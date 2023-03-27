https://sputniknews.com.tr/20230327/ilahiyatci-yazar-cemil-kilic-kendisine-saldiranlarin-serbest-birakildigini-duyurdu-1068825151.html
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kendisine saldıranların serbest bırakıldığını duyurdu
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kendisine saldıranların serbest bırakıldığını duyurdu
İlahiyatçı-yazar Cemil Kılıç, kendisine düzenlenen saldırı sonrası gözaltına alınan kişilerin savcılıkça serbest bırakıldığını duyurdu. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T23:42+0300
2023-03-27T23:42+0300
2023-03-27T23:42+0300
türkiye
saldırı
gözaltı
cemil kılıç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104056/06/1040560665_0:45:1000:608_1920x0_80_0_0_1c59b8be0b88d36a13da83605cc7caa2.jpg
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinin önünde sopalarla saldıran ve valilik tarafından iki gün sonra yakalandıkları açıklanan üç kişi serbest bırakıldı.Saldırganların serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyuran Kılıç, "Savcılık saldırganları salıverdi. Şaşırdık mı?" ifadelerini kullandı.Cemil Kılıç, evinin bulunduğu sokakta saldırıya uğradığını söyleyerek, "Önce bana selam verdi, sonra 'Falan kişi misiniz' dedi. Ben 'Evet' deyince slogan atarak saldırmaya başladı. Önce bir kişiydi sonra elleri sopalı birkaç kişi daha geldi" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230325/ilahiyatci-cemil-kilic-evimin-onunde-saldiriya-ugradim-kendimi-eve-zor-attim-1068744939.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104056/06/1040560665_66:0:935:652_1920x0_80_0_0_dcfe00918b461f79b0df6e8412fdad4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
saldırı, gözaltı, cemil kılıç
saldırı, gözaltı, cemil kılıç
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kendisine saldıranların serbest bırakıldığını duyurdu
Abone ol
İlahiyatçı-yazar Cemil Kılıç, kendisine düzenlenen saldırı sonrası gözaltına alınan kişilerin savcılıkça serbest bırakıldığını duyurdu.
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinin önünde sopalarla saldıran ve valilik tarafından iki gün sonra yakalandıkları açıklanan üç kişi serbest bırakıldı.
Saldırganların serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyuran Kılıç, "Savcılık saldırganları salıverdi. Şaşırdık mı?" ifadelerini kullandı.
Cemil Kılıç, evinin bulunduğu sokakta saldırıya uğradığını söyleyerek, "Önce bana selam verdi, sonra 'Falan kişi misiniz' dedi. Ben 'Evet' deyince slogan atarak saldırmaya başladı. Önce bir kişiydi sonra elleri sopalı birkaç kişi daha geldi" ifadelerini kullanmıştı.