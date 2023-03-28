https://sputniknews.com.tr/20230328/abd-cini-gelismekte-olan-ulke-statusunden-cikariyor-1068844453.html

ABD, Çin'i 'gelişmekte olan ülke' statüsünden çıkarıyor

ABD, Çin'i 'gelişmekte olan ülke' statüsünden çıkarıyor

ABD Temsilciler Meclisi, Dışişleri Bakanı'nı Çin Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası kuruluşlardaki 'gelişmekte olan ülke' statüsünün kaldırılması için çalışmaya... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T12:31+0300

2023-03-28T12:31+0300

2023-03-28T12:31+0300

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gelişmekte olan ülkeler

abd temsilciler meclisi

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ABD'nin yasama kurumları, Çin'in 'gelişmekte olan ülke' statüsünün kaldırılması yönünde adım attı.Temsilciler Meclisi'nde 'ÇHC Gelişmekte Olan Bir Ülke Değildir Yasası' başlıklı tasarı 415'e karşı 0 oyla kabul edildi.Tasarı, Dışişleri Bakanı'nı 'Çin'in statüsünü gelişmekte olan ülkeden üst orta gelirli ülke, yüksek gelirli ülke veya hem ABD hem de Çin'i içeren uluslararası kuruluşlar için gelişmiş ülke olarak değiştirmek üzere çalışmaya' yönlendirecek ve bunun için mekanizma önerecek.Ayrıca Dışişleri Bakanı, 'ÇHC'nin gelişmekte olan ülke statüsüne sahip olmasının bir sonucu uluslararası kurumlarda ayrıcalıklı muamele veya yardım almamasını sağlamak için' çalışmaya yönlendirilecek.Tasarının yazarlarından Cumhuriyetçi Kaliforniya temsilcisi Young Kim, yaptığı açıklamada "Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve küresel ekonominin yüzde 18.6'sını oluşturuyor" ifadelerini kullandı.'Çin de gelişmiş bir ülke olarak muamele görmeli"Kim, "Ekonomilerinin büyüklüğü ABD'den sonra ikinci sırada.ABD gelişmiş bir ülke olarak muamele görüyor, ÇHC de öyle olmalı. Ayrıca anlaşmalarda ve uluslararası örgütlerde yüksek gelirli bir ülke olarak muamele görüyor, dolayısıyla Çin de gelişmiş bir ülke olarak muamele görmeli" diye konuştu.Bununla beraber Kim, "Ancak ÇHC, gelişmekte olan bir ülke olarak sınıflandırılıyor ve bu statüyü sistemle oynamak ve gerçekten ihtiyacı olan ülkelere zarar vermek için kullanıyorlar" diye ekledi.ABD'li siyasilere göre bu tanımlama, bazı ülkelerin belirli anlaşmalar veya örgütlerde özel ayrıcalıklar veya esneklikler elde etmesine olanak sağlayabilir.

https://sputniknews.com.tr/20230327/washington-post-abd-buyuyen-rusya-cin-ittifakina-karsilik-vermeli-1068785533.html

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çin, abd, gelişmekte olan ülkeler, abd temsilciler meclisi