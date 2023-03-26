https://sputniknews.com.tr/20230326/putin-rusyayla-cin-askeri-ittifak-olusturmuyor-batiysa-yeni-bir-mihver-ittifaki-kurmanin-pesinde-1068766194.html
Putin: Rusya'yla Çin askeri ittifak oluşturmuyor, Batıysa yeni bir mihver ittifakı kurmanın peşinde
Putin: Rusya'yla Çin askeri ittifak oluşturmuyor, Batıysa yeni bir mihver ittifakı kurmanın peşinde
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Çin ile ilişkilerinin askeri bir ittifak olarak tanımlanamayacağını belirtti. Rusya ile Çin’in ilişkilerinde her şeyin... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T12:06+0300
2023-03-26T12:06+0300
2023-03-26T12:06+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya-24 televizyonunda yayınlanan açıklamalarında, Rusya ve Çin’in askeri bir ittifak oluşturmadıklarını ve kimseyi tehdit etmediklerini belirtti.Putin, Pekin ile yaptıkları askeri işbirliğinin tamamıyla şeffaf olduğunu kaydetti:Rusya Devlet Başkanı, Batının ise bunun aksine, ‘küresel bir NATO’ oluşturmaya çalışarak yeni bir mihver ittifakı kurmakta olduğunu belirtti.Nitekim Putin, NATO’nun yeni stratejik konseptinin Hint-Pasifik bölgesi ülkeleriyle güçlü ortaklıklar kurulmasını içerdiğini kaydetti ve “Dahası, bu konseptte küresel NATO’ya katılacak ülkeler sıralanıyor” dedi.Putin bu açıklamalarını, eski ABD başkanı Donald Trump’ın başkanlığı dönemindeki ulusal güvenlik danışmanı olan John Bolton’ın İngiliz Telegraph gazetesine yaptığı bazı açıklamaların sorulması üstüne yaptı. Bolton gazeteye demecinde, Rusya ve Çin’in, kendi ilişkilerini ‘sınırları olmayan bir birlik’ olarak değerlendirdiklerini ve yeni bir mihver ittifakı oluşturmakta olduklarını görüşünü dile getirmişti. Bolton’un söz konusu açıklamaları da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in üçüncü dönemi için seçilmesi ardından ilk yurtdışı ziyaretini bu hafta Rusya’ya gerçekleştirmesini izledi.
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rusya, çin, john bolton, vladimir putin, askeri, ittifak, nato, şi cinping
rusya, çin, john bolton, vladimir putin, askeri, ittifak, nato, şi cinping
Putin: Rusya'yla Çin askeri ittifak oluşturmuyor, Batıysa yeni bir mihver ittifakı kurmanın peşinde
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin Çin ile ilişkilerinin askeri bir ittifak olarak tanımlanamayacağını belirtti. Rusya ile Çin’in ilişkilerinde her şeyin şeffaf olduğunu ekledi. Rusya lideri, Batı ülkelerini ise İkinci Dünya Savaşı dönemindeki gibi yeni bir mihver ittifakı oluşturmakla suçladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya-24 televizyonunda yayınlanan açıklamalarında, Rusya ve Çin’in askeri bir ittifak oluşturmadıklarını ve kimseyi tehdit etmediklerini belirtti.
Putin, Pekin ile yaptıkları askeri işbirliğinin tamamıyla şeffaf olduğunu kaydetti:
“Doğru, (Çin ile) askeri-teknik alanda işbirliği yapıyoruz ve bunu gizlemiyoruz. Her şey şeffaf, burada gizli bir şey yok. Askeri alanda da işbirliği yapıyoruz, askeri tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Her şeyi şeffaf bir biçimde sürdürüyoruz, fakat bu askeri bir ittifak değil.”
Rusya Devlet Başkanı, Batının ise bunun aksine, ‘küresel bir NATO’ oluşturmaya çalışarak yeni bir mihver ittifakı kurmakta olduğunu belirtti.
Nitekim Putin, NATO’nun yeni stratejik konseptinin Hint-Pasifik bölgesi ülkeleriyle güçlü ortaklıklar kurulmasını içerdiğini kaydetti ve “Dahası, bu konseptte küresel NATO’ya katılacak ülkeler sıralanıyor” dedi.
Putin bu açıklamalarını, eski ABD başkanı Donald Trump’ın başkanlığı dönemindeki ulusal güvenlik danışmanı olan John Bolton’ın İngiliz Telegraph gazetesine yaptığı bazı açıklamaların sorulması üstüne yaptı. Bolton gazeteye demecinde, Rusya ve Çin’in, kendi ilişkilerini ‘sınırları olmayan bir birlik’ olarak değerlendirdiklerini ve yeni bir mihver ittifakı oluşturmakta olduklarını görüşünü dile getirmişti. Bolton’un söz konusu açıklamaları da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in üçüncü dönemi için seçilmesi ardından ilk yurtdışı ziyaretini bu hafta Rusya’ya gerçekleştirmesini izledi.