https://sputniknews.com.tr/20230326/putin-rusyayla-cin-askeri-ittifak-olusturmuyor-batiysa-yeni-bir-mihver-ittifaki-kurmanin-pesinde-1068766194.html

Putin: Rusya'yla Çin askeri ittifak oluşturmuyor, Batıysa yeni bir mihver ittifakı kurmanın peşinde

Putin: Rusya'yla Çin askeri ittifak oluşturmuyor, Batıysa yeni bir mihver ittifakı kurmanın peşinde

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Çin ile ilişkilerinin askeri bir ittifak olarak tanımlanamayacağını belirtti. Rusya ile Çin’in ilişkilerinde her şeyin... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T12:06+0300

2023-03-26T12:06+0300

2023-03-26T12:06+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya-24 televizyonunda yayınlanan açıklamalarında, Rusya ve Çin’in askeri bir ittifak oluşturmadıklarını ve kimseyi tehdit etmediklerini belirtti.Putin, Pekin ile yaptıkları askeri işbirliğinin tamamıyla şeffaf olduğunu kaydetti:Rusya Devlet Başkanı, Batının ise bunun aksine, ‘küresel bir NATO’ oluşturmaya çalışarak yeni bir mihver ittifakı kurmakta olduğunu belirtti.Nitekim Putin, NATO’nun yeni stratejik konseptinin Hint-Pasifik bölgesi ülkeleriyle güçlü ortaklıklar kurulmasını içerdiğini kaydetti ve “Dahası, bu konseptte küresel NATO’ya katılacak ülkeler sıralanıyor” dedi.Putin bu açıklamalarını, eski ABD başkanı Donald Trump’ın başkanlığı dönemindeki ulusal güvenlik danışmanı olan John Bolton’ın İngiliz Telegraph gazetesine yaptığı bazı açıklamaların sorulması üstüne yaptı. Bolton gazeteye demecinde, Rusya ve Çin’in, kendi ilişkilerini ‘sınırları olmayan bir birlik’ olarak değerlendirdiklerini ve yeni bir mihver ittifakı oluşturmakta olduklarını görüşünü dile getirmişti. Bolton’un söz konusu açıklamaları da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in üçüncü dönemi için seçilmesi ardından ilk yurtdışı ziyaretini bu hafta Rusya’ya gerçekleştirmesini izledi.

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rusya, çin, john bolton, vladimir putin, askeri, ittifak, nato, şi cinping