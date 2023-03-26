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Kılıçdaroğlu: 6 lider bir aradayız, demokrasi ve adalet için mücadele ediyoruz
Kılıçdaroğlu: 6 lider bir aradayız, demokrasi ve adalet için mücadele ediyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizler altı lider bir aradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz. Bize destek veriniz... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T23:06+0300
2023-03-26T23:06+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
gelecek partisi
iftar
iftar yemeği
altılı masa
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın ‘Millet Sofrası’ iftar programına katıldı. Programa Kılıçdaroğlu'nun yanı sarı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.Burada konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:“Yunus Emre bu toprakların yetiştirdiği hepimizin örnek alması gereken önemli bir değerdir. Yunus şöyle söyler: ‘İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır.’ Buradaki temel felsefe kendini bilmektir. Kendimizi nasıl bileceğiz? Eğer kendimizi, nefsimizi sorgulamazsak Yunus’un gereğini Yunus’un dileğini yerine getirmemiş oluruz. Kendini bilmek kin ve öfkeden arınmak demektir. Kendini bilmek adaletin peşinde koşmak demektir. Kendini bilmek vicdanının sesini dinlemek demektir. Kendini bilmek kul hakkı yememektir. Kendini bilmek topluma adanmışlıktır. Bizler altı lider bir aradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz. Bize destek veriniz beraber bir yola çıktık. Bu yolumuz uzun bir yoldur. Hak yoludur, adalet yoludur, irfan yoludur, bilgi yoludur, bilim yoludur; dolayısıyla bu yola çıkanlar ülkemizin büyümesine, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacaklardır. Zor bir yolu seçtiğimizi biliyoruz. Çünkü bozulan bütün dengelerin yeniden inşa edilmesini ve bunun için mücadele edilmesini de gayet iyi biliyoruz ve gereğini yapacağız. Adalet için çıktığımız bu yolda, vereceğiniz her türlü destek, amacımıza ulaşmayı hızlandıracaktır. Evlatlarımız için, gençlerimiz için, engellilerimiz için, toplumun her kesimi için adaleti mutlaka ama mutlaka bu topraklara getirecek ve yeniden inşa edeceğiz."
https://sputniknews.com.tr/20230326/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-ile-ibb-baskani-imamoglu-hirka-i-serifi-ziyaret-etti-1068778428.html
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kemal kılıçdaroğlu, gelecek partisi, iftar, iftar yemeği, altılı masa
kemal kılıçdaroğlu, gelecek partisi, iftar, iftar yemeği, altılı masa

Kılıçdaroğlu: 6 lider bir aradayız, demokrasi ve adalet için mücadele ediyoruz

23:06 26.03.2023
© İHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizler altı lider bir aradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz. Bize destek veriniz beraber bir yola çıktık. Bu yolumuz uzun bir yoldur" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizler altı lider bir aradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz. Bize destek veriniz beraber bir yola çıktık. Bu yolumuz uzun bir yoldur dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© İHA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizler altı lider bir aradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz. Bize destek veriniz beraber bir yola çıktık. Bu yolumuz uzun bir yoldur" dedi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın ‘Millet Sofrası’ iftar programına katıldı.
Programa Kılıçdaroğlu'nun yanı sarı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
Burada konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Yunus Emre bu toprakların yetiştirdiği hepimizin örnek alması gereken önemli bir değerdir. Yunus şöyle söyler: ‘İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır.’ Buradaki temel felsefe kendini bilmektir. Kendimizi nasıl bileceğiz? Eğer kendimizi, nefsimizi sorgulamazsak Yunus’un gereğini Yunus’un dileğini yerine getirmemiş oluruz. Kendini bilmek kin ve öfkeden arınmak demektir. Kendini bilmek adaletin peşinde koşmak demektir. Kendini bilmek vicdanının sesini dinlemek demektir. Kendini bilmek kul hakkı yememektir. Kendini bilmek topluma adanmışlıktır.
Bizler altı lider bir aradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz. Bize destek veriniz beraber bir yola çıktık. Bu yolumuz uzun bir yoldur. Hak yoludur, adalet yoludur, irfan yoludur, bilgi yoludur, bilim yoludur; dolayısıyla bu yola çıkanlar ülkemizin büyümesine, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacaklardır. Zor bir yolu seçtiğimizi biliyoruz. Çünkü bozulan bütün dengelerin yeniden inşa edilmesini ve bunun için mücadele edilmesini de gayet iyi biliyoruz ve gereğini yapacağız.
Adalet için çıktığımız bu yolda, vereceğiniz her türlü destek, amacımıza ulaşmayı hızlandıracaktır. Evlatlarımız için, gençlerimiz için, engellilerimiz için, toplumun her kesimi için adaleti mutlaka ama mutlaka bu topraklara getirecek ve yeniden inşa edeceğiz."
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