vladimir zelenskiy
Ukrayna’da zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatın yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı
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Ukraynalılar, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatların yasaklanmasını talep ettikleri bir imza kampanyası başlatıldı. Söz konusu kampanyanın başlatılması, İngiltere’nin yardım olarak Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatlar göndereceğini açıklamasını izledi.
Ukraynalılar, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatların yasaklanmasını talep ettikleri bir imza kampanyası başlatıldı.
Söz konusu kampanyanın başlatılması, İngiltere’nin yardım olarak Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatlar göndereceğini açıklamasını izledi.
Ukraynalıların bu talebinin Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından değerlendirmeye alınması için 25 bin imza toplanması gerekiyor. Şu anda bu imza sayısına ulaşılmış değil.
İngiltere Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat göndereceğini duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı ise, söz konusu mühimmatın kullanılmasının Ukraynalı askerler ve yerel nüfusun sağlığı üstünde onarılması mümkün olmayan hasarlara yol açacağı uyarısını yapmıştı.