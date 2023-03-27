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https://sputniknews.com.tr/20230327/ilahiyatci-yazar-cemil-kilic-kendisine-saldiranlarin-serbest-birakildigini-duyurdu-1068825151.html
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kendisine saldıranların serbest bırakıldığını duyurdu
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kendisine saldıranların serbest bırakıldığını duyurdu
İlahiyatçı-yazar Cemil Kılıç, kendisine düzenlenen saldırı sonrası gözaltına alınan kişilerin savcılıkça serbest bırakıldığını duyurdu. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T23:42+0300
2023-03-27T23:42+0300
türkiye
saldırı
gözaltı
cemil kılıç
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İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinin önünde sopalarla saldıran ve valilik tarafından iki gün sonra yakalandıkları açıklanan üç kişi serbest bırakıldı.Saldırganların serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyuran Kılıç, "Savcılık saldırganları salıverdi. Şaşırdık mı?" ifadelerini kullandı.Cemil Kılıç, evinin bulunduğu sokakta saldırıya uğradığını söyleyerek, "Önce bana selam verdi, sonra 'Falan kişi misiniz' dedi. Ben 'Evet' deyince slogan atarak saldırmaya başladı. Önce bir kişiydi sonra elleri sopalı birkaç kişi daha geldi" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230325/ilahiyatci-cemil-kilic-evimin-onunde-saldiriya-ugradim-kendimi-eve-zor-attim-1068744939.html
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saldırı, gözaltı, cemil kılıç
saldırı, gözaltı, cemil kılıç

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kendisine saldıranların serbest bırakıldığını duyurdu

23:42 27.03.2023
© Fotoğraf : cemilkilic.comCemil Kılıç
Cemil Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© Fotoğraf : cemilkilic.com
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İlahiyatçı-yazar Cemil Kılıç, kendisine düzenlenen saldırı sonrası gözaltına alınan kişilerin savcılıkça serbest bırakıldığını duyurdu.
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinin önünde sopalarla saldıran ve valilik tarafından iki gün sonra yakalandıkları açıklanan üç kişi serbest bırakıldı.

Saldırganların serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyuran Kılıç, "Savcılık saldırganları salıverdi. Şaşırdık mı?" ifadelerini kullandı.
Cemil Kılıç, evinin bulunduğu sokakta saldırıya uğradığını söyleyerek, "Önce bana selam verdi, sonra 'Falan kişi misiniz' dedi. Ben 'Evet' deyince slogan atarak saldırmaya başladı. Önce bir kişiydi sonra elleri sopalı birkaç kişi daha geldi" ifadelerini kullanmıştı.
Cemil Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
TÜRKİYE
İlahiyatçı Cemil Kılıç: Evimin önünde saldırıya uğradım, kendimi eve zor attım
25 Mart, 14:56
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