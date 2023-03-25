https://sputniknews.com.tr/20230325/ilahiyatci-cemil-kilic-evimin-onunde-saldiriya-ugradim-kendimi-eve-zor-attim-1068744939.html
İlahiyatçı Cemil Kılıç: Evimin önünde saldırıya uğradım, kendimi eve zor attım
İlahiyatçı Cemil Kılıç: Evimin önünde saldırıya uğradım, kendimi eve zor attım
İlahiyatçı Cemil Kılıç, evinin önünde saldırıya uğradığını açıkladı. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T14:56+0300
2023-03-25T14:56+0300
2023-03-25T14:56+0300
türkiye
cemil kılıç
saldırı
twitter
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Saldırıyı Twitter hesabından duyuran Cemil Kılıç, şunları söyledi:"Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar. Evimin önünde bekliyorlar. Adeta Madımak gibi."
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cemil kılıç, saldırı, twitter
cemil kılıç, saldırı, twitter
İlahiyatçı Cemil Kılıç: Evimin önünde saldırıya uğradım, kendimi eve zor attım
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İlahiyatçı Cemil Kılıç, evinin önünde saldırıya uğradığını açıkladı.
Saldırıyı Twitter hesabından duyuran Cemil Kılıç, şunları söyledi:
"Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar. Evimin önünde bekliyorlar. Adeta Madımak gibi."