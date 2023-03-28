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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230328/ukraynada-zayiflatilmis-uranyum-iceren-muhimmatin-yasaklanmasi-icin-imza-kampanyasi-baslatildi-1068841887.html
Ukrayna’da zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatın yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı
Ukrayna’da zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatın yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı
Ukraynalılar, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatların yasaklanmasını talep ettikleri bir imza kampanyası başlatıldı... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T12:09+0300
2023-03-28T12:09+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
seyreltilmiş uranyum
ingiltere
vladimir zelenskiy
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Ukraynalılar, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatların yasaklanmasını talep ettikleri bir imza kampanyası başlatıldı.Söz konusu kampanyanın başlatılması, İngiltere’nin yardım olarak Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatlar göndereceğini açıklamasını izledi.Ukraynalıların bu talebinin Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından değerlendirmeye alınması için 25 bin imza toplanması gerekiyor. Şu anda bu imza sayısına ulaşılmış değil.İngiltere Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat göndereceğini duyurmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı ise, söz konusu mühimmatın kullanılmasının Ukraynalı askerler ve yerel nüfusun sağlığı üstünde onarılması mümkün olmayan hasarlara yol açacağı uyarısını yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230324/rusya-nato-askerleri-yugoslavya-ve-irakta-seyreltilmis-uranyum-mermilerinin-kurbani-oldu-1068712356.html
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rusya, ukrayna, seyreltilmiş uranyum, ingiltere, vladimir zelenskiy
rusya, ukrayna, seyreltilmiş uranyum, ingiltere, vladimir zelenskiy

Ukrayna’da zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatın yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı

12:09 28.03.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Ukraynalılar, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatların yasaklanmasını talep ettikleri bir imza kampanyası başlatıldı. Söz konusu kampanyanın başlatılması, İngiltere’nin yardım olarak Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatlar göndereceğini açıklamasını izledi.
Ukraynalılar, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatların yasaklanmasını talep ettikleri bir imza kampanyası başlatıldı.
Söz konusu kampanyanın başlatılması, İngiltere’nin yardım olarak Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatlar göndereceğini açıklamasını izledi.
Ukraynalıların bu talebinin Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından değerlendirmeye alınması için 25 bin imza toplanması gerekiyor. Şu anda bu imza sayısına ulaşılmış değil.
İngiltere Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat göndereceğini duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı ise, söz konusu mühimmatın kullanılmasının Ukraynalı askerler ve yerel nüfusun sağlığı üstünde onarılması mümkün olmayan hasarlara yol açacağı uyarısını yapmıştı.
İgor Kirillov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
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