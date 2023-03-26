https://sputniknews.com.tr/20230326/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-ile-ibb-baskani-imamoglu-hirka-i-serifi-ziyaret-etti-1068778428.html

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu Hırka-i Şerif'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu Hırka-i Şerif'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kutsal emanet Hırka-i Şerif'i ziyaret etti. 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T21:00+0300

2023-03-26T21:00+0300

2023-03-26T21:01+0300

2023 türkiye seçimleri

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

istanbul

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.İBB'den yapılan açıklamaya göre, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'ne giden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na Veysel Karani'nin 58. kuşak torunu Gülden Samir ve oğlu 59. kuşak torunu Barış Samir, "Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi" sıfatıyla bilgiler verdi.Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, cami avlusunda kendilerini bekleyenlerle fotoğraf çektirdi.

istanbul

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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, istanbul