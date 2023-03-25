https://sputniknews.com.tr/20230325/yangin-cikan-iskenderun-limaninda-nisanda-ticari-faaliyetler-baslayacak-1068759462.html

Yangın çıkan İskenderun limanında nisanda ticari faaliyetler başlayacak

Yangın çıkan İskenderun limanında nisanda ticari faaliyetler başlayacak

İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konteynerlerde çıkan, 4 gün süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangınla... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T23:27+0300

2023-03-25T23:27+0300

2023-03-25T23:28+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

iskenderun limanı

yangın

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104160/35/1041603591_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_34e7195a0170c9cafc89a1fc3f4fcb4a.jpg

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, AA muhabirine, İskenderun Körfezi'nde 15'in üzerinde liman ve iskelenin bulunduğunu söyledi.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde körfezdeki bir limanda konteynerlerin devrildiğini ve bunların bir kısmında ısıtma soğutma motorlarından kaynaklı yangın çıktığını hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu: "Bu çıkan yangından dolayı konteynerlerin içerisindeki plastik malzemeler ve farklı ürünler yanmaya başlayınca ortalığı büyük bir duman kaplamıştı. Bu yangın, uğraşlar sonucunda 4-5 gün içerisinde ancak söndürülmüştü. Yangından sonra o limandaki konteynerlerin tek tek tespitleri yapılıp ayrıştırılması gerekiyordu. Yangından önce de rıhtımda bir gemi batmıştı ve gemilerin yanaşamaması nedeniyle de faaliyetlerin bir kısmı da durdurulmuştu. O liman pozisyon olarak İskenderun ekonomisi için önemli ve değerli. İnşallah, nisan ayının 8'inden sonra ticari faaliyetlerine başlayacak. Haziran ve temmuz aylarından sonra faaliyetlerini artırarak eski potansiyeline kavuşacak."'El birliğiyle bu olumsuz süreçten çıkabiliriz'Yılmaz, yangın çıkan limanın haricinde körfezdeki diğer liman ve iskelelerde ticari faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.Hatay'ın Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan illerden biri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "2022 yılı itibarıyla Hatay'ın ihracat rakamları 4 milyon doların üzerindeki bir rakamdan bahsediyoruz. Hatta, ihracat sıralamasında ilk 9'un içerisinde yer alıyor. Zaman zaman farklı yıllarda 7'nci ve 8'inci sıralarda da yer aldı. Hatay, vergi sıralamasında da ilk 10'un içerisinde yer alan bir ilimiz. Depremle yaşanan olumsuzluklar Hatay ve ülke ekonomisine zor bir süreç yaşatacak gibi görünüyor. İnşallah, el birliğiyle kısa sürede bu olumsuz süreçten çıkabiliriz" diye konuştu.Tırlarla ve gemilerle çok sayıda yardım geldiYılmaz, depremin ilk gününden itibaren Türkiye'nin her yerinden tırlarla ve gemilerle çok sayıda yardım malzemesi gönderildiğini vurguladı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) de bölgeye yardımlarda bulunduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: "Bölgeye çadır da konteyner de gönderildi. Ancak hala bu ihtiyaçlar devam ediyor. Çok kolay değil, sadece İskenderun'da 300'ün üzerinde bina yıkıldı. Hasarlı bina sayısı oldukça fazla. Bu binaların altında dükkanları ve mağazaları olan birçok insan var. Sanayi kuruluşlarımızın birçoğu bölgede üretimlerini yapıyor, ihracatlarını sürdürüyor. Ancak, ilçedeki kuyumcular, bakkallar, marangozlar ve farklı küçük işletmelerdeki esnafın bir an önce mağazalarına girmesi lazım. Bunun için de hasar tespit çalışmalarının bitirilmesi gerekiyor."İskenderun'daki esnafla sürekli diyalog halinde olduklarını belirten Yılmaz, kendilerine iletilen bütün istek ve talepleri devlet yetkililerine rapor halinde verdiklerini, bunların bir kısmının da hızlı bir şekilde çözüldüğünü kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230228/bin-700-konteyner-yandi-vincler-yerinden-cikti-depremlerin-iskenderun-limanina-zarari-ne-oldu-1067595492.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iskenderun limanı, yangın, deprem