https://sputniknews.com.tr/20230327/washington-post-abd-buyuyen-rusya-cin-ittifakina-karsilik-vermeli-1068785533.html
Washington Post: ABD, büyüyen Rusya-Çin ittifakına karşılık vermeli
Washington Post: ABD, büyüyen Rusya-Çin ittifakına karşılık vermeli
Washington Post (WP), ABD'yi giderek büyüyen ve güçlenen Rusya-Çin ittifakına karşılık vermeye çağırdı. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T05:00+0300
2023-03-27T05:00+0300
2023-03-27T05:00+0300
abd
rusya
çin
çin halk cumhuriyeti
washington post
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Gazetenin yayınladığı bir makalede Rusya ve Çin'in güçlenen ittifakının dünya düzeninin yeniden yapılandırabileceği, bu nedenle ABD ve müttefiklerinin bu tür gelişmelere hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.Makalede, “Amerika'nın en büyük iki stratejik ve askeri rakibi arasında büyüyen bu ittifak, aynı ABD'nin yarım asır önce yaptığı gibi dünya düzenini derinden değiştirebilir. Amerika ve demokrat müttefikleri karşı eylemlere hazırlıklı olsa iyi olur” ifadelerine yer verildi.Bu arada hem Moskova’nın hem de Pekin’in Kuzey Atlantik İttifakı'nı ülkelerin güvenliğine yönelik bir tehdit olarak algıladıklarına dikkat çekilen yazıda, Rusya’nın NATO’nun doğuya genişlemesini varoluşsal bir tehdit olarak gördüğünü, Çin’in ise bir ‘Hint-Pasifik NATO'sunun’ kurulmasından endişe ettiği ifade edildi.Geçen pazartesi Kyodo ajansı, Kanada’nın ABD, Güney Kore ve Japonya'ya Rusya ve Çin'e karşı mücadele etmek için dörtlü güvenlik işbirliğinin kurulmasını önerdiğini yazmıştı. Aynı gün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, resmi ziyaret için Moskova'ya gitmişti. Çin liderinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Rusya ile Çin arasında yakın ilişkiler kurulmasını umduğunu ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230326/putin-rusyayla-cin-askeri-ittifak-olusturmuyor-batiysa-yeni-bir-mihver-ittifaki-kurmanin-pesinde-1068766194.html
rusya
çin
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abd, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, washington post
abd, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, washington post
Washington Post: ABD, büyüyen Rusya-Çin ittifakına karşılık vermeli
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Washington Post (WP), ABD'yi giderek büyüyen ve güçlenen Rusya-Çin ittifakına karşılık vermeye çağırdı.
Gazetenin yayınladığı bir makalede Rusya ve Çin'in güçlenen ittifakının dünya düzeninin yeniden yapılandırabileceği, bu nedenle ABD ve müttefiklerinin bu tür gelişmelere hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.
Makalede, “Amerika'nın en büyük iki stratejik ve askeri rakibi arasında büyüyen bu ittifak, aynı ABD'nin yarım asır önce yaptığı gibi dünya düzenini derinden değiştirebilir. Amerika ve demokrat müttefikleri karşı eylemlere hazırlıklı olsa iyi olur” ifadelerine yer verildi.
Bu arada hem Moskova’nın hem de Pekin’in Kuzey Atlantik İttifakı'nı ülkelerin güvenliğine yönelik bir tehdit olarak algıladıklarına dikkat çekilen yazıda, Rusya’nın NATO’nun doğuya genişlemesini varoluşsal bir tehdit olarak gördüğünü, Çin’in ise bir ‘Hint-Pasifik NATO'sunun’ kurulmasından endişe ettiği ifade edildi.
Geçen pazartesi Kyodo ajansı, Kanada’nın ABD, Güney Kore ve Japonya'ya Rusya ve Çin'e karşı mücadele etmek için dörtlü güvenlik işbirliğinin kurulmasını önerdiğini yazmıştı. Aynı gün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, resmi ziyaret için Moskova'ya gitmişti. Çin liderinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Rusya ile Çin arasında yakın ilişkiler kurulmasını umduğunu ifade etmişti.