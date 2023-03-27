https://sputniknews.com.tr/20230327/ilahiyatci-yazar-cemil-kilic-kendisine-saldiranlarin-serbest-birakildigini-duyurdu-1068825151.html

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kendisine saldıranların serbest bırakıldığını duyurdu

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kendisine saldıranların serbest bırakıldığını duyurdu

İlahiyatçı-yazar Cemil Kılıç, kendisine düzenlenen saldırı sonrası gözaltına alınan kişilerin savcılıkça serbest bırakıldığını duyurdu. 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T23:42+0300

2023-03-27T23:42+0300

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türkiye

saldırı

gözaltı

cemil kılıç

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İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinin önünde sopalarla saldıran ve valilik tarafından iki gün sonra yakalandıkları açıklanan üç kişi serbest bırakıldı.Saldırganların serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyuran Kılıç, "Savcılık saldırganları salıverdi. Şaşırdık mı?" ifadelerini kullandı.Cemil Kılıç, evinin bulunduğu sokakta saldırıya uğradığını söyleyerek, "Önce bana selam verdi, sonra 'Falan kişi misiniz' dedi. Ben 'Evet' deyince slogan atarak saldırmaya başladı. Önce bir kişiydi sonra elleri sopalı birkaç kişi daha geldi" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230325/ilahiyatci-cemil-kilic-evimin-onunde-saldiriya-ugradim-kendimi-eve-zor-attim-1068744939.html

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saldırı, gözaltı, cemil kılıç