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https://sputniknews.com.tr/20230326/mardinde-dokuyu-bozan-5-katli-bina-yikildi-1068767621.html
Mardin'de dokuyu bozan 5 katlı bina yıkıldı
Mardin'de dokuyu bozan 5 katlı bina yıkıldı
Tarihi Mardin’in dokusunu bozan 5 katlı betonarme binanın yıkım işlemleri tamamlandı. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T12:44+0300
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yaşam
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Tarihi Mardin’in dokusunu bozan 5 katlı betonarme binanın yıkım işlemleri tamamlandı.Mardin'in tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde bulunan betonarme binaların yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesi Yeniyol Mahallesi'nde bulunan 5 katlı 20 daireli betonarme binanın geçtiğimiz günlerde yıkım çalışmalarını başlatmıştı. Mardin'in mimari yapısının ve tarihi dokusunun ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalarda, 5 katlı 20 daireli betonarme binanın yıkım işlemleri bugün itibariyle tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından oluşan yığını kaldırma işlemiyle devam edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230325/yangin-cikan-iskenderun-limaninda-nisanda-ticari-faaliyetler-baslayacak-1068759462.html
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türkiye, mardin, bina
türkiye, mardin, bina

Mardin'de dokuyu bozan 5 katlı bina yıkıldı

12:44 26.03.2023
© İHA / MUSTAFA KURTULAN-AW856030Mardin'de dokuyu bozan 5 katlı bina yıkıldı
Mardin'de dokuyu bozan 5 katlı bina yıkıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© İHA / MUSTAFA KURTULAN-AW856030
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Tarihi Mardin’in dokusunu bozan 5 katlı betonarme binanın yıkım işlemleri tamamlandı.
Tarihi Mardin’in dokusunu bozan 5 katlı betonarme binanın yıkım işlemleri tamamlandı.
Mardin'in tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde bulunan betonarme binaların yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesi Yeniyol Mahallesi'nde bulunan 5 katlı 20 daireli betonarme binanın geçtiğimiz günlerde yıkım çalışmalarını başlatmıştı.
Mardin'in mimari yapısının ve tarihi dokusunun ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalarda, 5 katlı 20 daireli betonarme binanın yıkım işlemleri bugün itibariyle tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından oluşan yığını kaldırma işlemiyle devam edilecek.
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