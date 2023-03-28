https://sputniknews.com.tr/20230328/ukraynada-zayiflatilmis-uranyum-iceren-muhimmatin-yasaklanmasi-icin-imza-kampanyasi-baslatildi-1068841887.html

Ukrayna’da zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatın yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı

Ukrayna’da zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatın yasaklanması için imza kampanyası başlatıldı

Ukraynalılar, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatların yasaklanmasını talep ettikleri bir imza kampanyası başlatıldı... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T12:09+0300

2023-03-28T12:09+0300

2023-03-28T12:09+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

seyreltilmiş uranyum

ingiltere

vladimir zelenskiy

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Ukraynalılar, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatların yasaklanmasını talep ettikleri bir imza kampanyası başlatıldı.Söz konusu kampanyanın başlatılması, İngiltere’nin yardım olarak Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmatlar göndereceğini açıklamasını izledi.Ukraynalıların bu talebinin Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından değerlendirmeye alınması için 25 bin imza toplanması gerekiyor. Şu anda bu imza sayısına ulaşılmış değil.İngiltere Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat göndereceğini duyurmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı ise, söz konusu mühimmatın kullanılmasının Ukraynalı askerler ve yerel nüfusun sağlığı üstünde onarılması mümkün olmayan hasarlara yol açacağı uyarısını yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230324/rusya-nato-askerleri-yugoslavya-ve-irakta-seyreltilmis-uranyum-mermilerinin-kurbani-oldu-1068712356.html

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rusya, ukrayna, seyreltilmiş uranyum, ingiltere, vladimir zelenskiy